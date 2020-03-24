Тяжелая ситуация с COVID-19 в Италии может отрицательно сказаться на международной программе F-35

Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 13-й группы 32-го полка ВВС Италии, прибывшие в Кефлавик (Исландия) для участия в миссии НАТО по контролю воздушного пространства Исландии, 25.09.2019.

ЦАМТО, 23 марта. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 22 марта заявил, что страна из-за коронавируса нового типа переживает тяжелейший кризис со времени окончания Второй мировой войны и временно останавливает производство.

Подчеркивается, что для выживания в условиях эпидемии Италия приняла решение бросить все силы на производство товаров первой необходимости и закрыть все прочие предприятия.

Пока ограничения будут действовать до 3 апреля и не затронут только работу продуктовых магазинов, аптек, банков и почтовых отделений.

Если решение о закрытии предприятий в дальнейшем будет продлено, это отрицательно скажется, в том числе, и на программах, которые Италия выполняет в рамках военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

В первую очередь, это касается международной производственной программы F-35. Остановка производственной линии даже на краткосрочный период приведет к срыву производственной программы на 2020 год. При этом срыв программы затронет не только Италию и Нидерланды, но и других участников программы, поскольку на Италию возложено производство 835 комплектов крыльев для F-35A.

Предполагается, что на итальянском предприятии FACO (Final Assembly и Check-Out) в Камери (персонал предприятия составляет около 800 человек) должны быть собраны 90 F-35A и F-35B для ВВС и ВМС Италии (60 ед. и 30 ед., соответственно), а также выполнена сборка 29 F-35A для ВВС Нидерландов. Предприятие также должно изготовить 835 комплектов крыльев для F-35A в рамках международной кооперации.

Кроме того, завод может получить дополнительные заказы в случае выбора F-35 другими европейскими государствами. Предприятие в Камери также выбрано центром материального обеспечения F-35 в Европе.

До кризиса планировалось, что поставка F-35 ВВС Италии будет завершена в 2027 году. Новые истребители должны заменить самолеты "Торнадо", AMX и AV-8B "Харриер-2 Плюс".

Справочно:

Помимо завода "Локхид Мартин" в Форт-Уэрте (США), самолеты F-35 выпускаются на линии окончательной сборки и проверки FACO в Италии, а также в Японии.

Как ранее сообщал ЦАМТО, предприятие FACO в Камери принадлежит МО Италии и управляется группой Leonardo совместно с компанией Lockheed Martin. На предприятии ведется сборка самолетов с обычным взлетом и посадкой F-35A и варианта F-35B, а также производство крыльев для F-35A.

Выкатка первого F-35B "Лайтнинг-2" в версии КВВП, собранного в Камери, состоялась 5 мая, летные испытания самолета BL-1 начались летом 2017 года.

Линия окончательной сборки и проверки FACO в Камери является единственным предприятием, которое производит F-35B вне пределов США.

В целом следует отметить, что даже временная приостановка производства других предприятий оборонного комплекса страны скажется на исполнении ряда крупных экспортных контрактов Италии.

До начала нынешнего экономического кризиса, начавшегося с резкого падения цен на нефть и пандемии коронавируса, которые, действуя с "тандеме", привели к обвальному падению мировой экономики, Италия, согласно прогнозу ЦАМТО, в рейтинге крупнейших мировых экспортеров по периоду 2019-2022 гг. занимала 4 место (после США, России и Франции) с ожидаемым объемом экспорта ВиВТ в сумме 17,255 млрд. долл., в том числе 2,2 млрд. долл. в 2019 году, 3,328 млрд. долл. в 2020 году, 5,665 млрд. долл. в 2021 году и 6,063 млрд. долл. в 2022 году.

На период 2019-2022 гг. объем поставок рассчитан на основе анализа уже заключенных контрактов и намерениям по прямой поставке (по состоянию на декабрь 2019 года). Расчет проведен в соответствии с начальными условиями контрактов по срокам поставок ПВН.

График поставок ВиВТ Италии в 2020 году с большой долей вероятности будет сорван. Но основные поставки Италии в ближнесрочной перспективе (согласно условиям заключенных контрактов) приходятся на 2021 и 2022 гг. То есть, если кризис в мировой экономике будет краткосрочным, а пандемию коронавируса в текущем году удастся остановить, Италия сможет в дальнейшем войти в график за счет переноса части поставок, планировавшихся на 2020 год, на более поздний период. Безусловно, это потребует большого напряжения, поскольку одновременно необходимо будет выполнить в полном объеме крупные поставки, запланированные на 2021-2022 гг.

В целом по миру в случае развития ситуации по негативному сценарию в том, что касается длительности пандемии коронавируса, катастрофического снижения цен на нефть и экономического кризиса, сегмент мирового военно-технического сотрудничества ждут тяжелые времена и это затронет все страны мира, причем как экспортеров, так и импортеров ВиВТ.

Очевидно, что текущую ситуацию в мире можно считать форсмажорным обстоятельством, поэтому вряд ли заказчики поднимут тему штрафных санкций за нарушение сроков поставки той или иной продукции военного назначения. Тем более, что на неопределенный период личные контакты представителей заказчика и исполнителя стали невозможными из-за закрытия границ абсолютным большинством стран.

Отягчающим обстоятельством в ближайшей перспективе станет остановка ряда крупных производств, в том числе, предприятий по производству вооружений. Из-за огромных потерь мировой экономики, в сегменте ВТС платежеспособность стран-импортеров существенно снизится. То есть со стороны импортеров можно ожидать отмены или переноса на более поздний срок многих программ по закупке вооружений.

Текущие и перспективные программы на данный момент блокированы из-за закрытия границ в связи с карантином и невозможности в этой связи реализации программ обучения, визитов для приемки уже готовой техники, инспекции ранее поставленной ВиВТ, обслуживания военной техники заказчика, проведения модернизации и всего комплекса связанных с этим проблем.

Примечание:

Во многом дальнейшее развитие ситуации в Италии – стране НАТО – будет зависеть от России. Как заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко, "помощь в борьбе с коронавирусом, которую Италии оказывает Россия, является актом солидарности и вкладом РФ в улучшение ситуации".

"Наша помощь – важный и существенный вклад в борьбу с коронавирусом. С российской стороны – это общечеловеческая, гуманитарная акция, которая направлена на то, чтобы помочь европейской стране, в которой самый сильный удар эпидемии коронавируса, справиться со своими проблемами", – сказал И.Коротченко "РИА Новости".

По его словам, Италия "фактически осталась один на один с проблемами, которые на нее обрушились", не получая должной поддержки по линии НАТО или Евросоюза.

"В этих условиях Россия протянула руку помощи. Это акт солидарности, и наши бригады, которые укомплектованы квалифицированными специалистами, помогут Италии, которая задыхается от нехватки квалифицированного персонала", – подчеркнул И.Коротченко.

Как сообщалось ранее, девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Итальянскую Республику доставили около 100 российских военных специалистов, технику и имущество для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В кратчайшие сроки на авиабазу "Практик де Маре" ВВС Италии, расположенную в 30 км юго-западнее Рима, доставлены мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.