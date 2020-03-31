Компания Boeing провела летные испытания первого CH-47F "Чинук", предназначенного для ВВС Нидерландов

ЦАМТО, 30 марта. Компания Boeing на своем предприятии в Филадельфии на минувшей неделе провела летные испытания первого изготовленного для ВВС Нидерландов тяжелого транспортного вертолета CH-47F "Чинук".

Как сообщает Scramble Magazine, окрашенный в ту же цветную гамму, что и вертолеты СВ США, голландский CH-47F имеет серийный номер D-472. Дату его поставки заказчику определить невозможно в связи с последствиями пандемии коронавируса.

Как уже сообщал ЦАМТО, в марте 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" 17 вертолетов CH-47F "Чинук", модифицированных в соответствии с требованиями заказчика, 46 двигателей T55-GA-714A (34 установленных и 12 запасных), а также связанных с контрактом оборудования, средств связи, запчастей, услуг материально-технического обеспечения. Общая стоимость продажи была оценена в 1,5 млрд. долл.

В апреле 2016 года Минобороны США заключило с Boeing базовое соглашение на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук" для ВВС Нидерландов. Стоимость контракта составила 308,035 млн. долл. 28 апреля 2017 года МО США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с Boeing дополнительного соглашения на сумму 541,088 млн. долл., которое увеличивало общий заказ до 14 новых машин. Сообщалось, что работы будут выполняться на предприятии в Ридли Тауншип (шт.Пенсильвания) и завершатся до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, Министерство обороны Нидерландов 22 марта 2019 года объявило, что два тяжелых транспортных вертолета CH-47F "Чинук" (с.н. D-890 и D-892) ВВС Нидерландов были отправлены из бельгийского порта Антверпен в США для проведения модернизации до уровня CH-47F Block.II.

Наряду с четырьмя другими CH-47F (с.н. D-891, D-893, D-894 и D-895), находящимися в США для подготовки личного состава, они получат "стеклянные" кабины экипажа с БРЭО стандарта CAAS (Common Avionics Architecture System) и цифровой системой управления полетом DAFCS компании BAE Systems, позволяющей безопасно выполнять сложные маневры, включая "зависание" и "выдерживание высоты".

Работы по восстановлению всех шести CH-47F начнутся в апреле 2020 года. Министерство обороны Нидерландов ожидает, что первый модернизированный "Чинук" будет возвращен на авиабазу "Гилзе-Рейен" к концу 2020 года, а последние три – к середине 2022 года.

ВС Нидерланды получили первые из 13 заказанных CH-47D в 1995 году. Две машины были потеряны в Афганистане в 2005 году. Шесть CH-47F были поставлены в 2008-2012 гг.

В настоящее время ВС Нидерландов снимают с вооружения 11 вертолетов CH-47D после принятого в 2015 году решения в рамках программы "Иностранные военные продажи" о приобретении 14 новых CH-47F "Чинук" с кабинами CAAS.

По заявлению Министерства обороны Нидерландов, вертолеты CH-47D становятся все сложнее и дороже в обслуживании из-за устаревшего планера и отсутствия запасных частей. Кроме того, этот вертолет не соответствует современным техническим стандартам.

Кабина CAAS позволит унифицировать CH-47F ВВС Нидерландов с вертолетами СВ США и других союзников, что повысит их совместимость. В конечном итоге на вооружении ВВС Нидерландов будет состоять 20 вертолетов CH-47F "Чинук".