Новый турецкий вертолет Т625

Одной из главных новинок, продемонстрированных турецкой промышленностью на проходящей с 9 по 13 мая 2017 года в Стамбуле 13-й международной выставке оборонной индустрии International Defence Industry Fair 2017 (IDEF-2017), стал представленный турецкой авиастроительной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) первый прототип многоцелевого вертолета Т625. О завершении постройки прототипа было объявлено в начале мая, однако начало его летных испытаний заявляется только на сентябрь 2018 года.

Вертолет Т625 разрабывается при головной роли TAI с 2010 года при правительственном финансировании в рамках программы Turkish Light Utility Helicopter (TLUH, также проект ранее был известен как Özgün - "самобытный"). Вертолет предназначен для коммерческого и военного применения. Ранее он заявлялся как "пятитонного класса", однако теперь присвоенный ему индекс "625" официально расшифровывается как "шеститонный - двухдвигательный - пятилопастный". Официальное название для вертолета еще должно быть выбрано.

Хотя сам Т625 заявляется как "100-процентная самостоятельная разработка TAI", однако облик вертолета близок к машинам Leonardo Helicopter (,бывшая AgustaWetland), что заставляет предположить участие последней, особенно в свете сотрудничества сторон по производству в Турции вертолета T129 (AW129),

Продемонстрированный прототип Т625 выполнен в коммерческом многоцелевом исполнении и имеет вместимость 12 пасссажиров плюс два члена экипажа. Вертолет должен оснащаться двумя турбовальными двигателями LHTEC (Rolls-Royce/Honeywell) CTS800-4АТ взлетной мощностью по 1373 л.с. Двигатели семейства CTS800 используются и на вертолете Т129 и сборка этих двигателей должна быть организована турецкой компанией Tusas Engine Industries (TEI). Также TEI самостоятельно ведет разработку двигателя TSI400 в классе мощности 1400 л.с. для использлвания на Т129 и Т625, однако этот двигатель ожидается к готовности не ранее 2026 года. Комплекс авионики для Т625 создает турецкая компания Aselsan.