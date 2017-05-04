Заявки на участие в МАКС-2017 уже подали более 440 компаний из 28 стран мира



Авиасалон МАКС-2015

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Авиасалон МАКС-2015Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного авиационно-космического салона.

Глава Минпромторга России заслушал доклады о ходе подготовки к мероприятию и дал поручение всем участникам-организаторам МАКСа совместно координировать ход подготовки мероприятия.

«Сегодня ясно, что «МАКС-2017» представит весь основной состав российских предприятий, занятых разработкой авиационной, космической и оборонной техники. Участие в предстоящем авиасалоне ведущих мировых разработчиков авиационно-космической техники свидетельствует о том, что зарубежные компании по-прежнему заинтересованы в развитии сотрудничества с предприятиями авиационно-космического комплекса России. Многочисленные контакты и переговоры на авиасалоне будут способствовать налаживанию кооперационных связей, обмену технологиями и научными разработками», - подчеркнул Денис Мантуров.

Заявки на участие в салоне уже подали более 440 компаний из 28 стран мира. Они зарезервировали 18 000 квадратных метров в павильонах, на открытых площадках и 77 стационарных корпоративных шале. Как отметили участники совещания, число участников объективно подтверждает интерес иностранных компаний к сохранению достигнутого уровня сотрудничества с отечественными производителями и расширению поставок своей продукции на российский рынок.

На выставке будут представлены ведущие производители авиационно-космической техники: Европейское космическое агентство, Airbus, Safran Group, CFMI, Thales (Франция), Boeing, Honeywell, Pratt and Whitney (США), Rolls-Royce, Larchfield (Англия), AVIC, CASIC, CGWIC (Китай) и многие другие. Свои национальные павильоны представят Франция, Иран, Бельгия, Чехия, Канада, Республика Беларусь.

Особенностью авиасалона является проведение яркой демонстрационной программы. В этом году свое участие подтвердили Воздушно-космические силы Российской Федерации, которые представят публике в небе три пилотажные группы: «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России». Кроме того, в небе Жуковского свое мастерство продемонстрируют постоянные участники МАКС: пилотажные группы «Русь», «Первый полет» и гости из Латвии – пилотажная группа Baltic Bees.