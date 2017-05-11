Технология сверхстабильной оптической памяти разработана в интересах Минобороны России



Фонд перспективных исследований

Источник: Defense Network Фонд перспективных исследованийИсточник: Defense Network

ЦАМТО, 10 мая. В России разработана технология сверхстабильной оптической памяти для архивного хранения информации, устойчивая к экстремальным внешним воздействиям.

Разработка реализована в рамках совместного проекта Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, Фонда перспективных исследований и Минобрнауки в РХТУ им. Д.И.Менделеева.

Технология основана на создании нанорешеток с определенными свойствами путем облучения кристаллов кварца лазерным излучением с заданными параметрами.

Данный подход позволил реализовать запись информации в одну ячейку не одного, как это принято в традиционных носителях информации, а трех бит информации.

На текущем этапе выполнения проекта разработана технология записи и считывания информации и создан носитель данных, обеспечивающий выполнение следующих требований:

предельная долговечность – сохранение физико-химических свойств и способность хранить записанные данные при комнатной температуре в течение неограниченно длительного срока – сотен тысяч лет и более;

устойчивость к высоким температурам – не менее 800 град. С,

высокая радиационная и химическая стойкость;

повышенная емкость и сопоставимые с современными носителями скорости записи (от 10 Мбит/с) и считывания (от 100 Мбит/с) данных.

Возможность реализации технологии сверхплотной и сверхстабильной оптической памяти на промышленном уровне выводит Россию в лидеры в области разработок, связанных с архивным хранением данных.

Использование разработанных технологических решений позволит в перспективе отказаться от потребления устройств хранения информации зарубежного производства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.