Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Су-35 против невидимки F-35

11.05.2017 ИноСМИ 926 1
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 "Лайтнинг" II
Источник: © flickr.com, Gonzalo Alonso

Что, если российский Су-35 вступит в бой с американским истребителем-невидимкой F-35?

Если присмотреться к F-35, то становится понятно, что единый ударный истребитель не обладает маневренностью "Раптора" и даже F-16 или F/A-18. В случае воздушного боя превосходные навыки и опыт летчика F-35 станут единственным фактором, способным спасти его и машину от гибели. Дело в том, что F-35, будучи самолетом-невидимкой, имеет только внутреннее оружие и не может нести ракеты AIM-9X, действующие по принципу пропорциональной навигации. Если когда-нибудь эта ракета будет размещена в отсеке вооружения, то это будет сделано за счет ракеты AIM-120 AMRAAM, которую считают более подходящей для таких самолетов как F-35. Получается, что пилоту этого самолета надо избегать ближнего боя любой ценой.

Маловероятно, что командующий воздушными силами объединенной группировки войск поставит задачу по завоеванию превосходства в воздухе подразделению F-35, если у него будут другие варианты действий. Но поскольку F-22 Raptor в ВВС США очень мало, а парк F-15C сокращают, вполне возможно, что командующий авиацией объединенной группировки войск будет просто вынужден использовать F-35 для завоевания господства в воздухе. Тем не менее, главную угрозу американской авиации в большинстве регионов мира создают не вражеские самолеты, а комплексные системы противовоздушной обороны.

Единый ударный истребитель F-35 компании Lockheed Martin должен стать основой тактической истребительной авиации США, однако не всем странам мира по карману этот дорогой самолет пятого поколения.

Даже Россия и Китай вряд ли будут оснащать свои ВВС только истребителями пятого поколения. Скорее всего, в обозримом будущем основу их тактической авиации будут составлять различные варианты истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27. Самой эффективной модификацией Су-27 является Су-35, который намного совершеннее, имеет более современную авионику, двигатели и планер. В предстоящие годы Су-35 наверняка появится в арсеналах многих стран мира.

Чтобы противостоять распространению модификаций Су-27, ВВС США, корпусу морской пехоты и в меньшей степени ВМС придется сделать ставку на F-35, хотя он не предназначен для завоевания господства в воздухе. Он был и остается истребителем-бомбардировщиком, обладая хорошими возможностями для самообороны в воздухе, хотя Пентагон пытается превратить его в мастера на все руки.

Как поведет себя четверка F-35, если встретит в воздухе четверку Су-35? Скорее всего, американские летчики сменят курс и вызовут самолеты F-22 Raptor и F-15C, которые как раз и предназначены для завоевания превосходства в воздухе. А F-35 радостно полетят дальше - выполнять поставленные им задачи.

Но как учит нас история, очень часто на войне не приходится выбирать оптимальное решение. Если самолетам F-35 придется действовать самостоятельно, они могут выдержать даже в бою с Су-35 - но только если правильно разыграют свои карты. Летчикам F-35 придется по максимуму использовать такие преимущества этого самолета как малозаметность, бортовые и внешние приборы обнаружения, а также применять умную тактику, избегая при этом его слабых мест. Это значит, что им надо будет использовать малозаметность самолета и его датчики, чтобы нанести удар по авиации противника без визуального контакта с целью, а также не допускать сближения и воздушного боя в пределах видимости, поскольку в этих условиях F-35 весьма уязвим.

В отличие от F-22, который с самого начала создавался в полном смысле слова как убийца для воздушного боя, F-35 таковым не является. У "Раптора" планер с превосходными характеристиками малозаметности, большой потолок и сверхзвуковая крейсерская скорость, превышающая М=1,8. А F-35 даже на полном форсаже с трудом может развить скорость М=1,6. Далее, F-22 обладает отличной маневренностью, что позволяет ему успешно вести воздушный бой в пределах прямой видимости. Он превосходит другие самолеты по таким характеристикам как угловая скорость и радиус разворота, угол атаки и усиление тяги на всех высотах.

Если звено из четырех "Рапторов", летящее на сверхзвуковой скорости в разреженной атмосфере на высоте более 15 тысяч метров, может по сути дела выбирать, когда и где вступать в бой, то менее скоростные F-35 могут быть вынуждены реагировать на действия более совершенных самолетов противника, если не проявят осторожность.

