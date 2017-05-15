Россия обгоняет США на гиперзвуке
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Российский "Циркон" летает со скоростью в 8 Махов.
Источник: Проектный эскиз гиперзвуковой ракеты
Новые материалы, оборудование, система навигации, которая основана на новых физических принципах
На пресс-конференции в Москве директор Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения (СО) РАН академик Василий Фомин заявил о значительных успехах, достигнутых в разработке гиперзвуковых аппаратов. "Здесь мы добились большего, чем американцы", - сказал Василий Фомин.
Вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков подтвердил: "В таких направлениях мы сегодня работаем, как гиперзвук, новые материалы, оборудование, система навигации, которая основана на новых физических принципах".
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о государственных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон". "В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов", – сказал собеседник агентства. Можно предположить, что скорость варировалась от 1,2 км/с до 2,7 км/с. Для сравнения, средняя скорость ракеты-носителя с космически аппаратом "Глонасс-К" с высоты 241 км до высоты 19,2 тыс. км составляет примерно 1,3 км/с. Скорость американской баллистической ракеты Minuteman III – 6,7 км/с, российского "Тополь-М" – 7,3 км/с, а старой советской P-36M – около 7,9 км/с. Таким образом, "Циркон" превосходит по скорости ракеты космического назначения, но сильно уступает баллистическим. И это не удивительно, ведь летит он в плотных слоях атмосферы.
Научный руководитель Государственного НИИ авиационных систем, отвечающего за системные исследования военной авиации, разработку боевых алгоритмов и анализ эффективности авиационных систем, академик РАН Евгений Федосов в интервью информагентству RNS высказал свою точку зрения, что гиперзвук – это просто модная тема, вокруг которой создан нездоровый ажиотаж. Он отметил, что физика гиперзвукового горения еще непонятна. По мнению Евгения Федосова, никакого гиперзвука на малой высоте не будет, поэтому говорить, что появляется какое-то качественно новое оружие, которое ставит в тупик ПВО и ПРО и вообще становится главным видом оружия, скорее преувеличение.
Владимир Гундаров
Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"
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12.05.2017
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forumow
2872
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№2
15.05.2017 09:22
Цитата
Можно предположить, что скорость варировалась от 1,2 км/с до 2,7 км/с. Для сравнения, средняя скорость ракеты-носителя с космически аппаратом "Глонасс-К" с высоты 241 км до высоты 19,2 тыс. км составляет примерно 1,3 км/с. Скорость американской баллистической ракеты Minuteman III – 6,7 км/с, российского "Тополь-М" – 7,3 км/с, а старой советской P-36M – около 7,9 км/с. Таким образом, "Циркон" превосходит по скорости ракеты космического назначения, но сильно уступает баллистическим. И это не удивительно, ведь летит он в плотных слоях атмосферы.С какого-то... сравнивает скорости с РН и МБР на произволных участках? Зачем? Какой в этом смысл? Пустить пыль...?
Цитата, q
Для сравнения, средняя скорость ракеты-носителя с космически аппаратом "Глонасс-К" с высоты 241 км до высоты 19,2 тыс. км составляет примерно 1,3 км/с.Да неужели? Относительно чего?
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Воин3Dдоп
561
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№5
15.05.2017 09:50
Цитата, q
Научный руководитель Государственного НИИ авиационных систем, отвечающего за системные исследования военной авиации, разработку боевых алгоритмов и анализ эффективности авиационных систем, академик РАН Евгений Федосов в интервью информагентству RNS высказал свою точку зрения, что гиперзвук – это просто модная тема, вокруг которой создан нездоровый ажиотаж. Он отметил, что физика гиперзвукового горения еще непонятна. По мнению Евгения Федосова, никакого гиперзвука на малой высоте не будет, поэтому говорить, что появляется какое-то качественно новое оружие, которое ставит в тупик ПВО и ПРО и вообще становится главным видом оружия, скорее преувеличение.Вот это важнее. Т.к. согласно названию статьи мы опережаем американцев по исследованию гиперзвука. Тогда как: http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/meteor/meteor.shtml Авиационная ракета большой дальности Meteor. Скорость 4,5 М. Она что в космос выходит?
Так чему верить названию статьи или словам академика, согласно которым мы по гиперзвуку в ж...пе?
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Preussen
887
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№6
15.05.2017 09:54
Цитата, q
Скорость 4,5 М. Она что в космос выходит?Ничего, что гиперзвуковая скорость с 5М начинается.
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Воин3Dдоп
561
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№7
15.05.2017 10:26
Цитата, Preussen сообщ. №6
Ничего, что гиперзвуковая скорость с 5М начинается.Ничего. При том, что определяется она, как примерно равная М5.
