Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»



Валерий Побежимов

Источник: Сергей Елагин / www.business-gazeta.ru Валерий ПобежимовИсточник: Сергей Елагин / www.business-gazeta.ru

Директор «Эникса» о том, как воюют его беспилотники, об английских лордах, арабских шейхах и НЛО над Казанью

«Спрашиваю, что такое число Пи. И на такой вопрос никто не ответил! И это выпускники КАИ!» — сокрушается Валерий Побежимов, директор и главный конструктор ЗАО «Эникс», одного из самых инновационных оборонных предприятий Казани. В ходе интернет-конференции с читателями «БИЗНЕС Online» он рассказал об «абсолютно бесполезном человеке» Сердюкове, идее накрыть Татарстан беспилотной системой наблюдения, а также о том, почему повесил в кабинете портрет Сталина и где воевал отец.

Валерий Побежимов: «Казалось бы, можно и больше заказов взять, но на самом деле это не так, ведь заказы надо выполнять в срок. Самое главное — это не попасть в черный список предприятий, которые не могут выполнить заказ»

«САМИ ДЕЛАЕМ ЭЛЕКТРОНИКУ, ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ И ДВИГАТЕЛИ»

— Валерий Николаевич, что означает название вашего предприятия — «Эникс»?

— Когда создавали кооператив и выбирали ему название, нам хотелось что-то типа «Феникса», но «Фениксов» слишком много, поэтому назвали «Эникс»: эксперименты, новые идеи, кооперация, сотрудничество.

— Какие самые свежие новости у «Эникса»?

— Самая хорошая новость — это то, что наше изделие «Элерон 10» принято на вооружение, а «Элерон-3СВ» и мишень «Е95» находятся на снабжении и проходят войсковые испытания.

— «Эникс» все делает сам — от разработки до производства?

— От идеи до реального воплощения, обучения и обслуживания новой техники. Полный цикл. У нас есть сборочные цеха, станки и с ЧПУ, и те, которые делают платы. Мы же сами делаем электронику, различные катапульты, летательные аппараты и реактивные двигатели.

— Импортные комплектующие, наверное, все-таки есть?

— Конечно, ведь по многим позициям отечественных комплектующих просто нет. Если говорить про элементную базу, то импортными являются хорошо отобранные датчики, которые у нас проходят специальные виды испытаний. А материалы все российские. Для двигателей мы используем «жаропрочку», правда, остался только один цех на Урале, который ее делает.

— Чье программное обеспечение на ваших изделиях?

— Программное обеспечение полностью наше собственное! У «Эникса» много ноу-хау в этом вопросе, за которым многие охотятся.

— То есть «задурить мозги» вашим беспилотникам со стороны не смогут?

— Нет, ведь при госприемке они проходят самые различные испытания, например на помехоустойчивость. Создаются такие страшные помехи, которые не всякий аппарат выдержит. Естественно, «мозги» защищены, продублированы некоторые датчики. К примеру, при отказе спутниковой системы навигации аппарат у себя в «мозгах» имеет собственную систему навигации: он знает, где находится, как ему вернуться обратно, постоянно анализирует свое «самочувствие».

— Можно ли беспилотники сделать невидимыми для оружия? (Зуфар М.)

— Применяются технологии, чтобы аппарат был менее заметен в каком-то диапазоне волн. Но дело в том, что сегодня ПВО видит практически всё. И противодействие есть. Но для того и проходят испытания, чтобы проверить, пройдет борт или нет, может он «воевать» или нет. Наши аппараты могут летать абсолютно автономно, выполнять любые поставленные задачи — без спутников, без радиоканалов. Наиболее заметным беспилотник становится, когда он включил свою аппаратуру. Сами понимаете, для радиоразведки понятно, где он находится и что делает.

«ТЕ, КТО НАШЕЛ СЕБЕ МЕСТО НА ШИНОМОНТАЖЕ, НА ПРОИЗВОДСТВО УЖЕ НЕ ПРИДУТ»

— Читал, что в 2014 году выручка вашего предприятия составила 405 миллионов рублей, а чистая прибыль увеличилась с 7,7 миллиона до 88,7 миллиона рублей. А вот данных о 2015 и 2016 годах не нашел. Дела идут так же хорошо? (Николаев Иван Петрович)

— К 2016 году все показатели значительно увеличились. Казалось бы, можно и больше заказов взять, но на самом деле это не так, ведь заказы надо выполнять в срок. Самое главное — это не попасть в черный список предприятий, которые не могут выполнить заказ. А таких компаний очень много.

— Сколько человек работает у вас?

— Уже два года численность держится на уровне 180–200 человек, средний возраст сотрудников — около 40–45 лет. Молодежь приходит, конечно, но ее еще очень много учить надо — минимум года три-четыре.

— Наверное, чтобы выполнять еще бóльшие заказы, надо расширять производство — и материально-техническую базу, и штат?

— Теоретически так и надо бы поступать, но где набрать людей?

