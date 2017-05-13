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"Курганец-25" и линейка советских БМП

15.05.2017 Военный паритет 710 0
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Курганец-25
БМП "Курганец-25"
Источник: ист. zbiam.pl

Советский Союз практически до конца своего существования был лидером в области разработки боевых машин пехоты, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на zbiam.pl (майский выпуск, 2017).

Однако идея создания БМП появилась в Германии во время Второй мировой войны, но не была реализована. В 1960-х годах Советская Армия выдвинула требования по созданию БМП, которая могла транспортировать пехоту и наступать вместе с танками, без подготовки преодолевать водные преграды, осуществлять огневую поддержку и даже бороться с танками противника.

Первым представителем этого класса бронетанковой техники стал "Объект 765", который стал известен как БМП-1. Машина была принята на вооружение в 1966 году и оснащалась ПТУР, но система наведения не позволяла поражать цели на близком расстоянии (до 500 м). Необходимо было усилить вооружение БМП пушкой 2А28 низкой баллистики калибра 73 мм с устранением "мертвой зоны"(для стрельбы, в частности, кумулятивными гранатами СПГ-9 с дальностью прямого выстрела до 700-800 м). Затем была создана БМП-2 с 30 мм автоматической пушкой и более совершенными ПТУР. К моменту распада СССР была создана БМП-3.

В 90-х годах Россия пыталась продолжить исследования и разработки в этой сфере, но из-за ограниченного финансирования НИОКР были созданы только БТР-90 "Росток" и новая башня "Бахча" для БМП. Ситуация изменилась в начале 2000-х годов, когда к власти пришел Владимир Путин, а цена на нефть начала повышаться. Опыт боев на Кавказе показал, что советские БМП обладают очень низкой защищенностью и практически не имеют защиты от мин. С учетом этого печального опыта в России создана принципиально новая БМП "Курганец-25", сообщает источник.
13.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Германия
Россия
Продукция
2A28
БМД-3
БМП-1
БМП-2
БМП-3
БТР-90
Курганец-25
Персоны
Путин Владимир

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