Ударным темпом. Перевооружение ядерных сил пойдет по-стахановски?

Дмитрий Литовкин — о том, как Ракетные войска стратегического назначения избавляются от "советского наследия"

Минобороны говорит, что к 2024 году в составе наземной группировки сил ядерного сдерживания не останется машин, произведенных в СССР. Благодаря этому уровень оснащенности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) современным вооружением и техникой составит 100%. Если взять данные на январь 2020 года по количественному составу наших ядерных сил, то становится понятно - страна переходит на "стахановский" метод перевооружения. Это - минимум 25 баллистических ракет в год.

Каждый пятый

Владимир Путин как-то сказал, что каждый пятый рубль, потраченный на оборону (до 2020 года эти расходы составят 22 трлн рублей), идет на развитие ракетно-ядерного щита страны. Так что можно посчитать, сколько денег вкладывается в развитие ракетных технологий. Помимо этих средств была отдельно принята программа по модернизации предприятий, занятых в создании стратегических баллистических ракет.

Сегодня таких заводов у нас всего два. Первый - Воткинский машиностроительный. На нем производят стратегические ракетные комплексы "Ярс", межконтинентальную ракету "Булава" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Второй - Красноярский машиностроительный - выпускает морские баллистические ракеты для подводных ракетоносцев проекта 667БДРМ "Синева"/"Лайнер", а также тяжелые "Сарматы".

По словам министра промышленности и энергетики Удмуртии Олега Радионова, только за последние годы в реконструкцию Воткинского предприятия по двум федеральным целевым программам было вложено 1,7 млрд рублей. А гендиректор Виктор Толмачев добавил, что до 2020 года завод получит 9,6 млрд рублей и ежегодно будет направлять на модернизацию своих производственных мощностей около 200 млн рублей.

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в 2016 году сообщал, что общая сумма инвестиций в "Красмаш" до 2020 года составит более 16 млрд рублей.

Новый парк

По данным сайта "Стратегическое ядерное вооружение России", на начало 2020 года на вооружении РВСН, предположительно, находилось 320 ракетных комплексов (в 2017-м их было 286 - прим. ТАСС) пяти различных типов. Это моноблочные ракеты "Тополь" - 45 штук в Барнауле и Выползово, Р-36МУТТХ "Воевода" ("Сатана") - 46 в поселках Домбаровский и Ужур, две УР-100НУТТХ с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" плюс 229 самых современных машин комплексов "Тополь-М" и "Ярс" шахтного и мобильного базирования в Тейково, Новосибирске, Нижнем Тагиле, Йошкар-Оле, Иркутске и Барнауле. Итого - 1181 развернутый ядерный боезаряд (по договору СНВ-3 мы можем иметь их не более 1550 штук).

Из всей этой группировки только ракеты "Воевода" и "Тополь" можно считать "советскими". Их производство шло с 1985 по 1992 год. В настоящее время на вооружении РВСН их 91 штука - 46 "Воевод" и 45 "Тополей". Теперь не сложная математика: если к 2024 году от них полностью избавятся, то наша промышленность должна производить не менее двух десятков ракет в год. Каких? Ответ, в общем-то, очевиден: "Ярс" - шахтного и мобильного исполнения, тяжелые "Сармат". Это подтверждает и командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. В недавнем интервью газете "Красная звезда" он сообщил, что в ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

Конечно, по советским меркам задача не ахти какая сложная. С 1965 по 1970 год на боевое дежурство было поставлено свыше 1 тыс. межконтинентальных ракет четырех типов. В результате произошло качественное улучшение РВСН, увеличились боевые возможности группировки сил ядерного сдерживания. Правда, решали тогда эту задачу далеко не два завода, доставшиеся нам от СССР.

Качество определяет количество

"Ярс" - наследник ракеты "Тополь-М". В отличие от предшественника он значительно быстрее стартует из шахты, да еще и летит "неправильно". Это затрудняет его обнаружение космическими средствами ПРО и перехват обычными баллистическими ракетами. Вместо классической параболы он делает "змейки", меняет высоту и направление полета. За это отвечают несколько десятков вспомогательных двигателей, которые и делают его полет малопредсказуемым. В отличие от "Тополя" "Ярс" "тащит" шесть боеголовок, которые будут отправлены по "персональным" адресам. Их - более 100 кт. Хиросиме и Нагасаки досталось меньше: сброшенные на них бомбы имели всего 20 кт мощности.

На канале РВСН на YouTube как-то показали, как входят в атмосферу имитаторы ядерных боеголовок: свечение плазмы, падающие метеориты-боеголовки, снопы искр и, как можно додумать, выжженные гектары земли. "Сармат" делает этот "ад" осязаемым.

Если 200-тонный "Воевода" мог за раз доставить в другое полушарие десять ядерных боеголовок мегатонного класса, то "Сармат" в два раза легче и, как говорит экс-замминистра обороны Юрий Борисов, "кидает" такое же количество боеголовок на 11 тыс. км. Ракета способна противостоять космическому эшелону ударных средств. А улучшенные энергетические характеристики позволяют оснастить ракету дополнительными средствами преодоления американской ПРО. Запускать ракету можно практически из любого района страны не только через Северный полюс, как сейчас, но и через Южный, что делает ее полет неперехватываемым для противоракет. У американцев они есть сегодня только в Польше, Румынии и на Аляске.

