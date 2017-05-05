Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно



Пуск ракеты-носителя РС-20

Источник: © Сергей Казак/ТАСС Пуск ракеты-носителя РС-20Источник: © Сергей Казак/ТАСС

«Красмаш» - основной изготовитель межконтинентальных баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Лайнер» готов к началу серийного производства новой тяжелой баллистической ракеты «Сармат». Ее поступление на вооружение намечено на 2018 год. Эта ракета заменит собой самые мощные баллистические комплексы РС-20В «Воевода» (по классификации НАТО — SS-18 Mod.3 Satan), которые вот уже более 25 лет составляют основу наземной группировки стратегических ядерных сил страны.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, модернизация технологических линий Красноярского машиностроительного завода контролировались Национальным центром обороны и корпорацией «Роскосмос» «фактически в круглосуточном режиме». Это свидетельствует о самой высокой важности работы. Ведь «Сармат» не просто сменщик самой большой и мощной баллистической ракеты, а фактически главная гарантия России на лидерство в предстоящей гонке технологий с американцами. Ракета должна гибко реагировать на развитие американской НПРО до 2030. Эта программа предусматривает резкий рост расходов с 2020 года на обновление американских средств ядерного нападения.

Президент Барак Обама планировал выделить на это $ 1 трлн. Нынешний – Дональд Трамп готов дать еще больше. На эти деньги Вашингтон создаст принципиально новые носители ядерного оружия: бомбардировщики, подводные лодки и баллистические ракеты. Но главное, гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА) развивающие скорость 5-6 км/с.

Они будут способны обходить российскую систему раннего предупреждения о ракетном нападении путем непрогнозируемого пространственного маневра блоков при вхождении в плотные слои атмосферы. Это, как считают американцы, позволит реализовать концепцию «Быстрого глобального удара» (Prompt Global Strike (PGS). То есть безбоязненно начать и выиграть ядерную войну. На этом фоне, «Сармат» станет надежным средством сдерживания от излишних иллюзий и соблазнов.

Эта уверенность держится на том, что новая ракета позиционируется именно, как сменьщик РС-20В. «Воевода» не только самая большая и мощная ракета, которая была когда-либо создана. Она весит 210 тонн и несет к цели 10 ядерных боеголовок по 750 килотонн каждая.

Но и самая продвинутая в плане выживания. Способна пережить в высокозащищенной ракетной шахте прямое попадания ядерного боезаряда. После этого стартовать, преодолеть систему НПРО и гарантированно поразить заданные цели в другом полушарии планеты. Именно за это его прозвали на западе Satan – «Сатана».

О «Сармате» известно не много. Новая машина будет в два раза легче «Воеводы» и превзойдет его по энергетической эффективности. Замминистра обороны Юрий Борисов, говорил что «дальность полета ракеты превысит 11 тысяч километров». Улучшенные энергетические характеристики позволят оснастить «Сармат» дополнительными средствами преодоления американской ПРО. Новая ракета будет способна противостоять космическому эшелону ударных средств, а запускать ее можно будет практически из любого района и на всех направлениях. То есть, наносить удары по целям не только через Северный, как сейчас, но и Южный полюса.

При этом, «энергетический эффект» «Сармат» получит не за счет применения новых рецептур топлива - оно останется таким же, как в других российских ракетах. А за счет совершенствования конструкции самой машины. То есть, из этого можно сделать вывод, что в России создается не просто «сменщик» «Сатаны», а принципиально новая стратегическая система.

Испытания «Сармата» идут с 2016 года. Пока, как их называют ракетчики – бросковые. То есть было проверенна совместимость будущей ракеты с пусковой шахтой и алгоритмы запуска. Модернизация производственных линий «Красмаша» говорит, что теперь промышленность готова производить элементы ракеты серийно, а значит перейти к полноценным летным испытаниям. У модернизации производства есть и еще один важный момент. Не так давно Гендиректор и главный конструктор ГРЦ имени Макеева (разработчик МБР «Синева», «Лайнер» и «Сармат») Владимир Дегтярь анонсировал начало работ по новой морской баллистической ракеты – сменщице «Булавы». Производить ее также планируется на «Красмаше».

Сергей Каракаев уверен, что «успешная реализация мероприятий перевооружения обеспечит наращивание доли современных ракетных комплексов в группировке Ракетных войск стратегического назначения с 56% до 70% к 1 января 2018 года, а в 2022 году - до 100%. Произойдет это в том числе и за счет принятия на вооружение новой МБР «Сармат». По словам командующего, «вклад тяжелых МБР «Сармат» по сравнению со стационарной группировкой легких «Тополь-М» и «Ярс» будет до четырех раз больше по всем показателям, используемым для оценки эффективности боевого применения группировки РВСН».

Дмитрий Литовкин