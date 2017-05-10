США отремонтировали еще один атомный авианосец
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USS Abraham Lincoln (CVN 72). Источник: shipwallpaper.blogspot.com
Атомный авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" 9 мая вышел на ходовые испытания после длительного ремонта. Об этом сообщает портал Военно-морского института США (USNI).
Корабль покинул акваторию верфи в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), где находился с марта 2013 года. Он проведет в море несколько суток для проверки, после чего будет возвращен в боевой состав флота.
"Авраам Линкольн" станет первым американским авианосцем, получившим возможность применять с палубы самолеты пятого поколения F-35C Lightning II. Модернизация корабля с перезарядкой реакторов обошлась военному бюджету США в 2,6 миллиарда долларов. На сам корабль, сданный флоту в 1989 году, при постройке затратили около 5,05 миллиарда долларов в сопоставимых ценах.
После "Линкольна" на модернизацию должен встать "Джордж Вашингтон" (сдан флоту в 1992-м), по планам это произойдет в августе 2017 года.
"Линкольн" относится к атомным многоцелевым авианосцам типа "Нимиц". В настоящее время в составе ВМС США насчитывается 10 авианосцев, все они принадлежат к этому типу. В каждый момент времени один из кораблей проходит ремонт и модернизацию с перезагрузкой активной зоны реакторов (RCOH) длительностью 3-4 года. Эта процедура проводится после 25 лет службы корабля и позволяет продлить срок еще на 25 лет.
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10.05.2017
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