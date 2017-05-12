Кремль прокомментировал инцидент с участием Су-30 над Черным морем



Самолет Су-30СМ. Архивное фото

Источник: © РИА Новости . Георгий Зимарев Самолет Су-30СМ. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости . Георгий Зимарев

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Перехват истребителем американского самолета-разведчика над Черным морем не был неоправданным риском, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, не считают ли в Кремле рискованными подобные действия военных, учитывая слова президента США Дональда Трампа. Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что если российские самолеты будут представлять опасность для американских, то их нужно сбивать.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на американских военных сообщил, что российский истребитель пролетел на расстоянии шести метров от разведывательного самолета ВМС США, когда тот выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве. По мнению командира американского самолета, взаимодействие с истребителем было безопасным и профессиональным.

В Минобороны отметили, что Су-30 поднимался 9 мая над Черным морем для перехвата разведчика P8A "Посейдон", подлетавшего к российской границе. После этого американский самолет изменил маршрут.

Это не первый за последнее время случай взаимодействия самолетов двух стран. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на официальные военные источники сообщал, что американские истребители поднимались на перехват Ту-95 и Су-35 в районе Аляски.

При этом российские самолеты не были вооружены и все время оставались в международном воздушном пространстве. В командовании воздушно-космической обороны Северной Америки заявили РИА Новости, что полет российских самолетов у берегов Аляски был "профессиональным и безопасным".