При этом ей не страшен первый, превентивный удар противника. Если мы "проспим" нападение американских крылатых, стратегических ракет, ударных беспилотников или авиации, "Сармат" беспрепятственно стартует из шахты. Можно предположить, что, как и "Воевода", он защищен от воздействия электромагнитного импульса. А крышка его ракетной шахты способна выдержать прямое попадание ядерного боезаряда. Впрочем, попасть в нее еще надо постараться. Позиции РВСН прикрыты собственной системой ПРО. И это не только всем известные зенитные ракетные комплексы "Триумф", "Бук", "Тор", "Панцирь", но и средства радиоэлектронного противодействия и, как теперь стало известно, лазерного оружия - "Пересвет".

"Авангард" обороны

В конце 2019 года Сергей Шойгу сообщил, что на боевое дежурство заступили первые гиперзвуковые маневрирующие комплексы "Авангард". Носителями этих боеголовок стали баллистические ракеты УР-100НУТТХ, или, как их называют на Западе, "Стилет". Машина не молодая. Ее создание началось в 1967 году в конструкторском бюро НПО машиностроения под руководством Владимира Челомея. Машина способна преодолеть противоракетную оборону противника. Дальность полета - более 10 тыс. км, а точность поражения боевыми блоками целей составляет около 350 м. Для конца 1970-х годов этот показатель был поистине революционным.

В 2006 году мы выкупили у Киева за $50 млн "газовых" долгов 30 новеньких ступеней для РС-18, около 20 лет хранившихся на складе. Дело в том, что ракета в шахте постоянно находится в рабочем состоянии. Изнашиваются ее баки, системы управления, кабельные сети. "Сухие" ступени - как новенькие. После небольшого технического освидетельствования и заправки машина "готова к бою". На 2017 год в боевом составе РВСН было 30 "Стилетов".

По данным сайта "Стратегическое ядерное вооружение России" на 4 января 2020 года, в поселке Домбаровский стоят два комплекса с боевыми блоками "Авангард". Можно предположить, что остальные ракеты сегодня проходят модернизацию и в скором времени также займут свое место в боевом строю. Во всяком случае, на заседании итоговой коллегии Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2020 году РВСН получат 22 пусковые установки с ракетами "Ярс" и "Авангард".

О чем поют ракеты

Общаясь как-то с офицером одного из ракетных полков, я услышал, что во время боевого дежурства он постоянно "разговаривает" с ракетой, а сами машины "поют" в бетонных шахтах. Конечно, все это аллегории. Общение с машиной - постоянный электронный контроль ее технического состояния. "Пение" - звук работы гироскопов и других механизмов, обеспечивающих немедленный старт машины после получения приказа на боевое применение. Тем не менее образ вполне понятен. После начала перевооружения РВСН на новые комплексы "Тополь-М" началась и модернизация системы контроля и управления ядерными силами.

Наступивший 2020 год для РВСН в этом плане особенно знаменателен. Как сообщили в Минобороны, все три армии и 11 ракетных дивизий РВСН перешли на цифровое телекоммуникационное оборудование. Это цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции засекреченной и открытой телефонной связи, а также локально-вычислительные сети закрытого сегмента сети передачи данных Минобороны.

Это не менее масштабный проект, как и перевооружение на новые ракетные комплексы. Ведь благодаря "цифре" была повышена и без того надежная система коммуникаций между командным пунктом, штабами частей и каналами управления пусков ракет. Все это в конечном итоге делает нашу систему ядерного сдерживания более устойчивой.

Пороги сдерживания

Удивительно, но модернизация нашей ядерной триады - РВСН, ВКС и ВМФ - прошла без особого шума. Минобороны регулярно отчитывалось о проведении испытаний, министр обороны посещал заводы, в конце концов, мы обменивались с американцами данными по соблюдению положений договора СНВ-3. И вот итог - мы имеем самые современные не только по срокам производства, но и по техническому потенциалу силы ядерного сдерживания.

А что американцы? До последнего времени им до этого просто не было дела. Договор о сокращении наступательных вооружений гарантировал соблюдение оговоренных порогов по боеголовкам и их носителям, а как они будут доставляться к цели, было вторично. Поэтому в США неспешно модернизировали, поддерживая "летную" годность, баллистические ракеты Minuteman и Trident. И только с приходом в Белый дом Дональда Трампа всерьез озаботились собственной ядерной безопасностью. Президент-бизнесмен решил вложить в это дело $1 трлн. Деньги пойдут не только на создание новых сухопутных, морских баллистических и крылатых ракет, подводных лодок, освоение гиперзвука, но и на разработку новых ядерных боеприпасов. Все они появятся не раньше 2027 года.

Как бы там ни было, но именно модернизация наших ядерных сил заставила американцев оглянуться. И возможно, в 2021 году, по истечении СНВ-3, Вашингтон снова обговорит условия своего безопасного мира. Тем более что считаться теперь придется с совершенно новыми российскими аргументами.