— А если бросить клич по России?

— Наши объявления о приеме на работу везде есть. Но те специалисты, которые нашли себе место на рынке или в шиномонтаже, на производство уже не придут, они уже не могут работать в коллективе и по расписанию.

— Если такой напряг с кадрами, вы не пробовали с техническими вузами совместно разработать программу подготовки нужных вам специалистов?

— Еще в 90-х годах мы пытались с Казанским авиационным институтом такую работу сделать. Они нам сказали: вы нам дайте установку, как готовить инженеров, напишите программу, и мы по этой программе будем их готовить. Но так, наверное, не получится. Готовить надо по той программе, по которой в свое время готовили меня и моих сокурсников. Вот та программа была правильная: это и философия, и история, и физика, и математика, а не менеджмент какой-то...

— То есть просто нужны базовые предметы?

— Конечно! И надо учитывать, что эти тестовые экзамены в школах никому ничего не дают. В мое время преподаватели были просто шикарные! Они учили скрупулезно, от души. Был понятен принцип, для чего ты изучаешь и что это такое.

— Но ведь, наверное, не только в преподавателях дело, но и в студентах? У них мотивации нет идти на производство.

— Да, у нас сегодня получается, что только артисты — самые востребованные люди... Помните, в 90-е годы была мода на подготовку бухгалтеров и менеджеров? Их наделали, а толку в них нет никакого. Я еще ни одного менеджера не принимал и никогда не приму на работу.

«Уже два года численность держится на уровне 180 — 200 человек, средний возраст сотрудников — около 40 — 45 лет» «Уже два года численность держится на уровне 180–200 человек, средний возраст сотрудников — около 40–45 лет» Источник: prav.tatarstan.ru

«КОГДА НАЧАЛАСЬ ЧЕХАРДА С НАШИМ ГОСУДАРСТВОМ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ РАЗВАЛИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ»

— Довольны ли качеством подготовки выпускников казанских технических вузов? (Эльмира Нигматуллина)

— Качеством выпускников я абсолютно не доволен, о чем везде говорил и говорю. Пять-шесть лет назад приходили молодые специалисты и просили зарплату в 30 тысяч рублей, и я спокойно ее давал тем, кто знал законы Ньютона. Но, как правило, никто не мог ответить на такой вопрос. КАИ я окончил в 1975 году, в 2015-м у нашего выпуска был юбилей, мы собрались на Лебяжьем. К нам подошли выпускники КАИ 2015 года, спрашивали, можно ли к нам на работу устроиться. Я ответил: пожалуйста, только ответьте на простой вопрос — назовите законы Ньютона. Они так на меня посмотрели!.. Мой друг сказал: ты такие вопросы не задавай никому, задавай попроще, например, что такое число Пи. И на такой вопрос никто не ответил! И это выпускники КАИ!

Когда началась чехарда с нашим государством, первым делом развалили образование. Ведущих профессоров КАИ просто в сторону отодвинули, их держали на нищенской зарплате в 6–8 тысяч рублей. А кто пришел им на смену при такой зарплате — сами понимаете. Качество преподавания основных предметов упало, количество предметов уменьшилось.

— До сих пор качество обучения в вузах так и не восстанавливается?

— Буквально года три назад ректор КАИ заявил, что зарплату преподавателям повысит до 30 тысяч рублей. Но, извините, это не зарплата профессора, доктора или кандидата наук!

— А сколько они должны получать?

— Думаю, не меньше 100–120 тысяч рублей. И то это не очень высокая зарплата.

— Если вы пять лет назад молодым специалистам готовы были платить 30 тысяч рублей, то, наверное, сегодня зарплата у вас на предприятии достойная?

— Средняя зарплата в 2016 году у нас была 57 тысяч рублей. Каждый год мы повышаем ее на 10 процентов.

«Программное обеспечение полностью наше собственное! У «Эникса» много ноу-хау в этом вопросе, за которым многие охотятся» Источник: prav.tatarstan.ru

«ИТАЛЬЯНЦЫ ЧУТЬ В ОБМОРОК НЕ УПАЛИ, КОГДА УВИДЕЛИ НАШ АППАРАТ»

— Как кризис сказывается на деятельности вашего предприятия? Или для вас кризис — это самое подходящее время для военной техники? (Борис)

— Дело в том, что средняя зарплата контролируется заказчиком и он не дает ее увеличивать в себестоимости продукции. Есть определенный процент, на который имеешь право повышать, но не более. Поэтому кризис никому ничего хорошего не несет. Людям становится хуже жить.

А с другой стороны, мы пережили много кризисных моментов, поэтому, как я говорю, мы жили при Сталине, Хрущеве, Брежневе и при нынешних проживем... Всегда можно найти выход. Когда было совсем тяжело, я и таксистом подрабатывал. Или, например, мы изготовили аппарат для сбора бутылочных этикеток с помощью пылесоса. Причем настолько удачно, что итальянцы чуть в обморок не упали, когда увидели наш аппарат.

