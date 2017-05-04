"Боинг" получил заказ на вертолеты CH-47F "Чинук" для ВС Нидерландов



Вертолет CH-47F «Чинук». Фото: news.a42.ru Вертолет CH-47F «Чинук». Фото: news.a42.ru

ЦАМТО, 4 мая. Минобороны США объявило о подписании Командованием по заключению контрактов СВ США с компанией "Боинг" соглашения на поставку тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук" для ВС Нидерландов.

Стоимость контракта, подписанного в рамках 15-го опциона (lot 15) по программе "Иностранные военные продажи", составляет 541,088 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии в Ридли Тауншип (шт.Пенсильвания) и завершатся до 31 декабря 2020 года.

Несмотря на то, что в уведомлении заказчиком значатся только Нидерланды, по данным "Джейнс дифенз уикли", соглашение предусматривает поставку этой стране только двух новых CH-47F "Чинук" в дополнение к 12 машинам, законтрактованным в 2016 году. Остальные вертолеты (модернизированные и новой постройки) предназначены для СВ США.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" 17 вертолетов CH-47F "Чинук", модифицированных в соответствии с требованиями заказчика, 46 двигателей T55-GA-714A (34 установленных и 12 запасных), а также связанных с контрактом оборудования, средств связи, запчастей, услуг материально-технического обеспечения. Общая стоимость продажи оценивалась в 1,5 млрд. долл.

Как отмечалось в уведомлении, вертолеты CH-47F "Чинук" позволят повысить возможности ВС Нидерландов по транспортировке войск и грузов, медицинской эвакуации, эвакуации летательных аппаратов, десантированию, проведению поисково-спасательных операций, оказанию помощи терпящим бедствие, тушению пожаров.

Новые CH-47F заменят устаревшие "Чинук" ВВС Нидерландов. В настоящее время в составе ВС страны имеется 11 вертолетов CH-47D, которые были получены в 1995 году. Начиная с 2012 года, ВС Нидерландов дополнительно получили шесть новых CH-47F.

В апреле 2016 года МО США уже заключило с "Боингом" соглашение на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук" для ВС Нидерландов. Стоимость этого контракта составила 308,035 млн. долл. Все 14 законтрактованных на текущий момент Нидерландами вертолетов будут новой постройки.

Компания "Боинг" не уточнила, какая сумма из 541,1 млн. долл. приходится на два голландских вертолета, но с учетом контракта от 2016 года, можно предположить, что их стоимость составляет около 51,3 млн. долл.