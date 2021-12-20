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The National Interest (США): Су-35 против невидимки F-35

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Тренировочный полет F-35
Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew Lee

TNI: российский Су-35 намного превосходит американский F-35 в бою

Как поведет себя четверка американских F-35, если встретит в воздухе четверку российских Су-35? Эксперт считает, что у F-35 очень мало шансов уцелеть, и пилотам стоит полагаться только на свой опыт. Су-35 намного совершеннее, имеет более современную авионику, двигатели и планер.

Если присмотреться к F-35, то становится понятно, что единый ударный истребитель не обладает маневренностью "Раптора" и даже F-16 или F/A-18. В случае воздушного боя превосходные навыки и опыт летчика F-35 станут единственным фактором, способным спасти его и машину от гибели. Дело в том, что F-35, будучи самолетом-невидимкой, имеет только внутреннее оружие и не может нести ракеты AIM-9X, действующие по принципу пропорциональной навигации. Если когда-нибудь эта ракета будет размещена в отсеке вооружения, то это будет сделано за счет ракеты AIM-120 AMRAAM, которую считают более подходящей для таких самолетов как F-35. Получается, что пилоту этого самолета надо избегать ближнего боя любой ценой.

Маловероятно, что командующий воздушными силами объединенной группировки войск поставит задачу по завоеванию превосходства в воздухе подразделению F-35, если у него будут другие варианты действий. Но поскольку F-22 Raptor в ВВС США очень мало, а парк F-15C сокращают, вполне возможно, что командующий авиацией объединенной группировки войск будет просто вынужден использовать F-35 для завоевания господства в воздухе. Тем не менее, главную угрозу американской авиации в большинстве регионов мира создают не вражеские самолеты, а комплексные системы противовоздушной обороны.

Единый ударный истребитель F-35 компании Lockheed Martin должен стать основой тактической истребительной авиации США, однако не всем странам мира по карману этот дорогой самолет пятого поколения.

Даже Россия и Китай вряд ли будут оснащать свои ВВС только истребителями пятого поколения. Скорее всего, в обозримом будущем основу их тактической авиации будут составлять различные варианты истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27. Самой эффективной модификацией Су-27 является Су-35, который намного совершеннее, имеет более современную авионику, двигатели и планер. В предстоящие годы Су-35 наверняка появится в арсеналах многих стран мира.

Чтобы противостоять распространению модификаций Су-27, ВВС США, корпусу морской пехоты и в меньшей степени ВМС придется сделать ставку на F-35, хотя он не предназначен для завоевания господства в воздухе. Он был и остается истребителем-бомбардировщиком, обладая хорошими возможностями для самообороны в воздухе, хотя Пентагон пытается превратить его в мастера на все руки.

Как поведет себя четверка F-35, если встретит в воздухе четверку Су-35? Скорее всего, американские летчики сменят курс и вызовут самолеты F-22 Raptor и F-15C, которые как раз и предназначены для завоевания превосходства в воздухе. А F-35 радостно полетят дальше - выполнять поставленные им задачи.

Но как учит нас история, очень часто на войне не приходится выбирать оптимальное решение. Если самолетам F-35 придется действовать самостоятельно, они могут выдержать даже в бою с Су-35 - но только если правильно разыграют свои карты. Летчикам F-35 придется по максимуму использовать такие преимущества этого самолета как малозаметность, бортовые и внешние приборы обнаружения, а также применять умную тактику, избегая при этом его слабых мест. Это значит, что им надо будет использовать малозаметность самолета и его датчики, чтобы нанести удар по авиации противника без визуального контакта с целью, а также не допускать сближения и воздушного боя в пределах видимости, поскольку в этих условиях F-35 весьма уязвим.

В отличие от F-22, который с самого начала создавался в полном смысле слова как убийца для воздушного боя, F-35 таковым не является. У "Раптора" планер с превосходными характеристиками малозаметности, большой потолок и сверхзвуковая крейсерская скорость, превышающая М=1,8. А F-35 даже на полном форсаже с трудом может развить скорость М=1,6. Далее, F-22 обладает отличной маневренностью, что позволяет ему успешно вести воздушный бой в пределах прямой видимости. Он превосходит другие самолеты по таким характеристикам как угловая скорость и радиус разворота, угол атаки и усиление тяги на всех высотах.

Если звено из четырех "Рапторов", летящее на сверхзвуковой скорости в разреженной атмосфере на высоте более 15 тысяч метров, может по сути дела выбирать, когда и где вступать в бой, то менее скоростные F-35 могут быть вынуждены реагировать на действия более совершенных самолетов противника, если не проявят осторожность.

Более того, F-35 не хватает ни скорости, ни высоты, чтобы придать ракете AIM-120 такую же кинетическую энергию при пуске, какую ей придает "Раптор". Это значит, что у ракет F-35 меньше дальность полета. Кроме того, F-35 берет на борт меньше ракет класса "воздух-воздух", что создает серьезные проблемы, так как постановщики помех с цифровой радиочастотной памятью могут нарушить работу системы наведения AIM-120.

Если присмотреться к F-35, то становится понятно, что единый ударный истребитель не обладает маневренностью "Раптора" и даже F-16 или F/A-18. В случае воздушного боя превосходные навыки и опыт летчика F-35 станут единственным фактором, способным спасти его и машину от гибели. Дело в том, что F-35, будучи самолетом-невидимкой, имеет только внутреннее оружие и не может нести ракеты AIM-9X, действующие по принципу пропорциональной навигации. Если когда-нибудь эта ракета будет размещена в отсеке вооружения, то это будет сделано за счет ракеты AIM-120 AMRAAM, которую считают более подходящей для таких самолетов как F-35. Получается, что пилоту этого самолета надо избегать ближнего боя любой ценой.

Маловероятно, что командующий воздушными силами объединенной группировки войск поставит задачу по завоеванию превосходства в воздухе подразделению F-35, если у него будут другие варианты действий. Но поскольку F-22 Raptor в ВВС США очень мало, а парк F-15C сокращают, вполне возможно, что командующий авиацией объединенной группировки войск будет просто вынужден использовать F-35 для завоевания господства в воздухе. Тем не менее, главную угрозу американской авиации в большинстве регионов мира создают не вражеские самолеты, а комплексные системы противовоздушной обороны.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

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F-15
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