"Роскосмос" подал в суд на Спецстрой и потребовал уйти с космодрома Восточный
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Стартовое сооружение космодрома "Восточный"
Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/
"Роскосмос" и дирекция космодрома Восточный подали в суд на дальневосточный филиал ликвидируемого Спецстроя России с требованием выплатить 2,3 миллиарда рублей и покинуть неготовый объект. Об этом в пятницу, 5 мая, пишут "Известия".
Как утверждает газета, исковое заявление в адрес ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства" ("Дальспецстроя"), помимо взыскания средств за неисполненные работы, содержит требование передать объект заказчику в незавершенном виде и освободить территорию строительной площадки.
Предварительные судебные слушания по иску назначены на 30 мая. В "Роскосмосе" уточнили, что общая сумма исковых претензий к бывшему Спецстрою превышает 12 миллиардов рублей.
В течение 2014-2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов по громким уголовным делам, связанным с крупными хищениями, в том числе при строительстве космодрома Восточный. Под следствием находятся, в частности, начальник одного из управлений ведомства Александр Шашкин, а также бывший глава ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман. Во второй половине 2016 года были арестованы два заместителя директора Спецстроя — Александр Загорулько и Александр Буряков.
В конце 2016 года по итогам проверки Спецстрой был распущен и сейчас преобразуется в отдельные профильные строительные управления в составе Минобороны. По информации "Коммерсанта", поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков.
Космодром Восточный расположен в Свободненском и Шимановском районах Амурской области в междуречье рек Зеи и Большой Перы. В его создание до 2020 года планируется вложить около 600 миллиардов рублей.
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05.05.2017
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