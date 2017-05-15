Россия обгоняет США на гиперзвуке



Российский "Циркон" летает со скоростью в 8 Махов.

Источник: Проектный эскиз гиперзвуковой ракеты Российский "Циркон" летает со скоростью в 8 Махов.Источник: Проектный эскиз гиперзвуковой ракеты

Новые материалы, оборудование, система навигации, которая основана на новых физических принципах

На пресс-конференции в Москве директор Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения (СО) РАН академик Василий Фомин заявил о значительных успехах, достигнутых в разработке гиперзвуковых аппаратов. "Здесь мы добились большего, чем американцы", - сказал Василий Фомин.

Вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков подтвердил: "В таких направлениях мы сегодня работаем, как гиперзвук, новые материалы, оборудование, система навигации, которая основана на новых физических принципах".

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о государственных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон". "В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов", – сказал собеседник агентства. Можно предположить, что скорость варировалась от 1,2 км/с до 2,7 км/с. Для сравнения, средняя скорость ракеты-носителя с космически аппаратом "Глонасс-К" с высоты 241 км до высоты 19,2 тыс. км составляет примерно 1,3 км/с. Скорость американской баллистической ракеты Minuteman III – 6,7 км/с, российского "Тополь-М" – 7,3 км/с, а старой советской P-36M – около 7,9 км/с. Таким образом, "Циркон" превосходит по скорости ракеты космического назначения, но сильно уступает баллистическим. И это не удивительно, ведь летит он в плотных слоях атмосферы.

Научный руководитель Государственного НИИ авиационных систем, отвечающего за системные исследования военной авиации, разработку боевых алгоритмов и анализ эффективности авиационных систем, академик РАН Евгений Федосов в интервью информагентству RNS высказал свою точку зрения, что гиперзвук – это просто модная тема, вокруг которой создан нездоровый ажиотаж. Он отметил, что физика гиперзвукового горения еще непонятна. По мнению Евгения Федосова, никакого гиперзвука на малой высоте не будет, поэтому говорить, что появляется какое-то качественно новое оружие, которое ставит в тупик ПВО и ПРО и вообще становится главным видом оружия, скорее преувеличение.

Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"