— А станок по изготовлению этикеток был итальянский?

— Да, у них этикетки падали под станок, и работницы собирали их вручную, складывали в пачки. За неделю набиралась целая гора этикеток! А мы сделали небольшое приспособление, к нему пылесос присоединили, и этикетки сами стали складываться в пачки.

— Говорят, что «Эникс» принципиально не дает никому взяток и откатов. Так ли это? И насколько актуальная тема взяток и откатов в работе российских промышленников, в том числе при оборонзаказе? (Садыков)

— У меня есть так называемая сталинская взятка. Я захожу в кабинет и говорю: вот вам взятка от Сталина... А в пакете — бутылка водки, конская колбаса и чак-чак. В Москве с удовольствием такие взятки принимают! Конечно, я в шутку называю этот презент взяткой. Со многими мы с 80-х годов знакомы, неужели я с пустыми руками к ним приеду?

— Это шутка, а на самом деле у нас в стране что-то можно сделать без откатов?

— Конечно, можно, ведь сейчас все по конкурсу. Некоторые фирмы даже перебивали у нас заказ. А выполнить-то не могут! Самое главное сегодня — выполнить заказ в срок и за те деньги, которые выделены.

— Ваши заказчики — это в основном силовики и военные?

— Да, это нацгвардия (раньше это были внутренние войска), ФСБ, войска стратегического назначения, сухопутные войска и так далее. Сегодня и морякам беспилотники стали нужны, мы расширяем линейку продукции для них.

«Наши аппараты могут летать абсолютно автономно, выполнять любые поставленные задачи — без спутников, без радиоканалов» Источник: БИЗНЕС Online

«В РОССИИ У НАС НЕТ КОНКУРЕНТОВ!»

— Почему в России так много компаний, которые пытаются заниматься беспилотной тематикой? Кто является конкурентом «Эникса»? (Дмитрий)

— «Эникс» беспилотниками занимается профессионально с 1982 года — как только образовался отдел перспективных разработок в ОКБ «Сокол». В 80-е годы вообще прекратились заказы от оборонки, на «Соколе» наступили сумерки. А у нас в отделе заказы были — например, порядка 12 миллионов долларов на производство БЛА, который доставляется в район ведения разведки снарядом РСЗО «Смерч». Поэтому главный конструктор «Сокола» предложил нам отделиться и стать самостоятельным предприятием. И с 1988 года коллектив нашего отдела стал производственным кооперативом.

В 1996 году, когда мы закончили работу над заказом, должно было быть продолжение, но более продвинутые молодые москвичи из концерна «Вега» сказали: «Как это так — кооператив выполняет такую сложнейшую работу? Мы сами ее выполним». И продолжение работы они взяли на себя. Естественно, они ничего не выполнили! Естественно, они сожрали деньги — и все! Вот такой у нас конкурент...

— Сколько в России компаний, которые производят БЛА?

— Как только объявляется конкурс, заявляется очень много фирм, а реально показать результат могут две. Как-то на конкурс заявились 26 компаний, а приехали четыре. И после испытаний конкурс выиграл «Эникс».

— Кто в России у вас основной конкурент?

— Да в России у нас нет конкурентов! У нас много тем и для выполнения опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. Есть налаженный цикл производства беспилотных летательных аппаратов. У нас два направления — разработка и производство. Причем разработку беспилотников для зарубежных стран, кроме нас, никто не выполняет. Поставки наших мишеней за рубеж с прошлого года увеличились в три раза.

— А за рубежом кого вы считаете конкурентом? Какая страна в производстве беспилотников продвинулась больше?

— В классе дальних беспилотников лидерство держат Соединенные Штаты. А вот в классе «троек» и «десяток» «Эникс» не хуже израильских компаний. Сегодня дальность полета нашего аппарата больше в четыре раза, незаметность в несколько раз меньше, четкость изображения и стабилизация картинки у нас тоже лучше. Тем более что наши аппараты удачно используются и на Северном полюсе. На острове Шпицберген был конкурс, в котором принимали участие наши, американские и израильские аппараты, и все сказали, что наш — лучший.

«ОДИН ШЕЙХ ИЗ ЭМИРАТОВ ПРЕДЛОЖИЛ ВСЮ ФИРМУ ПЕРЕСЕЛИТЬ ТУДА»

— Предлагали ли «Эниксу» войти в какой-либо холдинг типа Объединенной авиастроительной корпорации? Как смотрите на такие предложения? (Тимур)

— Я не знаю, для чего входить в холдинг... Это не по воле фирм, я знаю, что они от вхождения в холдинги только страдают.

— Вам предлагали войти куда-нибудь?

