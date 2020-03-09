Прикрывающая наше побережье

Почему береговая оборона ВМФ РФ сильнейшая в мире

Войска береговой обороны имеют очень давнюю историю. Их задача очевидна: не подпускать флот противника к своим берегам, предотвращая высадку вражеских десантов и огневое воздействие вражеских кораблей по своим наземным объектам.

Разумеется, до второй половины ХХ века понятия «береговая оборона» и «береговая артиллерия» были почти полными синонимами. Береговые батареи устанавливались в первую очередь вблизи своих ВМБ, а также на наиболее десантоопасных участках побережья. Поскольку эти батареи почти всегда были стационарными, на них могли устанавливаться орудия крупных калибров, в том числе башни, снятые с линкоров и крейсеров. Береговые орудия, особенно больших калибров, оказывались очень эффективны против сухопутных войск противника, если они подходили к обороняемым ВМБ. В частности, совместные действия береговой и корабельной артиллерии БФ в 1941 году предотвратили захват немцами Ленинграда (если бы он пал, скорее всего мы бы проиграли войну), а в 1942 году береговые орудия ЧФ заставили их заплатить очень большую цену за взятие Севастополя.

После Второй мировой береговые орудия начали постепенно заменяться береговыми ПКР (как правило, аналогичными тем, которые устанавливались на боевых кораблях). Преимущества береговых теперь уже ракетных батарей перед несущими те же ПКР кораблями очевидны: береговые установки значительно дешевле кораблей, меньше их по размерам (поэтому они маневреннее и их можно замаскировать), их гораздо удобнее прикрывать средствами ПВО. Недостатки, впрочем, тоже очевидны: береговые батареи привязаны к берегу, что автоматически ограничивает радиус поражения ими вражеских кораблей. Кроме того, подобно ПВО, береговая оборона всегда пассивна, то есть инициатива в бою с ней всегда принадлежит ВМС противника. Из-за этих недостатков многие страны мира вообще отказались от береговой обороны, а у тех, кто этого не сделал, она, как правило, компенсирует слабость флота.

Советское руководство высоко оценило успехи береговой обороны во время Великой Отечественной, а также прекрасно понимало, что ВМФ СССР (особенно надводный флот) с флотами стран НАТО бороться на равных не может. Поэтому с 50-х годов ХХ века советская береговая оборона, являвшаяся родом войск ВМФ, начала переходить на ракетное оружие.

В 1958 году на вооружение был принят береговой ПКРК «Сопка» с ПКР «Комета», сейчас он уже давно списан. В 1966 году за ним последовал более совершенный ПКРК «Редут» со сверхзвуковыми (1,8М) ПКР П-35 (аналогичными ракетами были вооружены крейсера пр. 58 и пр. 1134). Последние модификации этих ракет (3М44 «Прогресс») имеют дальность полета 460 км. Дивизион этого ПКРК включал две ракетные батареи по 3–4 ПУ в каждой. В 1978 году на вооружение поступил береговой ПКРК «Рубеж» с ПКР П-15. Этими ракетами вооружались ракетные катера пр. 183 и пр. 205, которые в составе египетского и индийского флотов к тому времени уже добились боевых успехов против ВМС Израиля и Пакистана соответственно. П-15 имела дальность стрельбы от 8 до 80 км. В составе дивизиона ПКРК «Рубеж» было по 4 ПУ и ПЗУ – по 2 ПКР на каждой.

