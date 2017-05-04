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Заявки на участие в МАКС-2017 уже подали более 440 компаний из 28 стран мира

05.05.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 418 0
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Авиасалон МАКС-2015
Авиасалон МАКС-2015
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного авиационно-космического салона.


Глава Минпромторга России заслушал доклады о ходе подготовки к мероприятию и дал поручение всем участникам-организаторам МАКСа совместно координировать ход подготовки мероприятия.


«Сегодня ясно, что «МАКС-2017» представит весь основной состав российских предприятий, занятых разработкой авиационной, космической и оборонной техники. Участие в предстоящем авиасалоне ведущих мировых разработчиков авиационно-космической техники свидетельствует о том, что зарубежные компании по-прежнему заинтересованы в развитии сотрудничества с предприятиями авиационно-космического комплекса России. Многочисленные контакты и переговоры на авиасалоне будут способствовать налаживанию кооперационных связей, обмену технологиями и научными разработками», - подчеркнул Денис Мантуров.


Заявки на участие в салоне уже подали более 440 компаний из 28 стран мира. Они зарезервировали 18 000 квадратных метров в павильонах, на открытых площадках и 77 стационарных корпоративных шале. Как отметили участники совещания, число участников объективно подтверждает интерес иностранных компаний к сохранению достигнутого уровня сотрудничества с отечественными производителями и расширению поставок своей продукции на российский рынок.


На выставке будут представлены ведущие производители авиационно-космической техники: Европейское космическое агентство, Airbus, Safran Group, CFMI, Thales (Франция), Boeing, Honeywell, Pratt and Whitney (США), Rolls-Royce, Larchfield (Англия), AVIC, CASIC, CGWIC (Китай) и многие другие. Свои национальные павильоны представят Франция, Иран, Бельгия, Чехия, Канада, Республика Беларусь.


Особенностью авиасалона является проведение яркой демонстрационной программы. В этом году свое участие подтвердили Воздушно-космические силы Российской Федерации, которые представят публике в небе три пилотажные группы: «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России». Кроме того, в небе Жуковского свое мастерство продемонстрируют постоянные участники МАКС: пилотажные группы «Русь», «Первый полет» и гости из Латвии – пилотажная группа Baltic Bees.
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Белоруссия
Бельгия
Великобритания
Иран
Канада
Китай
Латвия
Россия
США
Франция
Чехия
Компании
Airbus
AVIC
Boeing
ESA (ЕКА)
Rolls-Royce
Safran
Thales
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис

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