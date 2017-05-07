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"Рипер" впервые ударил по ИГИЛ УАБ GBU-38

10.05.2017 Военный паритет 158 0
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MQ-9_Reaper_001
БЛА MQ-9 Reaper. Источник: gizmodo.com

ВВС США впервые выполнили сброс УАБ Joint Direct Attack Munition (GBU-38) со спутниковой системой наведения GPS с борта ударного беспилотника Reaper в рамках операции Inherent Resolve против террористов ИГИЛ, сообщает "Военнный Паритет" со ссылкой на popularmilitary.com (6 мая).

Таким образом, арсенал высокоточного оружия БЛА расширен вслед за УР Hellfire и УАБ GBU-12 Paveway II. ВВС отмечают, что это событие стало "исторической вехой". По своим поражающим возможностям "Рипер" стал ближе к многофункциональным истребителям, таким как F-16 и F-15.

GBU-38 может быть применен по высокозащищенной цели с заранее известными координатами, точность попадания значительно уменьшает побочное действие. Ранее применявшееся вооружение имело больший риск поражения мирных жителей или дружественных войск, если они находились близко к намеченному к уничтожению зданию.
07.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Продукция
AGM-114
F-15
F-16
GBU-12
MQ-1 Predator
Проекты
GPS
БПЛА

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