Попытка создания в 1970–1980-е годы в СССР океанского ВМФ привела к ослаблению внимания к береговой обороне, после развала СССР ситуация, разумеется, усугубилась. «Редуты» и «Рубежи» вслед за «Сопкой» серьезно устарели, поэтому страна оказалась перед перспективой остаться вообще без береговой обороны в условиях резкого ослабления ВМФ. Поэтому были приняты срочные меры по изменению ситуации. В 2008 году на вооружение был принят береговой ПКРК «Бал» с ПКР Х-35. В дивизионе этого ПКРК 4 ПУ по 8 ПКР на каждой, дальность полета ракеты достигает 260 км. В 2010 году на вооружение поступил береговой ПКРК «Бастион» с самой совершенной на сегодняшний день в мире ПКР «Оникс». Она является сверхзвуковой (до 2,6 М), дальность полета достигает 500 км. В дивизионе – 4 ПУ и 4 ТЗМ – по 2 ПКР на каждой.

На сегодняшний день береговые ракетные бригады российского ВМФ имеют, как правило, стандартный состав: два дивизиона «Бастионов» и один дивизион «Балов». Так оснащены 536-я бригада СФ (дислоцирована в пос. Губа Оленья Мурманской области), 25-я бригада БФ (пос. Донское Калининградской области), 11-я бригада ЧФ (пос. Уташ около г. Анапа Краснодарского края), 520-я (пос. Англичанка рядом с Петропавловском-Камчатским) и 72-я (пос. Смоляниново около Владивостока) бригады ТОФ. Впрочем, Владивосток прикрывается лишь одним дивизионом «Бастионов», другие два дивизиона 72-й бригады переброшены на оспариваемые Японией Южные Курильские о-ва. Дивизион ПКРК «Бастион» размещен на о. Итуруп, дивизион ПКРК «Бал» – на о. Кунашир. 11-я бригада ЧФ – единственная в ВМФ, имеющая на вооружении батарею из 6 130-мм береговых САУ «Берег». Больше береговой артиллерии у нас нигде нет и, видимо, не будет.

Кроме того, на Новосибирских островах (административно принадлежащих Якутии, входящей в зону ответственности ВВО, но, как и другие арктические острова, включенных в ОСК «Север») имеется батарея ПКРК «Бастион» (2 ПУ).

Каспийская флотилия располагает дислоцированным в Каспийске 51-м береговым ракетным дивизионом ПКРК «Бал».

ЧФ является сейчас единственным из отечественных флотов, в составе береговой обороны которого кроме ракетных частей есть мотострелковая бригада. Это 126-я бригада береговой обороны, дислоцированная в крымском поселке Перевальное. На ее вооружении находятся 41 танк Т-72Б, 40 БТР-80, по 1.122-мм гаубиц Д-30 и РСЗО БМ-21 «Град», 8 зенитных орудий ЗУ-23–2. А 15-я бригада (дислоцирована в Севастопол е) – единственная, в составе которой остался ПКРК «Утес» с ПКР 3М44 «Прогресс», причем эти ракеты имеют шахтное базирование (что очень сильно повышает их боевую устойчивость). Кроме того, в 15-й бригаде есть по одному дивизиону ПКРК «Бал» и «Бастион».

За пределами России наиболее мощная береговая оборона, разумеется, у Китая, причем она находится в составе сухопутных войск НОАК. Включает 10 бригад (301-я – 304-я в Восточном командовании, 311-я и 312-я в Южном, 332-я – 335-я – в Северном).

Очень значителен потенциал береговой обороны Сирии. В ее составе – по шесть дивизионов ПКРК «Сопка» и «Рубеж», два дивизиона ПКРК «Бастион», дивизион китайских ПКРК С-802 (получены от Ирана), а также 3.130-мм береговых орудий СМ-4–1. Надо отметить, что в гражданской войне береговая оборона бесполезна, а угроза полномасштабного удара с моря ВМС США и других стран НАТО для Сирии снята после развертывания в стране российской военной группировки (апрельские 2017–2018 годов «спектакли» с «Томагавками» реальными ударами считать нельзя).

Практически такой же серьезный потенциал имеет береговая оборона Вьетнама. В ней также два дивизиона ПКРК «Бастион», по несколько дивизионов «Сопки» и «Рубежа», значительное количество артиллерийских орудий.

