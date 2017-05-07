"Рипер" впервые ударил по ИГИЛ УАБ GBU-38
|
|
БЛА MQ-9 Reaper. Источник: gizmodo.com
ВВС США впервые выполнили сброс УАБ Joint Direct Attack Munition (GBU-38) со спутниковой системой наведения GPS с борта ударного беспилотника Reaper в рамках операции Inherent Resolve против террористов ИГИЛ, сообщает "Военнный Паритет" со ссылкой на popularmilitary.com (6 мая).
Таким образом, арсенал высокоточного оружия БЛА расширен вслед за УР Hellfire и УАБ GBU-12 Paveway II. ВВС отмечают, что это событие стало "исторической вехой". По своим поражающим возможностям "Рипер" стал ближе к многофункциональным истребителям, таким как F-16 и F-15.
GBU-38 может быть применен по высокозащищенной цели с заранее известными координатами, точность попадания значительно уменьшает побочное действие. Ранее применявшееся вооружение имело больший риск поражения мирных жителей или дружественных войск, если они находились близко к намеченному к уничтожению зданию.
|
07.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2016 "Мрачный жнец" с открытой архитектурой
18.11.2013 Новая роль беспилотников: морской разведчик и "киллер"
14.11.2012 Беспилотный судья
17.11.2011 Мини оружие для легких ударных самолетов
21.02.2011 Атака дронов
10.11.2009 Вооруженные силы США расширяют сферу боевого применения беспилотных летательных аппаратов
13.08.2008 ВВС США перевооружили беспилотниками первую боевую авиачасть
22.03.2017 Американский "рой дронов" уничтожит невидимая российская "мухобойка"