— О, конечно! Еще лет 10 назад один шейх из Арабских Эмиратов предложил всю фирму переселить туда. Даже давали дома для сотрудников. Конечно, мы никуда не поехали. Делегация из Эмиратов была у нас на базе в поселке Каинки, они посмотрели на все сверху и сказали: «Какие вы богатые!» Это вам не Арабские Эмираты, где к каждому растению трубочка с водой идет... И успешные израильские компании предлагали объединиться. Но это все шло под управлением московских банков... Нет, объединяться — это не наш путь. Независимость лучше всего.

— «Начинку» какого иностранного беспилотника вы хотели бы посмотреть больше всего? (Борис Тихонов)

— Самый главный секрет сегодня — это программное обеспечение. Конструкция особо ничем не отличается. Я хотел бы вскрыть «мозги» «летающей тарелки».

— А они есть?

— Конечно, есть!

— Они прилетали сюда, к нам?

— Конечно! В начале двухтысячных годов у меня перед домом в Каинках не только я ее видел. Прилетают и оставляют фигуры на полях.

— Вы сейчас шутите?

— Нет! Мы даже сфотографировали «тарелку», правда, старым фотоаппаратом.

— Как она выглядела?

— Они же разные. Одна висела полчаса. У меня и телескоп есть. И над Казанкой многие видели. Я с детства увлекаюсь темой НЛО, всегда читал журналы «Знание — сила», «Крылья Родины», «Юный техник», «Моделист-конструктор». К сожалению, сейчас для детей ничего подобного нет.

— Может быть, то, что вы видели, — это не НЛО, а иностранные разведчики?

— Нет, что вы! Иностранных разведчиков давно сбили бы.

«При отказе спутниковой системы навигации аппарат у себя в «мозгах» имеет собственную систему навигации: он знает, где находится, как ему вернуться обратно» Источник: БИЗНЕС Online

«АНГЛИЙСКИЙ ЛОРД НАУЧИЛ НАС, КАК НАДО ДЕЛАТЬ»

— У «Эникса» в разработках есть новая продукция?

— Сегодня мы модернизируем мишень. К нам из Англии приезжал один лорд, у которого фирма по изготовлению мишеней для стран НАТО. Мы взяли за основу их мишень, но двигатель там наш — пульсирующий ВРД. Сама мишень мало кому нужна, но этот лорд научил нас, как надо делать: не только производить, но и обслуживать. И сейчас у нас во многих заказах — обслуживание полигонов по требованию заказчика. Заказчики закупают у нас мишень, мы высылаем бригаду, и мишень летает так, как им надо. Одно из самых сложных упражнений мы выполняли в Арабских Эмиратах, когда взлетали четыре наши и четыре арабские мишени и мы должны были организовать групповой полет в определенном порядке. И мы все организовали. Арабам очень понравились наши мишени с пульсирующим двигателем, потому что с поршневым там летать сложно — песок забивается буквально через несколько минут.

— Сколько мишеней вы делаете в год?

— Порядка сотни.

— Сотни на всю Россию не мало? Учебных стрельб мало проводят?

— Так мишени по 10 раз летают, они многоразовые.

— То есть плохо стреляют, не сразу сбивают?

— Нет, просто выполняют несколько действий: надо прицелиться, определить координаты, иногда пускают учебную ракету. Мишени по 40 минут летают по определенной траектории, на определенной высоте. Для моряков она летит 50 метров над поверхностью воды. Зеленодольский судостроительный завод пользуется нашими мишенями, когда сдает катера заказчику.

— Если мишень не сбита, она может вернуться на место?

— Да, конечно.

— Вы сказали, что экспорт мишеней у вас увеличился, а беспилотники за рубеж продаете?

— Мы продаем Рособоронэкспорту, а дальше уж он сам действует.

«ТЕНДЕНЦИЯ — К УМЕНЬШЕНИЮ ГАБАРИТОВ БЕСПИЛОТНИКОВ»

— Ваши бывшие коллеги из ОКБ имени Симонова делают самый большой в России беспилотник. А вы не собираетесь заняться тяжелыми аппаратами? (Тимофеев)

— А зачем? Беспилотник большого веса — это большая ошибка... В 1984 году по беспилотию мы были впереди планеты всей. Представляете, наш аппарат мог пролететь над Израилем туда и обратно, с ним не могли ничего сделать. И этот беспилотник приносил практически всю панораму Израиля, причем очень быстро.

Концепцию развития беспилотия особо менять и нельзя было. Зачем нужен большой беспилотник? Сами понимаете, это цель номер один: как только такой аппарат поднимется в воздух, его видно почти с другой стороны Земли, о его нахождении в воздухе всем известно. И уничтожить его — нет проблем. Всем неприятно, когда большая бандура в воздухе висит...

Фирмы, которые берутся за такие проекты, мало того что, наверное, не понимают, для чего они, самое главное им — сорвать деньги. Большой аппарат — большие деньги. А на самом деле большой беспилотник может стоить даже меньше, чем маленький, потому что аппарат меньших габаритов сделать труднее. Сегодня тенденция — к уменьшению габаритов беспилотников, а не к увеличению. Большой аппарат вынужден летать на большой высоте, чтобы его не сбили. А облачность находится в среднем на высоте 500 метров, значит, аппарат должен летать ниже. Как показывает практика боевых действий, «Элерон» очень трудно заметить. Нам привозили аппараты, у которых по две-три пробоины, но для него это ничего. Да, в Сирии сбили один — попали в аккумулятор, и батарея загорелась.

