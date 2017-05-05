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"Роскосмос" подал в суд на Спецстрой и потребовал уйти с космодрома Восточный

10.05.2017 Lenta.ru 143 0
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Стартовое сооружение космодрома "Восточный"
Стартовое сооружение космодрома "Восточный"
Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/

"Роскосмос" и дирекция космодрома Восточный подали в суд на дальневосточный филиал ликвидируемого Спецстроя России с требованием выплатить 2,3 миллиарда рублей и покинуть неготовый объект. Об этом в пятницу, 5 мая, пишут "Известия".

Как утверждает газета, исковое заявление в адрес ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства" ("Дальспецстроя"), помимо взыскания средств за неисполненные работы, содержит требование передать объект заказчику в незавершенном виде и освободить территорию строительной площадки.

Предварительные судебные слушания по иску назначены на 30 мая. В "Роскосмосе" уточнили, что общая сумма исковых претензий к бывшему Спецстрою превышает 12 миллиардов рублей.

В течение 2014-2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов по громким уголовным делам, связанным с крупными хищениями, в том числе при строительстве космодрома Восточный. Под следствием находятся, в частности, начальник одного из управлений ведомства Александр Шашкин, а также бывший глава ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман. Во второй половине 2016 года были арестованы два заместителя директора Спецстроя — Александр Загорулько и Александр Буряков.

В конце 2016 года по итогам проверки Спецстрой был распущен и сейчас преобразуется в отдельные профильные строительные управления в составе Минобороны. По информации "Коммерсанта", поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков.

Космодром Восточный расположен в Свободненском и Шимановском районах Амурской области в междуречье рек Зеи и Большой Перы. В его создание до 2020 года планируется вложить около 600 миллиардов рублей.
05.05.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Спецстрой России
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром

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