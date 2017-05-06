На верфи "Ингаллс шипбилдинг" спущен на воду универсальный десантный корабль LHA-7 "Триполи"



Проект десантного корабля класса America. Источник: Военный паритет Проект десантного корабля класса America. Источник: Военный паритет

ЦАМТО, 5 мая. На верфи "Ингаллс шипбилдинг" (подразделение "Хантингтон ингаллс индастриз") 1 мая состоялся спуск на воду из плавучего сухого дока универсального десантного корабля (УДК) LHA-7 "Триполи", предназначенного для ВМС США.

Спуск на воду состоялся на 13 недель раньше срока, оговоренного контрактом.

Строительство "Триполи", который является вторым УДК класса "Америка", началось в июле 2013 года. Церемония закладки киля LHA-7 состоялась 20 июня 2014 года на предприятии в Паскагуле (шт.Миссисипи). Поставка УДК ВМС США запланирована на 2018 ф.г. Строительство следующего корабля серии, LHA-8 "Бугенвиль", планируется начать в конце 2018 года.

Как и головной корабль серии, LHA-6 "Америка", LHA-7 сможет нести большую по численности авиагруппу, будет отличаться увеличенной ангарной палубой, инфраструктурой для технического обслуживания авиатехники, складами для запчастей и вспомогательного оборудования, а также большим запасом авиационного топлива.

Длина "Триполи" составляет 844 фута (257 м), максимальная ширина – 106 футов (32,3 м), водоизмещение – 44971 т. LHA-7 будет оснащен топливосберегающей силовой установкой, состоящей из двух газовых турбин LM2500+ мощностью 35290 л.с. каждая и двух вспомогательных ходовых электродвигателей мощностью по 5000 л.с., что позволит развивать скорость более 20 узлов. Экипаж УДК составит 1204 человек (включая 102 офицера). На борту смогут разместиться до 1870 десантников. УДК сможет брать на борт большое количество топлива и запчастей для авиагруппы.

Головной корабль серии, LHA-6 "Америка", был передан ВМС США 11 апреля 2014 года и официально вошел в боевой состав флота 11 октября 2014 года в Сан-Франциско.

Новые УДК предназначены для замены устаревших кораблей класса LHA-1 "Тарава".

LHA-7 может применяться для выполнения различных задач. Как планируется, он будет использоваться в качестве флагманского судна экспедиционной ударной группы ВМС США. Корабль станет базой экспедиционного отряда морской пехоты, включая вертолеты, конвертопланы MV-22 "Оспри" и самолеты F-35B "Лайтнинг-2".