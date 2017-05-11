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В Италии состоялась выкатка первого истребителя F-35B "Лайтнинг-2"

12.05.2017 ЦАМТО 230 0
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F-35B STOVL
First F-35B STOVL for the @ItalianNavy rolled out today at Cameri FACO. It's also the first assembled outside the US.
Источник: The Aviationist

ЦАМТО, 11 мая. Выкатка первого истребителя F-35B "Лайтнинг-2" в версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой, собранного вне территории США, состоялась 5 мая на линии окончательной сборки и проверки FACO (Final Assembly and Check Out) в Камери (Италия).

Церемония состоялась в присутствии руководства оборонного ведомства страны.

Предприятие принадлежит Министерству обороны Италии и управляется "Леонардо" совместно с "Локхид Мартин". Около 800 специалистов осуществляют сборку самолетов с обычным взлетом и посадкой F-35A и варианта F-35B, а также производство крыльев для F-35A.

По информации "Локхид Мартин", самолет, получивший обозначение BL-1, выполнит первый полет в конце августа и должен быть передан Министерству обороны Италии в ноябре.

Еще два самолета F-35A будут собраны на линии в Камери в текущем году: первый – к июлю, а второй – в четвертом квартале. До настоящего времени на предприятии были произведены семь F-35A, четыре из которых теперь размещены на базе "Льюк" (шт.Аризона) для участия в международной программе обучения пилотов, а три – на авиабазе ВВС Италии "Амендола". Общий налет пилотов ВВС Италии на размещенных в Амендола F-35A превысил 100 часов.

Как планируется, после серии контрольных полетов на базе "Камери", в начале 2018 года итальянский пилот выполнит на авиабазе "Патаксент Ривер" (шт.Мэриленд) полет на самолете F-35B в рамках оценки воздействия электромагнитных эффектов окружающей среды. Следующий итальянский F-35B должен быть поставлен в ноябре 2018 года.

Линия окончательной сборки и проверки FACO в Камери является единственным предприятием, которое выпускает F-35B вне США. На этой линии должно быть произведено в общей сложности 30 F-35B и 60 F-35A для ВВС Италии, а также 29 F-35A для ВВС Нидерландов. Кроме того, завод может получить дополнительные заказы в случае выбора F-35 другими европейскими государствами. В декабре 2014 года Пентагон также заявил, что предприятие в Италии обеспечит обслуживание, ремонт и модернизацию истребителей F-35 ВВС США, размещенных в Европе. Завод также изготовит 835 комплектов крыльев F-35A.

Первый произведенный в Италии F-35 выполнил первый в истории программы международный перелет 7 сентября 2015 года, а в феврале 2016 году F-35A выполнил первый трансатлантический перелет. В декабре 2016 года первая пара самолетов F-35A, поставленных ВВС Италии, совершила посадку на авиабазе "Амендола".
11.05.2017
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Страны
Италия
Нидерланды
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
Компании
Leonardo
Lockheed-Martin

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