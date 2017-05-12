Минобороны прокомментировало инцидент с американским самолетом-разведчиком
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Истребитель Су-30. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Истребитель Су-30 поднимался 9 мая над Черным морем для перехвата американского самолета-разведчика, приближающегося к российской границе, заявили в Минобороны.
Уточняется, что инцидент произошел около 12:00, а Су-30 входил в состав дежурных сил ПВО Южного военного округа.
После сближения с самолетом пилот российского истребителя визуально определил его как разведчик P8A "Посейдон".
"Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования", - отметили в Минобороны.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на американских военных сообщил, что российский истребитель пролетел на расстоянии шести метров от разведывательного самолета ВМС США, когда тот выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве. По мнению командира американского самолета, взаимодействие с истребителем было безопасным и профессиональным.
Это не первый за последнее время случай взаимодействия самолетов двух стран. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на официальные военные источники сообщал, что американские истребители поднимались на перехват Ту-95 и Су-35 в районе Аляски.
При этом российские самолеты не были вооружены и все время оставались в международном воздушном пространстве. В командовании воздушно-космической обороны Северной Америки заявили РИА Новости, что полет российских самолетов у берегов Аляски был "профессиональным и безопасным".
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12.05.2017
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