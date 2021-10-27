Загадки ракетных пусков: что демонстрируют страны своими "тихими" запусками

Дмитрий Литовкин — об испытаниях северокорейских и китайских вооружений

Успешные испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки и китайского глайдера с ядерным двигателем, а еще северокорейской крылатой ракеты наземного базирования ставят привычный нам мир в новый ракурс. Примерно так охарактеризовала актуальную ситуацию на мировой арене британская газета Financial Times.

Запуск северокорейской крылатой ракеты Источник изображения: © Chung Sung-Jun/Getty Images

Обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что у американской системы ПРО нет шансов выстоять против ядерного ракетного удара Китая или России, и подчеркнул, что у Штатов имеются развернутые системы противоракетной обороны на Аляске, в Калифорнии и в Восточной Европе для отражения маломасштабных атомных атак со стороны Северной Кореи и Ирана. "Но этих средств защиты недостаточно, чтобы остановить полномасштабный ядерный обстрел с применением многих сотен китайских ядерных боеголовок или, что еще хуже, тысяч российских", - подчеркнул Экс. В публикации он отметил, что у Пекина есть система "частично-орбитального бомбометания", что должно иметь огромное значение для стратегии безопасности Штатов. По мнению Экса, вероятность того, что старая система ПРО США выстоит против таких ударов, незначительна.

Затейник Ким

В сентябре северокорейское информационное агентство КНДР ЦТАК распространило сообщение об удачном испытании новой крылатой ракеты большой дальности. Уточняется, что "были успешно проведены... испытания частей ракеты... двигателей, различные летные испытания, испытания систем управления и наведения, испытания боеголовки и др.". "Запущенные крылатые ракеты большой дальности" пролетели в течение 7580 секунд над сушей и территориальными водами КНДР и "поразили цели на расстоянии 1500 км".

Судя по фотографиям, представленным северокорейскими товарищами, к цели летела советская Х-55 - стратегическая ракета, ранее применявшаяся с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95. Машина старая, но от того не менее опасная. Это аналог американских BGM-109 Tomahawk.

В 2000 и 2001 годах украинская фирма "Прогресс" (дочернее предприятие "Укрспецэкспорта") поставила партию таких машин в КНР и Иран. Эти сделки вызвали большой резонанс в мире, поскольку продажа стратегических ракет воздушного базирования, способных нести ядерные боеголовки на расстояние свыше 1000 км, стала грубым нарушением режима по контролю за ракетными технологиями, участником которого является Украина.

Помню, как в начале нулевых мне в руки попал экспортный каталог военной продукции Пхеньяна. Разглядывая фото советского полевого телефона ТА-57 - это тот, что выполнен из "чугунной" пластмассы и для его работы надо покрутить "ручку", - я улыбался, пока не перевернул страницу и не увидел самую современную российскую противокорабельную ракету Х-35. На нашем флоте такие машины еще не применялись, а корейцы их уже гнали на экспорт.

В свое время главный конструктор машины в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Николай Васильев рассказывал мне, что в Штатах хотели интегрировать головку наведения Х-35 на американский AGM-84 Harpoon. Особенность советской разработки состояла в том, что она не сканировала пространство в поисках цели, а получала ее излучение - из-за чего Х-35 очень сложно обнаружить и сбить. Машина идет над гребнями волн, огибает естественные препятствия, меняет траекторию полета, практически не выдавая себя - ее появление увидят по факту, когда молчаливая "килерша" сама предстанет перед жертвой.

С Х-55 все значительно сложнее. Это стратегическая машина рассчитана в том числе на использование с ядерной боевой частью. С Х-35 ее роднит то, что систему управления во временна СССР для нее делали инженеры киевского конструкторского бюро "Луч", двигатель - на запорожском "МоторСич", а финальной сборкой изделия занимался Харьковский авиационный завод.

Полет дракона

Пекин, так же как и Пхеньян, воспользовался падением "Красной империи" - в нулевые из-за отсутствия внутреннего заказа российские конструкторы работали во многом на Поднебесную. Происходило это вполне легально. Например, Китай заказывал у России поставку эсминцев 956-го проекта типа "Сарыч" (красивейших кораблей, на которых мне пришлось ходить в море). А их главное вооружение - это крылатые ракеты 3М-80 "Москит" размером с истребитель МиГ-21, полностью из титана. Предназначена машина для уничтожения авианосцев вероятного противника, летает на расстояние почти 200 км. Траектория ее движения напоминает замысловатую "змейку" - ракета постоянно меняет направление и высоту полета. А несет с собой каждая ракета ядерную или фугасную часть весом до полутоны. Моряки говорят, что заметить "Москит" можно лишь у борта корабля, так как скорость, которую развивает машина, способствует тому, что ракету нельзя засечь радарами. За свои характеристики советскую разработку на Западе прозвали Sunburn - "Солнечный ожог".

Американцы также хотели купить у нас это уникальное изделие, но в госкомпании "Рособоронэкспорт" сообщили, что это тогда было возможно сделать только в составе комплекса вооружения - эсминца 956-го проекта или экраноплана "Лунь". Американцам подобное "обременение" оказалось ненужным, и они купили партию ракет Х-31 производства КТРВ - меньше "Москита", но очень на него похожи. Как потом рассказывали конструкторы из подмосковного Королева, все они стали мишенями для отработки систем противовоздушной обороны американских кораблей - ракеты запускали вдоль их строя, а моряки пытались сбить… безрезультатно.

