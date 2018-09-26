Рентабельностью по санкциям

В Туле обсудили повышение эффективности предприятий ОПК

В оружейной столице страны на одном из крупнейших оборонных предприятий – АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" и его дочернем предприятии – АО "Щегловский вал" прошло очередное заседание Экспертного совета (ЭС) в сфере ГОЗ Федеральной антимонопольной службы России. В нем принял участие и генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода, депутат ЗС НО, член ЭС Олег Лавричев.

По традиции раз в год одно из заседаний Экспертный совет проводит на выезде в регионе, чтобы лично ознакомиться с производственными площадками, накопленным опытом и актуальными проблемами.

Тульский регион был выбран не случайно. Здесь довольно успешно справляются с поставленной президентом Владимиром Путиным задачей наращивания доли гражданского производства на предприятиях ОПК. Озвученный им план к 2030 году – 50 процентов. В Тульском ОПК уже сейчас этот показатель на уровне 37 процентов. Опытом работы в этом направлении с членами ЭС поделился министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев. Он рассказал о роли регионального координационного центра по вопросам обеспечения выпуска гражданской продукции, основных направлениях диверсификации местных оборонных предприятий, о возможностях областного и федерального фондов поддержки промышленности. Они даже учредили премию в освоении гражданской продукции.

vpk-news.ru

Осмотрев производственные площадки – цех сборки боевых отделений "Бахча" и "Бережок", а также цех тяжелых машин, члены ЭС приступили к обсуждению плановых задач. Ключевыми на совещании были вопросы формирования источников рентабельности предприятий ОПК.

Олег Лавричев, генеральный директор АО "АПЗ", депутат ЗС НО, член Экспертного совета в сфере ГОЗ Федеральной антимонопольной службы РФ: "Сегодня обсуждались вопросы правового регулирования аспектов, связанных с ценообразованием продукции по ГОЗ, формированием состава затрат, накладных расходов, – все то, что определяет экономическую эффективность деятельности предприятий, выполняющих оборонный заказ. Есть серьезные наработки рабочих групп, которые будут выданы через Экспертный совет в соответствующие министерства как рекомендательные для введения в положения, правила, инструкции, то есть в нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы формирования цены.

В цехе сборки боевых отделений. с производственными мощностями предприятия членов Экспертного совета знакомит главный конструктор производственной площадки – дочернего предприятия АО "КБП" – АО "Щегловский вал" Олег Ситников. Фото: Елена Галкина

Одной из рабочих групп были сформулированы предложения, касающиеся включения в состав затрат расходов предприятий, связанных с интеллектуальной работой (исследовательской, опытно-конструкторской) и изготовлением в связи с этим необходимого контрольно-поверочного, испытательного и лабораторного оборудования, и т. д. До сих пор эти расходы не учитывались должным образом. Мы говорили о том, что в текущем режиме деятельности предприятий в условиях санкционных режимов очень важными являются вопросы формирования источников рентабельности, прибыльности, что создает базу для развития, расширения технологических возможностей, проведения инициативных опытно-конструкторских работ.

Рассматривался вопрос и роли военных представительств в выполнении ГОЗ. Сейчас формируются рекомендации Министерству обороны, нормативно правовая база для актуализации работы ВП с привязкой к ответственности и задачам предприятий по выполнению ГОЗ. Мы должны создать такие механизмы и условия взаимодействия друг с другом, чтобы качественно, надежно и в срок выполнять гособоронзаказ".

Все предложения рабочих групп в дальнейшем будут направлены в качестве предложений Военно-промышленной комиссии, Министерству промышленности и энергетики и другим государственным структурам для их реализации.

Людмила Фокеева

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 37 (750) за 25 сентября 2018 года