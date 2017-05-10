Завершился четвертый полет орбитального БЛА X-37B ВВС США



Орбитальный корабль X-37B на авиабазе Ванденберг после приземления 17.10.14

Источник: www.militaryparitet.com Орбитальный корабль X-37B на авиабазе Ванденберг после приземления 17.10.14Источник: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 10 мая. Командование Военно-воздушных сил США объявило о завершении полета построенного компанией "Боинг" экспериментального орбитального БЛА многоразового использования X-37B.

Данный аппарат также имеет обозначение "Орбитальная модель – лаборатория" OTV-4 (Orbital Test Vehicle 4).

Аппарат приземлился на ВПП космического центра НАСА им. Джона Кеннеди 7 мая. Это первая посадка X-37B на полосу во Флориде. Ранее аппараты садились на авиабазе "Ванденберг" (шт.Калифорния).

OTV-4 находился на орбите почти два года – 718 суток, что увеличило общую продолжительность полетов аппаратов данного типа до 2085 суток.

Этот полет стал продолжением программы, стартовавшей 22 апреля 2010 года запуском X-37B (OTV-1), который находился в околоземном пространстве около 224 суток. Он стал первым беспилотным космическим аппаратом США, который возвратился из космоса и выполнил посадку самостоятельно. Аппарат OTV-2, запуск которого был произведен 5 марта 2011 года, выполнял задачи на орбите в течение 468 суток, после чего 16 июня 2012 года успешно выполнил посадку на авиабазе "Ванденберг" (шт.Калифорния). Третий запуск был произведен 11 декабря 2012 года. Аппарат совершил посадку 17 октября 2014 года. Продолжительность полета составила около 674 суток. Старт OTV-4 состоялся 20 мая 2015 года.

Военно-воздушные силы готовятся к пятому запуску X-37B со стартовой площадки на мысе Канаверал (шт.Флорида) позднее в 2017 году.

X-37B – один из наиболее современных многоразовых космических аппаратов, предназначенный для выполнения задач на околоземной орбите.

Создание аппарата X-37 началось в 1999 году после заключения НАСА с компанией "Боинг" контракта стоимостью 173 млн. долл. С 2004 года руководство проектом осуществляется Военно-воздушными силами США.

Аппарат разработан компанией "Боинг дифенз спэйс энд секьюрити" при участии исследовательских лабораторий программ X-40 ВВС США, X-37 НАСА и X-37 Агентства перспективных исследовательских программ МО США. Проектирование, производство и испытания систем выполняется на предприятиях "Боинг" в Хантингтон-Бич, Сил Бич и Эль Сегундо (шт.Калифорния).

По заявлению разработчиков, конструкция X-37B сочетает лучшие качества самолета и космического корабля, что позволит гибко использовать его для выполнения различенных задач. Длина аппарата составляет около 29 футов (8,9 м), высота – 9,5 футов (2,9 м), размах крыла – более 14 футов (4,5 м), стартовая масса – 11000 фунтов (4995 кг). Запуск аппарата выполняется вертикально с использованием ракеты-носителя, посадка – автономно – по-самолетному.