— Почему же американцы используют большие беспилотники?

— Для разведки и наблюдения большие беспилотники слишком дороги, а вот для выполнения особых боевых задач, которые США выполняют в Афганистане или еще где-то, они могут быть эффективными. Подлетел, обнаружил лидера боевиков и разбомбил его. Для подобных спецопераций большие аппараты необходимы. Но, конечно, в Россию такой аппарат не прилетит — его расстреляют на границе. То есть он может применяться против тех стран, у которых нет ПВО.

— А ваши беспилотники используются только для наблюдения и разведки или и вооружение они могут нести?

— На любой «Элерон» можно повесить гранату, и он сбросит ее туда, куда надо. Но это совершенно ни к чему. Дело в том, что «Элерон» — это и разведчик, и корректировщик огня. Он видит, куда стреляет артиллерия, и корректирует. Артиллерия попадает с 26 километров, и снаряд ее весит 50 килограммов. А что могут сделать 200 граммов, сброшенных с беспилотника?

— Писали, что «Эникс» делает аппарат по схеме «Утка». В чем его главное отличие от «Элеронов»? (Тимур)

— Мы разные делаем — и по продолжительности полета, и по качественным характеристикам. Есть у нас схема «Тандем», которую, видимо, скоро все будут применять, поскольку она более компактного укладывания: в определенный объем можно уложить самый маленький аппарат, который будет выполнять задачу. В дальнейшем мы будем их модернизировать для Российской армии.

— Правда ли, что беспилотники «Эникса» использовались в Сирии? Где еще они были? (Эрик)

— По-видимому, в Сирии они были. Скорее всего, и в Чечне наши беспилотники использовались, и в Грузии, когда там были боевые действия. Мы же сдаем беспилотники заказчику, а уж где он их применяет, не знаем.

«На любой «Элерон» можно повесить гранату, и он сбросит ее, куда надо. Но это совершенно ни к чему» Источник: missiles2go.ru

ДЛЯ ЧЕГО В ХОЗЯЙСТВЕ ПРИГОДИТСЯ БЛА?

— В каких отраслях «мирной жизни» может использоваться БЛА? Дорогое ли это удовольствие для хозяйственников? (Маршида)

— В хозяйственной деятельности можно использовать еще в больших отраслях, чем в военной. У нас много заказов от лесной отрасли, трансгаза. Да и Рустаму Нургалиевичу беспилотник нужен обязательно. Ведь ему могут сказать, что дорогу строят, а она на месте стоит...

— К сожалению, качество дороги с помощью беспилотника не увидишь...

— Хотя бы длину дороги можно проверить. А вообще, с высоты 3 километров беспилотник может «рассмотреть», что в руках у человека — лопата или автомат.

— Информация с беспилотника передается в реальном времени или записывается?

— И в реальном времени передает, и записывает.

— То есть президент сидит в кабинете и на экране видит происходящее за десятки километров?

— Абсолютно верно. Когда еще Минниханов был премьер-министром, мы обсуждали с ним такую возможность. Речь идет о том, чтобы по территории республики поставить порядка 20 станций, откуда можно запускать беспилотники, и в любой момент их задействовать, чтобы посмотреть, что происходит в определенном районе.

— Инфраструктура беспилотного мониторинга хозяйственной жизни Татарстана уже строится?

— Нет. Я вам рассказал только о нашей идее, по которой мы сегодня вместе с Иннополисом делаем проект.

— Сроки готовности проекта определены?

— Мне эту работу еще никто не задавал. Мы с Рустамом Нургалиевичем давно об этом мечтали, а сейчас я пока сам пытаюсь ее осуществить, за счет прибыли «Эникса». Конечно, не только президент может мониторить обстановку, но и специалисты различных ведомств — экологи, охотоведы и т. д. У силовиков наши беспилотники есть, они их использовали во время Универсиады в Казани и Олимпиады в Сочи. А вот для хозяйственников эту инфраструктуру еще надо создать, потому что дальность действия аппарата — 80 километров, а республика у нас намного больше.

— Читал, что в октябре 2016 года в поселке Каинки Верхнеуслонского района «Эникс» открыл центр подготовки внешних пилотов для спецслужб и военных. А не по линии силовых органов можно обучиться? (Ильхам)

— Надо осуществить наш проект, построить инфраструктуру для использования беспилотников по всей территории Татарстана, тогда появится и потребность в них. А обучить-то — пусть приходят, обучим. Для людей с базовым образованием обучение у нас занимает две недели.

