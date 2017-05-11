В авиасалоне МАКС-2017 примут участие более 750 российских и иностранных компаний



Авиасалон МАКС-2015

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Авиасалон МАКС-2015Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

В Минпромторге отметили, что участие в авиасалоне ведущих мировых разработчиков говорит об интересе зарубежных компаний к развитию сотрудничества с предприятиями авиационно-космического комплекса РФ

МОСКВА, 11 мая. (ТАСС). В Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 примут участие 659 отечественных и 110 зарубежных компаний. Об этом стало известно в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению XIII Международного авиационно-космического салона. Мероприятие прошло под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Ответственные руководители представили доклады о подготовке выставочного комплекса, инфраструктуры ЛИИ им. М.М. Громова, формировании выставочной и деловой программы, организации пропускного режима, обеспечении безопасности полетов, общественной безопасности.

"Сегодня ясно, что МАКС-2017 представит весь основной состав российских предприятий, занятых разработкой авиационной, космической и оборонной техники. Участие в предстоящем авиасалоне ведущих мировых разработчиков авиационно-космической техники свидетельствует о том, что зарубежные компании по-прежнему заинтересованы в развитии сотрудничества с предприятиями авиационно-космического комплекса России. Многочисленные контакты и переговоры на авиасалоне будут способствовать налаживанию кооперационных связей, обмену технологиями и научными разработками", - отметил Мантуров.

Генеральный директор ОАО "Авиасалон" Александр Левин выразил уверенность в том, что МАКС-2017 сохранит масштаб, достигнутый в предыдущие годы, а по некоторым параметрам превзойдет событие 2015 года.

Надеемся, что МАКС-2017 станет таким же значимым событием в России, как и в предыдущие 25 лет", - отметил Левин.

По его данным, на начало мая зарезервировано более 85% выставочных площадей, при этом динамика обращения экспонентов в дирекцию МАКС превышает показатели 2015 года. Подтверждено участие 659 отечественных и 110 зарубежных компаний, представляющих 28 стран мира. Среди участников выставки все ведущие отечественные производители авиационно-космической техники, а также компании Boeing, Safran, Rolls-Royce, китайские AVIC и CASC, индийские HAL и BrahMos Aerospace. На выставке будут представлены десять национальных павильонов: Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Чехии, Китая, Индии, Канады, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран.

В рамках салона состоятся Евразийский аэрокосмический конгресс, Международный конгресс по транспортной авиации, Научно-техническая конференция "Материалы и технологии нового поколения для перспективных изделий авиационной и космической техники". Впервые будет проведена серия деловых тематических брифингов для участников салона и деловых посетителей. Инициатива, получившая поддержку Минпромторга и госкорпорации Ростех, привлекла ряд крупных авиапроизводителей.

На сегодняшний день подтвердили свое участие с опытными и серийными воздушными судами в летной программе и на статической экспозиции основные российские участники: ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "РСК "МиГ", ПАО "ТАНТК имени Г.М. Бериева", ОАО "ОКБ имени А.С. Яковлева", ОАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", предприятия холдинга "Вертолеты России", АО "ГСС", а также иностранные: Aircraft Industriesa.s., AVIC International Holding Corporation, Pilatus Aircrafts Ltd и др.

Продолжаются переговоры с концерном Airbus и компанией Boeing о демонстрации новейших гражданских воздушных судов, ранее не представлявшихся в России.

Традиционно Министерство обороны России примет участие в МАКС-2017. В летной программе МАКС-2017 будут принимать участие три авиационные группы высшего пилотажа: "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России", а 18 летательных аппаратов ВКС России планируют представить на статической экспозиции. В летном показе авиационных групп высшего пилотажа, помимо трех групп ВКС России, примут участие группы "Русь", "Первый полет", Baltic Bees и другие. Ведутся переговоры с представителями ВВС ОАЭ по участию пилотажной группы "Аль Фурсан". По поступившим на данный момент заявкам, количество ЛА, принимающих участие в МАКС-2017 на статической экспозиции, составляет 92, а в летной программе - 72.