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Технология сверхстабильной оптической памяти разработана в интересах Минобороны России

11.05.2017 ЦАМТО 810 2
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ФПИ
Фонд перспективных исследований
Источник: Defense Network

ЦАМТО, 10 мая. В России разработана технология сверхстабильной оптической памяти для архивного хранения информации, устойчивая к экстремальным внешним воздействиям.

Разработка реализована в рамках совместного проекта Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, Фонда перспективных исследований и Минобрнауки в РХТУ им. Д.И.Менделеева.

Технология основана на создании нанорешеток с определенными свойствами путем облучения кристаллов кварца лазерным излучением с заданными параметрами.

Данный подход позволил реализовать запись информации в одну ячейку не одного, как это принято в традиционных носителях информации, а трех бит информации.

На текущем этапе выполнения проекта разработана технология записи и считывания информации и создан носитель данных, обеспечивающий выполнение следующих требований:

предельная долговечность – сохранение физико-химических свойств и способность хранить записанные данные при комнатной температуре в течение неограниченно длительного срока – сотен тысяч лет и более;

устойчивость к высоким температурам – не менее 800 град. С,

высокая радиационная и химическая стойкость;

повышенная емкость и сопоставимые с современными носителями скорости записи (от 10 Мбит/с) и считывания (от 100 Мбит/с) данных.

Возможность реализации технологии сверхплотной и сверхстабильной оптической памяти на промышленном уровне выводит Россию в лидеры в области разработок, связанных с архивным хранением данных.

Использование разработанных технологических решений позволит в перспективе отказаться от потребления устройств хранения информации зарубежного производства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
10.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФПИ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
ID: 1949
1622
№1
11.05.2017 13:20
Могут пригодиться и в космических аппаратах.
0
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RU
Андрей_К
2967
№2
11.05.2017 22:31
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Могут пригодиться и в космических аппаратах.
Почему только в космических?
Такая память и в обычной жизни очень даже нужна.
Мировой рынок оборудования для дата-центров $170 млрд.
А предоставление услуг хранения данных - где-то $20-30 млрд.
И оно все еще будет расти, т.к. информатизация жизни продолжается.
0
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