— Какие радиоуправляемые игрушки для детей производятся у нас, а то в основном все китайское? И где продаются? (Виктор)

— Зачем игрушки производить в России? Сделанные в Китае или Вьетнаме игрушки гораздо дешевле. Хотя в свое время у нас была идея делать игрушки и роботы, но дальше дело не пошло. Сами понимаете, их надо производить в большом количестве, покупать для этого линию. И с точки зрения безопасного обращения с игрушками много вопросов, поэтому мы начали делать беспилотники.

— Сколько в среднем стоит беспилотник?

— Есть цена всего комплекса, в который входят два беспилотника, запасные части, электростанция и станция для зарядки батарей, палатка. Такой комплекс стоит порядка 12–14 миллионов рублей.

«В США ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ»

— Как думаете, в итоге вся военная авиация станет беспилотной или человек — все-таки необходимый элемент? (Хайруллин Д.)

— Невозможно заменить человека, ведь связь с беспилотным аппаратом в любой момент может быть потеряна по внешним причинам — сегодня идет мощнейшая электронная борьба. И неизвестно, как самолет сам сообразит, что будет делать. Чем хороша баллистическая ракета? Точно нацелились и выбросили из пушки снаряд, и он летит. А беспилотный аппарат может не выполнить слишком большую задачу, возложенную на него. Беспилотным может быть какой-нибудь наземный транспорт, который доставляет груз по определенному маршруту.

— А пассажирский транспорт может быть беспилотным?

— Психологически доверить жизнь электронике, наверное, нечеловечно будет. Речь идет о беспилотных самосвалах, которые ездят по карьеру. В этом случае нет ответственности за человеческую жизнь.

— Но сегодня и комбайны хотят строить беспилотными, и «КАМАЗы». Это реально?

— С любым беспилотником должна быть связь. Представляете, комбайн пошел — и с ним потеряна связь? Или он сам интеллектуал? Сбой может быть в любой программе! То же самое «КАМАЗ». Если машины соприкасаются с людьми, за ними обязательно должен быть контроль. В США, например, на 15 лет вперед законодательно запретили беспилотные автомобили.

— Как считаете, в любой электронике может быть «закладка»?

— Думаю, либо в определенный момент электроника откажет (временная «закладка»), либо по команде откажет. Это запросто!

— Как в таких условиях вообще может существовать экспорт оружия, если никому нельзя верить?

— Времена такие... Не зря же Китай забирает принципы действия высочайших технологий и тут же на их основе делает свое. И мы сегодня так же делаем.

— Если аппарат попадет в руки противника, он сможет его использовать?

— Это невозможно, потому что у него нет станции, кодов доступа к системе управления.

— Вы сталкивались с промышленным шпионажем?

— Сталкивался, конечно... Но мы свои секреты не выдаем.

— Носителей секретов за границу не выпускают. Это к вам относится?

— Недавно с Рустамом Нургалиевичем в Абу-Даби я на выставку ездил... У меня люди за границу ездят, но, конечно, те, кому я доверяю. А остальным просто не разрешаю.

— Выходит, в Турцию отдохнуть они съездить не могут?

— Многих можно отпустить совершенно спокойно, потому что они даже числа Пи не знают (смеется). Такой ничего не расскажет.

«У Шойгу совсем другое отношение к солдату, к офицеру» Источник: prav.tatarstan.ru

«ШОЙГУ — ЭТО СИБИРЯК, ОН ВСЕХ ВЫТАЩИТ И ВСЕХ ПОБЕДИТ...»

— Сегодня одни много ругают Сердюкова — дескать, развалил все, другие говорят, что это именно он заложил техническое переоснащение Российской армии. Что вы думаете по этому поводу? (Аксенов Н.П.)

— Цветочнику доверили нанотехнологии... Хотя никаких нанотехнологий нет, это чисто журналистское понятие.

— Как это — журналистское понятие?! СМИ, как зеркало, только отражают действительность... Так по поводу нано нас обманывают?

— Микроэлектроника или, скажем, физика твердого тела — все это было, все это известно испокон веков. Сейчас почему-то назвали «нано» и валят туда все что попало. А деньги уходят. У них все компании венчурные, которые могут выполнить проект, а могут не выполнить. В таком случае я хоть за производство машины времени могу взяться! В оборонзаказе это, конечно, невозможно. У нас все как положено: заказ надо сдать в срок — и всю документацию, и продукт.

Что касается Сердюкова на посту министра обороны — это, конечно, нонсенс. Ну какой он министр обороны?! Министр обороны, при котором началась война, просто переселялся из одного места в другое... Честно говоря, он даже не понимал, что это такое. Это позорная страница в нашей военной истории.

— Но его все куда-то двигают и двигают!

— Да, вроде он никто, а вдруг в «Вертолетах России» появился... Москвичи — это целая нация, и те, кто туда попадает, друг другу не дают утонуть. Они лезут везде, где есть большие зарплаты.

— Вам довелось с Сердюковым общаться?