В составе береговой обороны КНДР имеются ПКРК HY-1, HY-2 (китайского производства), «Сопка», орудия СМ-4–1, М-1992, М-46, МЛ-20. Их количество неизвестно, но явно очень велико. Впрочем, вся эта техника серьезно устарела.

В береговой обороне Кубы имеются те же ПКРК «Рубеж», в том числе ПУ ПКР П-15, снятые с ракетных катеров и установленные на шасси танков Т-55, орудия А-19, М-46, МЛ-20. Их количество также неизвестно и явно гораздо меньше, чем у КНДР.

Очень значительным потенциалом обладает береговая оборона Японии (она входит в состав не ВМС, как в большинстве стран, а сухопутных войск, как в Китае), на ее вооружении не менее 100 ПУ ПКР собственного производства Туре 88 и 6 ПУ новейших ПКР Туре 12.

В Иране имеется по одной бригаде китайских береговых ПКРК HY-2 и С-802, выпускаемых в этой стране по лицензии.

В Йемене есть два дивизиона ПКРК «Рубеж» и 36 орудий СМ-4–1 (130 мм). Их дееспособность в настоящее время вызывает большие сомнения. В то же время повстанцы-хуситы именно береговой ПКР поразили скоростной катамаран HSV-2, работавший в интересах ВС ОАЭ. По-видимому, они сделали это с помощью китайско-иранской С-802.

Береговая оборона Египта, как и другие их виды и рода войск, эклектичны и вооружены как западными (итальянскими ПКРК «Отомат»), так и советскими (ПКРК «Рубеж», орудия СМ-4–1) системами.

У двух стран береговая оборона основана на французском ПКРК «Экзосет». На Кипре имеется 24 ПУ таких ракет, у Катара – 3 ПУ.

В НАТО только три страны имеют силы береговой обороны. ВС Испании уникальны тем, что в них есть только береговая артиллерия (1.155-мм орудий SBT155/52APUSBTV07) при отсутствии ПКР. ВМС Польши недавно приняли на вооружение две батареи норвежского ПКРК NSM (12 ПУ по 4 ПКР). Хорватия имеет на вооружении три батареи шведского ПКРК RBS-15К и 21 артиллерийскую батарею.

На тех же ПКРК RBS-15 основана береговая оборона двух европейских нейтралов. Сами ВС Швеции имеют 6 ПУ RBS-15KA, а также 90 ПУ RBS-17, которые являются противокорабельным вариантом американского ПТРК «Хеллфайр» (они могут эффективно поражать только катера). ВС Финляндии имеют 4 ПУ RBS-15K, а также значительную береговую артиллерию – 30 орудий K-53tk, 72 K-54RT (советские М-46), 1.130К90–60 (130 мм), 16 башен танков Т-55 (100 мм) (последние, возможно, выведены из состава ВС).

Таким образом, как по количественным, так и по качественным параметрам береговая оборона ВМФ РФ является сильнейшей в мире. Что отнюдь не означает, что ее сил и средств достаточно для прикрытия гигантского по протяженности российского побережья. Особенно это касается двух океанских флотов – СФ и ТОФ.

Кроме того, возникает вопрос – не перестать ли нам штамповать многочисленные корветы сразу нескольких совершенно разных проектов («Актуален ли «москитный флот» в ХХI веке», «НВО», 28.06.2019)? И не было бы проще и дешевле вместо них развернуть дополнительные силы этой самой береговой обороны, а также наземные мобильные ПУ крылатых ракет? Ведь договора об РСМД теперь нет, а все эти корветы как раз были запланированы в качестве носителей КРМБ, когда договор еще был. Отказавшись от них, можно было бы заодно перестать мучиться вопросом импортозамещения дизельных двигателей для всей нашей прибрежной «мелочи». Но нет, корветы с очень слабой ПВО и совсем без средств ПЛО, конечно, будут строиться. Просто потому, что «процесс пошел» и средства надо освоить.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.