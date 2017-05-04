Промышленность: Система единства измерений на уровне стран-лидеров к 2025 году

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Источник: mpt.volganet.ru МинпромторгИсточник: mpt.volganet.ru

Распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 737-р утверждена Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года.

Сегодня в стране пока еще сохраняются невысокие темпы создания образцов для единства измерений в таких сферах как наркоконтроль, клиническая диагностика, фармацевтика, контроль за безопасностью продуктов питания, экологический мониторинг.

Стратегия-2025 нацелена на создание в России системы обеспечения единства измерений на уровне стран-лидеров промышленного развития.

Только цифры

Количество средств измерений в России составляет около 1,5 млрд единиц, из них около 150 млн в сфере госрегулирования единства измерений. По нижней границе – ежегодно должны калиброваться не менее 300 млн средств измерений. Периодичность обновления национальных эталонов передовых иностранных государств составляет сегодня 5-7 лет.

Ежегодно должны калиброваться не менее 300 млн средств измерений

С учетом опыта стран с развитой промышленностью средняя доходность мероприятий по обеспечению единства измерений и созданию современной эталонной базы, оценивается как 10-12 рублей прибыли на 1 рубль вложений со сроками окупаемости всего 3-5 лет.

В России лишь 50% эталонов имеют срок службы менее 5 лет, а средний возраст государственных первичных эталонов составляет около 11 лет. Сегодня отечественная эталонная база охватывает все области измерений и обеспечивает решение большинства практических задач промышленности, обороны и безопасности государства.

Точность и разнообразие

Инфраструктура измерений является одним из ключевых элементов для реализации государственной промышленной и фискальной политики, а также обеспечения обороны и безопасности.

Инфраструктура измерений является одним из ключевых элементов для реализации государственной промышленной и фискальной политики

Стратегия-2025 разработана Минпромторгом России совместно с Минобороны и Росстандартом. Документ формирует систему приоритетов на период до 2025 года для точных, объективных и достоверных измерений, в том числе для создания перспективных вооружений и новых военных технологий.

Стратегия базируется на концепции, которая рассматривает систему обеспечения единства измерений (ОЕИ), как один из важнейших элементов государственной инфраструктуры, необходимый для производства промышленной продукции, торговли и товарообмена, реализации государственных функций и обеспечения безопасности государства.

Цель – создать систему обеспечения единства измерений сопоставимую с уровнем лидеров среди промышленно развитых стран.

Ожидается, что развитие системы ОЕИ будет способствовать решению таких экономических задач, как: создание сети территориально-производственных кластеров, формированию национальной инновационной системы, укреплению международных позиций и интеграции, дальнейшей гармонизация законодательства и правоприменительной практики на пространстве ЕАЭС.

Необходимы механизмы прогнозирования потребностей экономики и общества в измерениях

Согласно Стратегии-2025 для этого необходимы механизмы прогнозирования потребностей экономики и общества в измерениях, обновление законодательства в области обеспечения единства измерений, развитие эталонной базы и метрологического обеспечения в области обороны и безопасности страны, решение кадровых проблем системы ОЕИ.

Стратегией-2025 предусмотрены задачи повышения эффективности НИОКР, обеспечения качества измерений параметров вооружения

Стратегией-2025 предусмотрены задачи повышения эффективности НИОКР, обеспечения качества измерений параметров вооружения при его создании, испытаниях и эксплуатации.

Для создания новых военных технологий и перспективных вооружений в стратегии на период до 2025 года предусмотрено развитие эталонной базы в сфере временных, частотных и навигационных измерений, гидроакустики, цифровых систем связи и управления, военной топографии и геодезии.

Повысить уровень развития

Точность измерений определяют уровень развития науки, промышленности, здравоохранения, энергетики, транспорта.

Точность измерений определяют уровень развития науки, промышленности, здравоохранения, энергетики, транспорта

Опыт показывает, что опережающее развитие системы единства измерений как одной из наиболее высокотехнологичных подсистем экономики стимулирует развитие и других ее элементов.

В 2025 году система единства измерений будет базироваться полностью на отечественных импортонезависимых технологиях и приборной базе, обеспечивающей единство измерений, исчерпывающую информированность общества и доступность соответствующих услуг, необходимых для развития высокотехнологичных производств.

С правой точки зрения, система обеспечения единства измерений – комплекс нормативных, технических и методических документов

С правой точки зрения, система обеспечения единства измерений – комплекс нормативных, технических и методических документов, а материально-техническую базу составляют эталоны единиц величин.

Необходимость применения средств измерений упоминаются более чем в 2,5 тысяч документов, около 700 нормативных правовых актов затрагивают вопросы, связанные с проверкой средств измерений. Общее число таких документов превышает 4,5 тысячи.

Количество документов, в которых упоминаются вопросы обеспечения единства измерений, превышает 11 тысяч

Общее количество документов, в которых упоминаются вопросы обеспечения единства измерений, превышает 11 тысяч, из них более 800 нормативных правовых актов: законы, постановления правительства, приказы федеральных органов власти.

До конца 2017 года Минпромторг России при участии Росстандарта и других заинтересованных органов власти должен разработать дорожную карту реализации стратегии до 2025 года.

Денис Журенков

Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России