— Я с Сердюковым общался на выставках. Это абсолютно бесполезный и никому не нужный человек. Это при нем ввели совершенно идиотскую форму. При нем было очень плохое настроение и в министерстве обороны. Сердюков же начальником генштаба поставил Макарова, к которому у меня была большая неприязнь, потому что тот вдруг решил закупать импортные беспилотники. Ничего хорошего в этих беспилотниках не было.

Понятно, что в Израиле молодцы, у них откаты — это абсолютно официальное явление. У них это называется «продвижение на рынок». Представляете, парнишка приходит и ставит вам на стол портфель с миллионом долларов? И как вы с ним будете разговаривать? Все сразу продвинете... Но как только эти израильские беспилотники начали летать не туда, куда надо... У них же у всех свое задание! Да и я так делал бы, если бы за рубеж продавал. Если бы беспилотник летал рядом с каким-то объектом, интересующим нашу страну, он наплевал бы на задание, которое ему дает оператор, и полетел бы все фотографировать, измерять, а потом передал бы куда надо...

— А как к Шойгу относитесь?

— О, Шойгу — это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит... У него совсем другое отношение к солдату, к офицеру. Это не то что Сердюков, который мог телефон разбить, если тот у кого-то зазвонит не вовремя...

— С военачальниками вам приходится общаться?

— Конечно, общаться мне приходится. Например, с моим земляком — Шамановым. С начальником разведки сухопутных войск Марусиным вместе проводили соревнования и до сих пор общаемся, он приезжает к нам. Это достойные люди. А недостойных вместе с Сердюковым убрали.

— Как оцениваете Дмитрия Рогозина? Он знает толк в современном вооружении?

— Я его оцениваю как высокоинтеллектуального человека. Мы с ним на выставках общались. Но он не по нашему профилю, он считает, что беспилотник — это слишком маленькая штука... Рогозин выполняет более масштабные задачи. Хотя уже известно, что с использованием беспилотия в десятки раз сократился расход артиллерийских снарядов, потому что благодаря беспилотникам пушка становится сверх высокоточной. А если он подсвечивает цель лазером, тогда попадание вообще стопроцентное.

«ОДНОЗНАЧНО СТАЛИН — ЭТО ОДНА ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ ФИГУР»

— Знаю, что в вашем кабинете висел, а может, и сейчас висит портрет Сталина. Как вы относитесь к этой исторической фигуре? Что или кто вас заставил повесить его портрет у себя? (Болт)

— Однозначно Сталин — это одна из величайших фигур. Мало кто достигнет таких высот. При Петре Первом, конечно, был научно-технический скачок, а при Сталине скачок был мощнее. Чтобы это случилось, надо быть великим руководителем. Мы же понимаем, что в то время в стране ничего не было: ни материалов, ни двигателей, никто ничего не знал. Но ведь сделал!

— А как же репрессии? Оно того стоило?

— Надо учитывать, что врагов у советской власти было исключительно много и вредительства действительно были. Но если партия дала задание очистить ряды, кто-то начал перевыполнять. В основном это было на местах. А вот в Сибири я практически не знаю таких случаев. Мой отец представлен к званию Героя Советского Союза за взятие Крещатика в Киеве. Он танкист, во время Великой Отечественной войны прошел от Москвы до Варшавы, до Праги. И под Курском в боях участвовал. Он и анекдоты разные рассказывал, но у нас все нормально было. При Сталине жилось все лучше и лучше. Знаете, именно те, кто уже предал или собирается предать, и поливают грязью. Того же Берию — за что?! Человек создание атомной бомбы с нуля обеспечил...

— А ученые при этом в «шарашках» сидели и работали...

— В седьмом классе меня хотели забрать в Новосибирский академгородок, потому что я все олимпиады выигрывал. Пришли люди в черном и хотели забрать, но мать не отдала. Академгородок — «шарашка» или нет?

— Нет, конечно!

— Лучшая в мире «Силиконовая долина»! В Новосибирске были все условия для учености, и оттуда все ученые пошли по России. И кадры там хорошие готовились. И зачем надо было миллиарды тратить на «Сколково»?! Сталин так не поступил бы, он бы эти средства направил в Академгородок, туда, где он уже есть, — в Новосибирск. А сейчас и Штаты запустили туда руку: пацанам, которые выигрывают олимпиады, напрямую гранты долларами платят, и Академгородок их обучает. Получают диплом и прямиком — в США... Надо было перебить эти гранты, а не «Сколково» строить.

«В прошлом году мы открывали в Каинках наш центр авиамоделизма и подготовки внешних пилотов, собрались около 150 человек со всего Татарстана. Были и детишки от 10 лет и старше» Источник: БИЗНЕС Online

«ИНЖЕНЕРЫ, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ БЫЛИ МОДЕЛИСТАМИ, ЛУЧШЕ ВСЕХ»

— Вы много помогаете авиамоделизму. Такое ощущение, что, несмотря на разговоры на самом высоком уровне, авиамоделизму и вообще детскому техническому творчеству по-прежнему уделяется мало внимания. Так это или нет? Советские технические кружки были круче? Что надо сделать, чтобы достичь хотя бы такого же уровня? (Андрей Федоров)

— Технические кружки у нас есть, пока в них работает старая гвардия... Вячеслав Титлов, которому в следующем году будет 80 лет, кружок авиамоделизма ведет. Александр Смоленцев, мастер спорта международного класса, возглавляет ассоциацию авиамоделистов РТ. Но с этим делом, конечно, беда...