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Данилович
144
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№8
15.05.2017 10:50
Цитата, Preussen сообщ. №4
Данилович, это ты расскажи ка мне свою ватную правду-матку, в чем "добились большего"в гиперзвуковых ракетах чем амеры? Ты судя по всему просветленный.
А какая у ватников правда-матка???
Всё берем из педивикии..., из, так сказать, открытых источников, а там..., всё пишут ура-патриоты, короче всё брешут.
Брешут, что только самая захудалая, дозвуковая ПКР "Уран", как-то сопоставима с хваленными пендосовскими "Гарпунами".
Я уж и не говорю за всякие там сверхзвуковые "Граниты", "Ониксы" и прочие "Калибры", которые по сути не с чем у пендосов сравнивать...
Или вы знаете какие-то ПКР пендостана о которых нам ватникам не говорят?
Просветите нас плизззз.
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ash
3245
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№10
15.05.2017 11:44
Цитата, Preussen сообщ. №9
Ну как просветился?) Нашёл чем...
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Данилович
144
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№12
15.05.2017 12:15
Цитата, Preussen сообщ. №9
Ну как просветился?
Нееее, не просветлился...
Картинки конечно хорошие, аж мурашки по коже..., только вот расскажи нам ватным недоумкам, на каких кораблях размещаются эти девайсы и в каких количествах???
Я уж не буду вдаваться в такие подробности, что RIM-8 Talos, это не ПКР, а зенитная ракета..., мне непонятно другое, почему пендосы переделали эти супер-пупер ракеты в мишени и последнюю расстреляли в 2008 году??? Та-та-та-тамммммм !!!!
Цитата, q
Английский Sea Dart, приняли на вооружение несколько позже. Конец 60-х. Скорость: 3М.Опять зенитную ракету тулишь, с Б/Ч = 18кг., правдорубец ты наш..., со скорострельностью ах 2 шт. за 30 сек.
Наши зенитные ракеты давно на гиперзвуке летают, пендософил госдеповский, а ты сверхзвук сюда тулишь, просветитель...
Чё так жидко обделался правдорубец? А как дышал, как дышал, начало было такое многообещающее.
Где сверхзвуковые ПКР пендосов, правдорубец??? Назови хоть одну сверхзвуковую, просветленный, а потом говори о гиперзвуке, которого у пендосов нет, от слова СОВСЕМ.
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ash
3245
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№17
15.05.2017 13:33
Цитата, Preussen сообщ. №11
Я то вроде Данилович просвещал по его просьбе.Я вот модели-копии этих ракет в далёком 1985-м на соревнованиях запускал. А делал я эти копии по довольно подробным чертежам. ;) Потому и написал, что качество Вашего просветительского материала несколько хромает. "Оно хорошее, но почему-то хромает".(С)
Что до нашего (советского и российского) гиперзвука... Тут не так давно Герберт Александрович Ефремов отозвался о Штатовском гиперзвуке. И у меня лично нет оснований не доверять мнению этого человека. Тема в России закрытая и Вам вряд ли удастся что либо выудить своим троллингом.;)
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Воин3Dдоп
561
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№23
15.05.2017 15:46
Цитата, Preussen сообщ. №22
Ну если не считать Х-51А с его скоростью 5.1М и дальностью в 425 км, и Х-43 со скоростью в 10 М и дальностью в 800 км тогда да.Это бред уже надоело читать. И что они сами взлетают и сами садятся? Меняют направление движения или наводятся на цель? Какие это летные аппараты и для чего они?
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Андрей Л.
9004
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№24
15.05.2017 18:58
Цитата, Воин3Dдоп сообщ. №23
И что они сами взлетают и сами садятся?
Я прошу прощения - а что Циркон сам садится?
Andrator - будете заниматься провокациями уйдете в БАН.
Данилович - манеру общения поменяйте пожалуйста.
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Алексей60
1713
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№25
15.05.2017 20:05
Цитата, Preussen сообщ. №22
Стыдно ash не знать Вам, что Coyote никакого прототипа не имеет. Это абсолютно самостоятельная разработка, никак не связанная с "советско-российскими прототипами".)Если речь идет о ракете-мишени GQM-163 Coyote, то вы не правы! Ну зачем так откровенно врать?
Цитата, q
В 90-х годах американская авиакомпания «Boeing» создает совместное предприятие с российским НП «звезда-стрела». Согласно заключенному договору, «Боинг» приобретает ракеты-мишени МА-31, которые созданы на основе советской авиационной тактической ракеты управляемого типа Х-31 «воздух-поверхность». Всего было закуплено порядка 50 отечественных ракет-мишеней, которые американцы использовали на испытаниях и в исследовательских лабораториях вплоть до 2005-2007 годов. Результатом этого стало создание собственной ракеты-мишени GQM-163 Coyote. Ракету-мишень GQM-163А Coyote начали создавать после заключенного контракта в 2000 году для ВМС Соединенных Штатов для имитации ПКР и отработки оборонительных систем и комплексов. Разработка GQM-163A Coyote закончилась после проведения пяти успешных испытательных запусков, которые окончились в 2005 году.
