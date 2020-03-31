Войти
ЦАМТО

Компания Boeing провела летные испытания первого CH-47F "Чинук", предназначенного для ВВС Нидерландов

272
0
0
Вертолёт CH-47F Chinook
Вертолёт CH-47F Chinook, построенный для ВВС Индии.
Источник изображения: boeing.co.in

ЦАМТО, 30 марта. Компания Boeing на своем предприятии в Филадельфии на минувшей неделе провела летные испытания первого изготовленного для ВВС Нидерландов тяжелого транспортного вертолета CH-47F "Чинук".

Как сообщает Scramble Magazine, окрашенный в ту же цветную гамму, что и вертолеты СВ США, голландский CH-47F имеет серийный номер D-472. Дату его поставки заказчику определить невозможно в связи с последствиями пандемии коронавируса.

Как уже сообщал ЦАМТО, в марте 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" 17 вертолетов CH-47F "Чинук", модифицированных в соответствии с требованиями заказчика, 46 двигателей T55-GA-714A (34 установленных и 12 запасных), а также связанных с контрактом оборудования, средств связи, запчастей, услуг материально-технического обеспечения. Общая стоимость продажи была оценена в 1,5 млрд. долл.

В апреле 2016 года Минобороны США заключило с Boeing базовое соглашение на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук" для ВВС Нидерландов. Стоимость контракта составила 308,035 млн. долл. 28 апреля 2017 года МО США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с Boeing дополнительного соглашения на сумму 541,088 млн. долл., которое увеличивало общий заказ до 14 новых машин. Сообщалось, что работы будут выполняться на предприятии в Ридли Тауншип (шт.Пенсильвания) и завершатся до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, Министерство обороны Нидерландов 22 марта 2019 года объявило, что два тяжелых транспортных вертолета CH-47F "Чинук" (с.н. D-890 и D-892) ВВС Нидерландов были отправлены из бельгийского порта Антверпен в США для проведения модернизации до уровня CH-47F Block.II.

Наряду с четырьмя другими CH-47F (с.н. D-891, D-893, D-894 и D-895), находящимися в США для подготовки личного состава, они получат "стеклянные" кабины экипажа с БРЭО стандарта CAAS (Common Avionics Architecture System) и цифровой системой управления полетом DAFCS компании BAE Systems, позволяющей безопасно выполнять сложные маневры, включая "зависание" и "выдерживание высоты".

Работы по восстановлению всех шести CH-47F начнутся в апреле 2020 года. Министерство обороны Нидерландов ожидает, что первый модернизированный "Чинук" будет возвращен на авиабазу "Гилзе-Рейен" к концу 2020 года, а последние три – к середине 2022 года.

ВС Нидерланды получили первые из 13 заказанных CH-47D в 1995 году. Две машины были потеряны в Афганистане в 2005 году. Шесть CH-47F были поставлены в 2008-2012 гг.

В настоящее время ВС Нидерландов снимают с вооружения 11 вертолетов CH-47D после принятого в 2015 году решения в рамках программы "Иностранные военные продажи" о приобретении 14 новых CH-47F "Чинук" с кабинами CAAS.

По заявлению Министерства обороны Нидерландов, вертолеты CH-47D становятся все сложнее и дороже в обслуживании из-за устаревшего планера и отсутствия запасных частей. Кроме того, этот вертолет не соответствует современным техническим стандартам.

Кабина CAAS позволит унифицировать CH-47F ВВС Нидерландов с вертолетами СВ США и других союзников, что повысит их совместимость. В конечном итоге на вооружении ВВС Нидерландов будет состоять 20 вертолетов CH-47F "Чинук".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Бельгия
Нидерланды
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
BAE Systems
Boeing
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.04.2014
ФИДАЕ-2014: латиноамериканские амбиции
26.06.2013
Отложены, сокращены или аннулированы
06.05.2013
Лидеры прежние
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
23.07.2008
Военный Фарнборо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:50
  • 33
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать