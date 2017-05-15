В интервью "Известиям" главный конструктор ракеты Х-35Э Николай Васильев рассказал о ее основных особенностях



Российская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета 3М24 Х-35 ("Изделие 78", AS-20 Kayak) Источник: http://www.modernforces.ru/ Российская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета 3М24 Х-35 ("Изделие 78", AS-20 Kayak) Источник: http://www.modernforces.ru/

ЦАМТО, 12 мая. В эксклюзивном интервью "Известиям" главный конструктор ракеты Х-35Э корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Николай Васильев рассказал о ее основных особенностях. Ниже приведено несколько фрагментов из интервью Н.Васильева газете "Известия".

– Ракета Х-35Э не имеет такой известности, как крылатые ракеты "Калибр". Но российский флот и многие страны активно закупают эти ракеты как для кораблей, так и для наземных комплексов и самолетов. С чем связан такой интерес?

– Ракета типа Х-35Э – первая российская унифицированная ракета, применение которой возможно с различных типов носителей. До этого классический подход заключался в том, что для носителей разных видов и родов войск (самолетов, вертолетов, кораблей, береговых комплексов) создавался отдельный тип ракеты. Создание таких видов вооружения – удовольствие достаточно дорогое. Поэтому, чтобы оптимизировать расходы, было решено создать унифицированную ракету, которая позволила бы применять ее с самолетов, вертолетов, кораблей, береговых комплексов и при острой необходимости с подводных лодок.

– А какие зарубежные ракеты вы могли бы назвать конкурентами Х-35Э?

– В первую очередь, это американские ракеты Harpoon и французские Exocet. А вообще любое современное государство, которое занимается поддержанием боеготовности своей армии, должно иметь подобное оружие. Помимо американских и французских ракет, есть разработки у шведов – это ракета RBS-15. У Китая есть подобная ракета С-801. Также Япония и Северная Корея предпринимают попытки создать изделия такого типа.

– Что можно сказать о Х-35Э в сравнении с иностранными аналогами?

– До недавнего времени самой "топовой" ракетой считалась американская Harpoon. Но США поставляли ее только ближайшим союзникам. Поэтому многие страны брали более "бюджетные" модели. В частности, французские Exocet или их китайские аналоги типа С-801. Мне часто приходится бывать на переговорах с зарубежными заказчиками. Они, прежде чем начать с нами разговор, проводят анализ всего ракетного оружия этого класса. И мне как разработчику приятно, честно говоря, слышать, когда заказчики приходят к выводу, что Х-35Э – одна из лучших в своем классе. Я могу со всей ответственностью заявить: Х-35Э и ее модификация Х-35УЭ не только не уступают зарубежным ракетам, но по многим параметрам превосходят их.

– В чем главное преимущество вашей ракеты перед конкурентами?

– Самый большой секрет любой ракеты – это ее помехозащищенность, то есть устойчивость к помехам противника. Помехи бывают активные, когда головку самонаведения (ГСН) ракеты "глушат" мощным радиоэлектронным сигналом. А бывают помехи пассивные. В частности, так называемые дипольные отражатели. Мелко нарезанные кусочки фольги, стекловолокна и т.п. Их выстреливают в воздух, и миниатюрный радиолокатор ГСН получает огромное количество отраженных сигналов и не может среди них найти заданную цель.

Боевая эффективность ракеты определяется двумя факторами. Первый фактор – сама ракета, ее способность поражать цели. К примеру, одной ракеты достаточно для поражения одного ракетного катера водоизмещением от 500 до 1500 т. Но чтобы долететь до этого катера, нужно, например, послать восемь ракет. Семь из них будут или сбиты, или им помешает система радиоэлектронной борьбы противника. И только одна пройдет и поразит цель. Чем выше помехозащищенность, тем меньше нужно ракет. Применение высокозащищенной головки позволит в два раза сократить расход боевых средств: послать не восемь ракет, а четыре.

Второй критерий эффективности ракеты – относительная стоимость поражения. Это отношение количества ракет, необходимых для поражения, к стоимости объекта.

Технические решения, обеспечивающие помехозащищенность ракеты, – это государственная тайна. Но я могу сказать: у Х-35Э она значительно выше, чем у зарубежных аналогов, включая Harpoon…