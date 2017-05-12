Генерал-лейтенант Авдеев получил штандарт командующего Первой танковой армией
|
|
Т-90 с ДЗ «Контакт-5» (на переднем плане) и Т-72 с навесным комплексом ДЗ «Контакт» (сзади).
Источник: http://www.tplants.com/
Алексей Авдеев заявил, что приложит все свои знания и опыт для повышения боеготовности объединения
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий вручил штандарт командующего Первой танковой армией генерал-лейтенанту Алексею Авдееву. Как сообщили журналистам в пресс-службе округа, торжественная церемония прошла в штабе объединения.
"Серицкий выразил слова благодарности Авдееву от командования и военного совета Западного военного округа за безупречную службу и достойное выполнение всех поставленных задач. В ответном слове Авдеев заверил, что приложит все свои знания и опыт для повышения боеготовности объединения, создания в нем здоровой моральной атмосферы, привития военнослужащим высокого чувства долга и ответственности", - говорится в сообщении.
Ранее генерал-лейтенант Авдеев занимал должность командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа.
|
12.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.05.2017 «Росэлектроника» поставила в войска первую партию передового комплекса связи
15.05.2017 «Вертолеты России» приступили к исполнению контрактов по сопровождению жизненного цикла Ми-8АМТШ Министерства обороны РФ
15.05.2017 Минобороны усиливает "инженерный спецназ"
15.05.2017 "Ракета Х-35 — одна из лучших в мире"
15.05.2017 Первые "Арматы" получат таманцы
15.05.2017 Москва всегда виновата
15.05.2017 Без знания прошлого нет будущего
15.05.2017 Тыл становится передним краем Минобороны