Все эти истории - пример того, как могут утекать ракетные технологии и почему аутсайдеры становятся лидерами военно-технического прогресса. Это касается и Вашингтона, и Пхеньяна, и Пекина. Последний, правда, демонстрирует все более серьезные успехи. Например, гиперзвуковой боевой блок способен перед ударом в цель облететь планету. По данным Financial Times, глайдер с ядерным двигателем был запущен ракетой Long March 2C в августе. К такому выводу издание пришло, проанализировав официальную статистику КНР по космическим программам.

Китайская поделка промахнулась по назначенной точке на пару десятков миль, но это не обнадеживает, учитывая другие возможности системы, сообщило американское The Drive. Если знать, что подобные изделия не только маневрируют на гиперзвуковых скоростях, что делает невозможным их обнаружение и перехват средствами современной ПВО/ПРО, но и скорее всего оснащены ядерной боевой частью, то несколько километров "промашки" роли не играют. Бомба, сброшенная американцами на Хиросиму мощностью 20 килотонн, уничтожила все живое в радиусе 50 км. Сегодня стандартная боеголовка содержит 150 килотонн.

Пекинский "Авангард"

Можно предположить, что демонстрация Китаем своего "гиперзвукового глайдера" - это в какой-то мере ответ России. Замминистра обороны Алексей Криворучко говорит, что до конца этого года в Ракетных войсках стратегического назначения будет завершено развертывание полноценного полка комплекса "Авангард". Немного - штук десять.

В октябре газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что КНР провела испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, и что это "застало врасплох" американскую разведку. Не менее внезапным может быть и выход в гиперзвук Пхеньяна. В интернет попали фото с проходившей 11 октября выставки в честь 76-летия основания правящей в КНДР Трудовой партии Кореи "Самооборона-2021", где также был показан "гиперзвуковой" глайдер.

Если в случае с Китаем сомневаться в его технологических достижениях не приходится, то с Северной Кореей еще можно поразмыслить скептически, хотя фото в каталоге выставки - это все же факт.

Возможно, еще и поэтому новый премьер-министр Японии Фумио Кисида допустил возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии, направленной на развитие потенциала японских "сил самообороны". Такое заявление он сделал в интервью одной из крупнейших японских газет Yomiuri. Кисида отметил, что технологии сверхзвуковых и баллистических ракет продолжают развиваться, а потому с точки зрения обеспечения безопасности японского народа необходимо как можно быстрее начать пересмотр национальной оборонной стратегии и рассмотреть все реалистичные возможности. Зная японский менталитет, понятно, что в Токио планируют возможность превентивных ударов по этим странам. Поднебесная для Страны восходящего солнца была открытым военным противником с 1894 по 1945 год, и с обеих сторон накопилось слишком много обид. Массовые демонстрации в КНР из-за островов Дяоюйдао (Сенкаку) несколько лет назад продемонстрировали масштаб народной ненависти к Японии.

Корея, насильно включенная в состав Японской империи в 1910 году, была источником рабской силы для шахт и солдатских борделей, корейцам даже запрещали говорить на родном языке. Ненависть к Японии - это то немногое, что одинаково отзывается у правящих элит как Северной, так и Южной страны.

Зыбкое преимущество

Пентагон не стесняется признавать неудачи в испытаниях перспективных гиперзвуковых ракет. Представитель военного ведомства Тимоти Горман откровенно сообщил, что причиной срыва испытаний гиперзвукового глайдера на Аляске стала неисправность ускорителя. Добавив, что "вышедший из строя ускоритель не является частью гиперзвуковой программы", приводит его слова издание Defence News. Авария произошла вскоре после взлета ракеты-носителя с Тихоокеанского космодрома на острове Кадьяк. Горман напомнил, что разработка гиперзвукового оружия связана с очень сложными технологиями, и заверил, что создание управляемых летательных аппаратов, способных развивать скорость более 5 Махов, является приоритетным направлением работы.

Казалось бы, можно злорадствовать, но это не так. Америка не та страна, которая позволит обойти себя на вираже. Президент Джо Байден считает, что американским гражданам не стоит беспокоиться о том, что у России и Китая (или еще у кого бы там ни было) могут быть более мощные вооруженные силы, чем у США.

"Китай, Россия и весь остальной мир знают, что у нас самая мощная армия в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они будут более мощными. Но вам действительно нужно беспокоиться о том, будут ли они заниматься деятельностью, которая поставит их в положение, в котором они могут совершить серьезную ошибку", - заявил Байден на телеканале CNN.

К сожалению для нас, он прав. У России есть опережающие технологии, их показывает и Китай, но в глобальном масштабе над головой все равно довлеет экономическое могущество Вашингтона.

Министр обороны Сергей Шойгу не скрывает, что озабочен тем фактом, что США и НАТО стягивают военные силы к нашим границам. По его словам, численность сил первоочередного задействования альянса возросла практически вдвое - с 25 тыс. до 40 тыс. военнослужащих. В Румынии и Польше США размещают противоракетные комплексы Aegis Ashore - универсальность их пусковых установок позволяет применять наряду с противоракетами крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном. США способны одномоментно запустить до 6 тыс. таких машин, как с обычными боевыми частями, так и с ядерными. В Америке разработана концепция "молниеносного глобального удара" - Prompt Global Strike, суть которой в массированной ракетной атаке неядерными средствами. Зенитные ракетные комплексы С-300/400 и новейший С-500 "Прометей" пока все же отразить ее удары не в состоянии (только из-за их недостаточного количества).