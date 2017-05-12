УФАС уличило новосибирский завод "Катод" в нарушениях при выполнении гособоронзаказа
|
|
АО «Катод»
Источник: expert.ru
По данным ведомства, компания нарушила утвержденный приказом Минпромэнерго России порядок определения состава затрат на производство продукции оборонного значения
НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало производителя приборов ночного видения (ПНВ) АО "Катод" нарушившим федеральное законодательство при выполнении гособоронзаказа. Материалы дела будут переданы для возбуждения административного производства, сообщила пресс-служба УФАС по Новосибирской области.
"По результатам рассмотрения 11 мая дела, возбужденного в отношении АО "Катод", принято решение о признании АО "Катод" нарушившим пункт 10 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", - сообщает ведомство.
Комиссия пришла к выводу, что компания при установлении цены на приборы, необходимые для выполнения государственного оборонного заказа, нарушила утвержденный приказом Минпромэнерго России порядок определения состава затрат на производство продукции оборонного значения. Предприятию выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, за это нарушение предусмотрена административная ответственность.
АО "Катод" выросло из основанного в 1959 году конструкторского бюро. Производит электронно-оптические преобразователи и оборудование на их основе, в том числе ПНВ и камеры ночного видения. Выпускает продукцию как военного, так и гражданского назначения. "Катод" - единственная в России компания, способная производить ПНВ последнего поколения, выпуск которых освоили только три компании в мире.
|
12.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.05.2016 Мартышкин ГОЗ
12.05.2017 Гособоронзаказ. Потратить или заработать?
05.05.2017 Промышленность: Система единства измерений на уровне стран-лидеров к 2025 году
05.05.2017 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России
03.05.2017 Вопрос цены, или цена вопроса
28.04.2017 Диверсификация: развитие кластерных механизмов в оборонно-промышленном комплексе
28.04.2017 ГПВ-2025: Ставка на интеллектуальное оружие
24.04.2017 Развитие ОПК: В поисках путей повышения надежности электроники