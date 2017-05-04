Промышленность: Система единства измерений на уровне стран-лидеров к 2025 году
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Минпромторг
Источник: mpt.volganet.ru
Распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 737-р утверждена Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года.
Сегодня в стране пока еще сохраняются невысокие темпы создания образцов для единства измерений в таких сферах как наркоконтроль, клиническая диагностика, фармацевтика, контроль за безопасностью продуктов питания, экологический мониторинг.
Стратегия-2025 нацелена на создание в России системы обеспечения единства измерений на уровне стран-лидеров промышленного развития.
Только цифры
Количество средств измерений в России составляет около 1,5 млрд единиц, из них около 150 млн в сфере госрегулирования единства измерений. По нижней границе – ежегодно должны калиброваться не менее 300 млн средств измерений. Периодичность обновления национальных эталонов передовых иностранных государств составляет сегодня 5-7 лет.
С учетом опыта стран с развитой промышленностью средняя доходность мероприятий по обеспечению единства измерений и созданию современной эталонной базы, оценивается как 10-12 рублей прибыли на 1 рубль вложений со сроками окупаемости всего 3-5 лет.
В России лишь 50% эталонов имеют срок службы менее 5 лет, а средний возраст государственных первичных эталонов составляет около 11 лет. Сегодня отечественная эталонная база охватывает все области измерений и обеспечивает решение большинства практических задач промышленности, обороны и безопасности государства.
Точность и разнообразие
Инфраструктура измерений является одним из ключевых элементов для реализации государственной промышленной и фискальной политики, а также обеспечения обороны и безопасности.
Стратегия-2025 разработана Минпромторгом России совместно с Минобороны и Росстандартом. Документ формирует систему приоритетов на период до 2025 года для точных, объективных и достоверных измерений, в том числе для создания перспективных вооружений и новых военных технологий.
Стратегия базируется на концепции, которая рассматривает систему обеспечения единства измерений (ОЕИ), как один из важнейших элементов государственной инфраструктуры, необходимый для производства промышленной продукции, торговли и товарообмена, реализации государственных функций и обеспечения безопасности государства.
Цель – создать систему обеспечения единства измерений сопоставимую с уровнем лидеров среди промышленно развитых стран.
Ожидается, что развитие системы ОЕИ будет способствовать решению таких экономических задач, как: создание сети территориально-производственных кластеров, формированию национальной инновационной системы, укреплению международных позиций и интеграции, дальнейшей гармонизация законодательства и правоприменительной практики на пространстве ЕАЭС.
Согласно Стратегии-2025 для этого необходимы механизмы прогнозирования потребностей экономики и общества в измерениях, обновление законодательства в области обеспечения единства измерений, развитие эталонной базы и метрологического обеспечения в области обороны и безопасности страны, решение кадровых проблем системы ОЕИ.
Стратегией-2025 предусмотрены задачи повышения эффективности НИОКР, обеспечения качества измерений параметров вооружения при его создании, испытаниях и эксплуатации.
Для создания новых военных технологий и перспективных вооружений в стратегии на период до 2025 года предусмотрено развитие эталонной базы в сфере временных, частотных и навигационных измерений, гидроакустики, цифровых систем связи и управления, военной топографии и геодезии.
Повысить уровень развития
Точность измерений определяют уровень развития науки, промышленности, здравоохранения, энергетики, транспорта.
Опыт показывает, что опережающее развитие системы единства измерений как одной из наиболее высокотехнологичных подсистем экономики стимулирует развитие и других ее элементов.
В 2025 году система единства измерений будет базироваться полностью на отечественных импортонезависимых технологиях и приборной базе, обеспечивающей единство измерений, исчерпывающую информированность общества и доступность соответствующих услуг, необходимых для развития высокотехнологичных производств.
С правой точки зрения, система обеспечения единства измерений – комплекс нормативных, технических и методических документов, а материально-техническую базу составляют эталоны единиц величин.
Необходимость применения средств измерений упоминаются более чем в 2,5 тысяч документов, около 700 нормативных правовых актов затрагивают вопросы, связанные с проверкой средств измерений. Общее число таких документов превышает 4,5 тысячи.
Общее количество документов, в которых упоминаются вопросы обеспечения единства измерений, превышает 11 тысяч, из них более 800 нормативных правовых актов: законы, постановления правительства, приказы федеральных органов власти.
До конца 2017 года Минпромторг России при участии Росстандарта и других заинтересованных органов власти должен разработать дорожную карту реализации стратегии до 2025 года.
Денис Журенков
Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России
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04.05.2017
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