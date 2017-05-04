В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
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Церемония выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета МС-21-300
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com
Первый летный экземпляр российского узкофюзеляжного самолета МС-21 готовят к тестовому полету, сообщили в пресс-службе корпорации "Иркут", передает ТАСС.
Отмечается, что лайнер покинул цех окончательной сборки на авиационном заводе разработчика в конце апреля. Воздушное судно закончило очередной этап тестовых испытаний и приступило к финальной подготовке к первому полету. Известно об этом стало только 4 мая.
Самолет заявлен как конкурент Boeing-737 MAX и Airbus A320neo. Он должен был впервые взлететь в феврале-марте 2017 года, но срок был сдвинут.
Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 создается на смену устаревшим судам типа Ту-154. Лайнер способен взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров. В конце 2018 или начале 2019 года первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены "Аэрофлоту".
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04.05.2017
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