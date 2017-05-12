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УФАС уличило новосибирский завод "Катод" в нарушениях при выполнении гособоронзаказа

15.05.2017 ИТАР-ТАСС 386 0
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АО «Катод»
АО «Катод»
Источник: expert.ru

По данным ведомства, компания нарушила утвержденный приказом Минпромэнерго России порядок определения состава затрат на производство продукции оборонного значения

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало производителя приборов ночного видения (ПНВ) АО "Катод" нарушившим федеральное законодательство при выполнении гособоронзаказа. Материалы дела будут переданы для возбуждения административного производства, сообщила пресс-служба УФАС по Новосибирской области.

"По результатам рассмотрения 11 мая дела, возбужденного в отношении АО "Катод", принято решение о признании АО "Катод" нарушившим пункт 10 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", - сообщает ведомство.

Комиссия пришла к выводу, что компания при установлении цены на приборы, необходимые для выполнения государственного оборонного заказа, нарушила утвержденный приказом Минпромэнерго России порядок определения состава затрат на производство продукции оборонного значения. Предприятию выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, за это нарушение предусмотрена административная ответственность.

АО "Катод" выросло из основанного в 1959 году конструкторского бюро. Производит электронно-оптические преобразователи и оборудование на их основе, в том числе ПНВ и камеры ночного видения. Выпускает продукцию как военного, так и гражданского назначения. "Катод" - единственная в России компания, способная производить ПНВ последнего поколения, выпуск которых освоили только три компании в мире.
12.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минпромэнерго РФ
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ

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