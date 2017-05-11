Технология сверхстабильной оптической памяти разработана в интересах Минобороны России
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Фонд перспективных исследований
Источник: Defense Network
ЦАМТО, 10 мая. В России разработана технология сверхстабильной оптической памяти для архивного хранения информации, устойчивая к экстремальным внешним воздействиям.
Разработка реализована в рамках совместного проекта Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, Фонда перспективных исследований и Минобрнауки в РХТУ им. Д.И.Менделеева.
Технология основана на создании нанорешеток с определенными свойствами путем облучения кристаллов кварца лазерным излучением с заданными параметрами.
Данный подход позволил реализовать запись информации в одну ячейку не одного, как это принято в традиционных носителях информации, а трех бит информации.
На текущем этапе выполнения проекта разработана технология записи и считывания информации и создан носитель данных, обеспечивающий выполнение следующих требований:
предельная долговечность – сохранение физико-химических свойств и способность хранить записанные данные при комнатной температуре в течение неограниченно длительного срока – сотен тысяч лет и более;
устойчивость к высоким температурам – не менее 800 град. С,
высокая радиационная и химическая стойкость;
повышенная емкость и сопоставимые с современными носителями скорости записи (от 10 Мбит/с) и считывания (от 100 Мбит/с) данных.
Возможность реализации технологии сверхплотной и сверхстабильной оптической памяти на промышленном уровне выводит Россию в лидеры в области разработок, связанных с архивным хранением данных.
Использование разработанных технологических решений позволит в перспективе отказаться от потребления устройств хранения информации зарубежного производства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
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10.05.2017
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ID: 1949
1622
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№1
11.05.2017 13:20
Могут пригодиться и в космических аппаратах.
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Андрей_К
2967
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№2
11.05.2017 22:31
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Могут пригодиться и в космических аппаратах.Почему только в космических?
Такая память и в обычной жизни очень даже нужна.
Мировой рынок оборудования для дата-центров $170 млрд.
А предоставление услуг хранения данных - где-то $20-30 млрд.
И оно все еще будет расти, т.к. информатизация жизни продолжается.
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