Более того, F-35 не хватает ни скорости, ни высоты, чтобы придать ракете AIM-120 такую же кинетическую энергию при пуске, какую ей придает "Раптор". Это значит, что у ракет F-35 меньше дальность полета. Кроме того, F-35 берет на борт меньше ракет класса "воздух-воздух", что создает серьезные проблемы, так как постановщики помех с цифровой радиочастотной памятью могут нарушить работу системы наведения AIM-120.

Если присмотреться к F-35, то становится понятно, что единый ударный истребитель не обладает маневренностью "Раптора" и даже F-16 или F/A-18. В случае воздушного боя превосходные навыки и опыт летчика F-35 станут единственным фактором, способным спасти его и машину от гибели. Дело в том, что F-35, будучи самолетом-невидимкой, имеет только внутреннее оружие и не может нести ракеты AIM-9X, действующие по принципу пропорциональной навигации. Если когда-нибудь эта ракета будет размещена в отсеке вооружения, то это будет сделано за счет ракеты AIM-120 AMRAAM, которую считают более подходящей для таких самолетов как F-35. Получается, что пилоту этого самолета надо избегать ближнего боя любой ценой.

Маловероятно, что командующий воздушными силами объединенной группировки войск поставит задачу по завоеванию превосходства в воздухе подразделению F-35, если у него будут другие варианты действий. Но поскольку F-22 Raptor в ВВС США очень мало, а парк F-15C сокращают, вполне возможно, что командующий авиацией объединенной группировки войск будет просто вынужден использовать F-35 для завоевания господства в воздухе. Тем не менее, главную угрозу американской авиации в большинстве регионов мира создают не вражеские самолеты, а комплексные системы противовоздушной обороны.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)
10.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AMRAAM
F-15
F-16
F-18
F-22
F-35
Су-27
Су-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
UA
Юрий из Ред Алерт2
7
№1
11.05.2017 20:14
Очередной поток бреда  индуса Мажумдара, который пишет статьи на продажу Спутники и РТ в стиле "Запад в шоке", "Ф-35 будет убегать от Су-35"))))
По мнению этого Ыксперта, 4 самолета Ф-35, каждый из которых несет по 6 ракет дальнего воздушного боя AIM-120 внутри  ( в сумме 24 ракеты AIM-120) будут убегать от старых колхозных Су-35  - 4 поколения??))) которые имеют огромные ЭПР, слабую ракету Р-77 которую тока по выставкам возят, а в реале советские  полуактивные Р-27, слабые РЭБ Хибины которые умеют тока глушить радары ФАР, и никогда не глушили радары АФАР, потому что в россии радар АФАР еще не создан и не начем было тестировать. На кого эти статьи расчитаны?
-2
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.05 22:36
  • 7
В России начнут производить легкие гражданские вертолеты
  • 11.05 22:33
  • 15
Новый китайский авианосец предложили назвать "Пипи ся"
  • 11.05 22:31
  • 2
Технология сверхстабильной оптической памяти разработана в интересах Минобороны России
  • 11.05 22:30
  • 1
Военнослужащие соединения ПВО Восточного военного округа в Бурятии пройдут переобучение на новый ЗРК "Бук-М2"
  • 11.05 22:28
  • 5
Передвижные радиостанции спутниковой связи обеспечат стабильное управление войсками в экстремальных погодных условиях
  • 11.05 22:25
  • 13
Россия начинает разработку двигателей нового поколения
  • 11.05 22:22
  • 36
"Черные дыры" и красные линии
  • 11.05 22:08
  • 28
Армагеддон в пользу третьих лиц
  • 11.05 20:21
  • 788
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 11.05 20:14
  • 1
Су-35 против невидимки F-35
  • 11.05 19:52
  • 15
Скоро в небо
  • 11.05 15:15
  • 1
Фокс-ньюс: "Россия направила в Сирию более 20 гаубиц"
  • 11.05 15:12
  • 3
Командир группы Сил спецопераций ВС РФ получил звание Героя России за операцию в Сирии
  • 11.05 15:08
  • 1
МиГ-29. Достоинства и недостатки
  • 11.05 13:53
  • 2
Беспросветное будущее жителей стран Балтии
другие обсуждаемые темы