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Воин3D
1061
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№26
15.05.2017 20:29
Цитата, Андрей Л. сообщ. №24
Я прошу прощения - а что Циркон сам садится?позиционирование идет как летных аппаратов. Про Циркон я вообще тут ничего не говорил. Наоборот, меня смутили слова Федосова о невозможности гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы.
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Андрей Л.
9004
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№27
15.05.2017 20:36
Цитата, Воин3D сообщ. №26
позиционирование идет как летных аппаратов
Позиционирование чего идет как летательных аппаратов. Вопрос был - есть ли у других стран, и в частности США, разрабатываемые аппараты, летающие на гиперзвуке. Приведены примеры. Вы на них даете какой-то странный комментарий, словно у нас такие аппараты разрабатываются и готовы и со взлетом и с посадкой.
Я бы понял, если бы начали сравнивать характеристики проектируемых изделий с обеих сторон и степень готовности, но требования к иностранным системам всё время у комментируемых меняются, а примеры наших не приводятся.
Странная в общем беседа получается. Один приводит примеры, остальные просто хаят - круто!!!! :)))))))))))
У Даниловича в посте 12 полно плюсов - а скажите мне на милость чего это он такого умного и нового сказал? :))) Или сам факт того, что сказал - Россия Вперед.
Вроде не детский форум - а реакция как у детей!
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Воин3D
1061
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№28
15.05.2017 20:41
Позиционирование чего идет как летательных аппаратов. Вопрос был - есть ли у других стран, и в частности США, разрабатываемые аппараты, летающие на гиперзвуке. Приведены примеры. Вы на них даете какой-то странный комментарий, словно у нас такие аппараты разрабатываются и готовы и со взлетом и с посадкой.Не разрабатываемых, а действующих. Или разницы не видите? Там фраза: "реально сделанного ГЗЛА". Так какой он реально сделанный, если не соответствует критериям современных летательных аппаратов, а является прототипом для испытаний? Где я про Циркон хоть слово написал? И минусы я ставлю за откровенное хамство, когда собеседников называют "ватными".
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Андрей Л.
9004
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№29
15.05.2017 20:43
Цитата, Воин3D сообщ. №28
Не разрабатываемых, а действующих. Или разницы не видите?
Вижу.
А что у нас Циркон действующий?
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Т-70
1467
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№30
15.05.2017 21:13
У Даниловича в посте 12 полно плюсов - а скажите мне на милость чего это он такого умного и нового сказал? :)))Извиняюсь,за вопрос,а Вам-это действительно интересно?????????
«Талос» (англ. RIM-8 Talos) — американская зенитная управляемая ракета дальнего радиуса действия, входившая в состав зенитного ракетного комплекса морского базирования «Талос».
https://ru.wikipedia.org/wiki/RIM-8_Talos
Действительно зенитная.
а скажите мне на милость чего это он такого умного и нового сказал?Говорю-ни чего умного,просто подправил маленькую неточность г-на Preussen,просто в манере,которой мне лично тоже не нравится,но зато такие мелочи немного увеличивают объективность.
Покажите пожалуйста в данном комменте г-на Даниловича неточность,или ложь.
Или сам факт того, что сказал - Россия Вперед.Покажите пожалуйста эту фразу в вышеуказанном комменте.
что сказал - Россия Вперед.Надо типа Россия-стой,или Россия назад.))))))))))))))))))
Вроде не детский форум - а реакция как у детей!Согласен реакция на плюсы и минусы,какая то неправильная.
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Андрей Л.
9004
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№31
15.05.2017 21:21
Покажите пожалуйста в данном комменте г-на Даниловича неточность,или ложь.
Нет. Просто до его комментария ни у кого не было никаких вопросов по поводу того, какими ракетами достигается гиперзвук. И тем, что он вдруг сказал, что они зенитные вообще никак не отменяет того, что они летят на гиперзвуке. Так что и в комменте, который он откомментировал ошибки тоже никакой нет, ОДНАКО - у одного море плюсов у другого только минусы.
Удивительно правда?
Покажите пожалуйста эту фразу в вышеуказанном комменте.
Флэйм - это не ко мне!!!! Если Вы не видите подтекст - это не мои проблемы. Я просто всё где не будет нормальных сравнений, характеристик и разговора по теме буду удалять как флуд.
Надо типа Россия-стой,или Россия назад.))))))))))))))))))
Надо типа по теме и объективно, а не тупо в одну калитку с закрытыми глазами!
Странно, что это надо объяснять!
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