Я сам с 1974 по 1984 год руководил кружком радиоуправляемых моделей в Доме пионеров Кировского района Казани. Как тогда говорили, трудновоспитуемые подростки. Нет таких! Они были более устойчивыми и более скрупулезно занимались авиамоделизмом. Кстати, на «Эниксе» многие из них сегодня работают. Авиамоделизм — это и хобби, и работа, профессия. Это интерес, за который еще и деньги платят. Инженеры, которые раньше были моделистами, лучше всех, они на любом участке могут работать самостоятельно, выдавать идеи.

— В наше время технические кружки поддерживает кто-нибудь?

— Года четыре назад у нас на предприятии был Рустам Нургалиевич, разговор зашел об авиамоделизме. И он дал мне поручение такое — развитие авиамоделизма в Татарстане. Но одному это поручение очень тяжело выполнять. У министерства образования РТ просто нет денег на зарплату руководителям кружков. Я собрал 6–7 руководителей и принял их на работу в «Эникс» по совместительству, чтобы доплачивать им. Некоторые из них сами содержали кружок! В деревне Бурнашево учитель-энтузиаст за свои деньги покупал пацанам материалы. Мы всем, чем можем, помогаем: и материалами, и аппаратурой, которая им нужна.

В прошлом году мы открывали в Каинках наш центр авиамоделизма и подготовки внешних пилотов, собрались около 150 человек со всего Татарстана. Были и детишки от 10 лет и старше. Это такое чудо — они весь день летали! Мы провели фестиваль авиамоделизма, в котором приняли участие 26 команд республики. Конечно, это очень мало. В 70–80-е годы в одной Казани было не менее 14 технических кружков. Все это началось еще с товарища Сталина, который сказал: «От модели — к планеру, от планера — на самолет». Поэтому и специалистов для авиации, для заводов готовилось исключительно много. За установление мировых рекордов по авиамоделизму дарили автомобиль «Победа».

— Президент республики поручение-то вам дал, а денег на это не выделил?

— Может быть, президент не знает, что для авиамоделизма нужны полноценные кружки, а не то что при школах. И законодательство поменялось не в лучшую сторону: в детских кружках нельзя использовать вредные материалы, а любой клей, топливо — вредные. Конечно, все это вредное, но за все времена моего авиамоделизма никто от этого не отравился, здоровья не потерял. Нет, наоборот, это очень здоровый вид спорта, потому что надо много бегать за моделью. И мозгами работать надо, и руками. Вы знаете, участие в соревнованиях остается в душе у ребенка на всю жизнь... Я сам авиамоделизмом занимаюсь с 1961 года, имею значок «Авиамоделист СССР».

— Каким моделям ваше сердце конструктора отдает предпочтение?

— За свою жизнь я сделал практически все модели, начиная с комнатных, которые мы делали из микропленки. Причем микропленку тоже делали сами — по технологии мыльного пузыря.

«Авиамоделизм — это и хобби, и работа, профессия. Это интерес, за который еще и деньги платят»

«КАЖДОМУ — ПО ТРУДУ»

— Чем вы увлекаетесь помимо своей работы: спорт, книги, искусство, путешествия? (Мадина Валеева)

— Каждый год мы с женой ездим на Алтай на автомобиле и там путешествуем по всем интересным местам. Увлечение авиамоделизмом осталось, люблю охоту и рыбалку. А спорт... Честно говоря, когда набегаешься по своему участку, такой зарядки хватает. В хозяйстве работы всегда много. Жена разводит собак, и с ними надо гулять.

— Какие у вас собаки?

— Хаски и японские шиба-ину.

— Какие у вас были самые большие трофеи на рыбалке и охоте?

— Сазана на 4,5 килограмма вытаскивал на Свияге. А на охоте, если животное не смотрит на меня, я стреляю, а если смотрит, то я не могу выстрелить...

— Какие принципы исповедуете в работе и жизни? Есть ли человек (герой, ученый), с которого вы берете пример? (Дамир Мустафин)

— Справедливость. Каждому — по труду. Христианские принципы. Беру пример с академика АН СССР Владимира Николаевича Челомея, Рувима Исаевича Курзинера — первого руководителя работ по гиперзвуку в ЦИАМ, с Игоря Борисовича Ливанова — главного конструктора двигателя для составного БЛА «Буря».

— Валерий Николаевич, спасибо за интересный разговор. Успехов вам и всему вашему коллективу!

Татьяна Завалишина