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ЦАМТО

ВС Италии намерены вооружить БЛА "Рипер"

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БЛА MQ-9
БЛА MQ-9 ВВС Италии.
Источник изображения: theaviationist.com

ЦАМТО, 1 октября. Италия объявила о намерении вооружить имеющиеся в составе ВВС страны БЛА "Рипер" (через шесть лет после получения разрешения на это от администрации США).

Как сообщает Defense News, запланированные на следующие 7 лет расходы на проект в размере 59 млн. евро (69 млн. долл.) подробно раскрыты в оборонном бюджете на 2021 год. При этом указано, что в перспективе общие расходы вырастут до 168 млн. евро (196 млн. долл.).

Как планируется, по два миллиона евро (2,3 млн. долл.) будут направлены на реализацию программы в 2021 и 2022 гг., 5 млн. евро – в 2023 году, 45 млн. евро – в период 2024-2026 гг. и 5 млн. евро – в 2027 году.

ВС Италии применяли невооруженные модернизированные БЛА "Предейтор A" и "Рипер" при проведении операций в Ираке, Афганистане, на Балканах и в Африке. Как заявил Defense News на условиях анонимности источник в ВВС, сейчас с учетом существующих угроз, ВВС намерены вооружить БЛА "Рипер".

В 2015 году, второй после Великобритании, Италия получила разрешение от Государственного департамента США на оснащение БЛА MQ-9 "Рипер" вооружением. В ноябре 2015 года Госдепартамент США одобрил поставку Италии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 156 ракет AGM-114R2 "Хеллфайр-2", 30 управляемых авиабомб GBU-12 с лазерным наведением, 30 управляемых авиабомб GBU-38 JDAM, 30 управляемых авиабомб GBU-49 с двухрежимной лазерной / GPS системой наведения, 30 управляемых авиабомб с лазерным наведением GBU-54 LJDAM (Laser Joint Direct Attack Munition), другого связанного оборудования, запчастей и услуг на сумму до 129,6 млн. долл.

На вопрос о том, какие боеприпасы Италия намерена закупить сейчас, источник в ВВС заявил, что, по всей видимости, будут запрошены стандартные боеприпасы.

Решение не спешить с реализацией предложения США в 2015 году, вероятно, было связано с неоднозначным отношением в Италии к применению вооруженных БЛА, особенно после прихода к власти в 2018 году политической партии "Движение пяти звезд", которая выступала против закупок оружия.

С тех пор партия изменила свою позицию, расходы Италии на оборону возросли, а недавние конфликты в Ливии и Нагорном Карабахе продемонстрировали широкое использование вооруженных БЛА региональными игроками, включая Турцию и ОАЭ.

Хотя финансирование проекта учтено в бюджете Министерства обороны, его должен одобрить итальянский парламент. Дата, когда будет проводиться голосование по данному предложению, пока неизвестна.

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