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"Авиакор" прекратил выпуск российско-украинского самолета Ан-140

04.05.2017 Военно-промышленный курьер 194 0
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Ан-140-100
Совершавший перелет в состав Морской авиации Тихоокеанского флота самолет Ан-140-100 (регистрационный номер RF-08854, заводской номер 16А011) во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 12.02.2017
Источник: NSK spotter / russianplanes.net

"С учетом политического кризиса на Украине (основная часть поставщиков и КБ разработчика — ГП Антонов находятся на Украине) программа строительства самолетов Ан-140-100 завершена. Но предприятие будет продолжать выполнять техническое обслуживание и ремонт воздушных судов данного типа для поддержания их эксплуатации", - цитирует документ RNS.

Одна из причин остановки проекта — "отсутствие сотрудничества с разработчиком самолета Ан-140-100 – госпредприятием "Антонов" (Украина) в части внесения конструкторских изменений и модернизации самолета Ан-140, а также замены поставщиков комплектующих изделий".

В то же время, отмечается, что Ан-140-100 является единственным в России региональным самолетом, предназначенным заменить самый массовый самолет времен СССР — Ан -24. "По своим техническим и эксплуатационным характеристикам Ан-140 превосходит зарубежные аналоги, особенно в части эксплуатации в условиях низких температур и необорудованных аэродромов", — говорится в отчете.

В отчете отмечается отсутствие перспектив и у второго проекта, который реализовывал самарский "Авиакор" — производство и послепродажное обслуживание пассажирских самолетов Ту-154М. "В связи с постепенным выводом самолета Ту-154 из эксплуатации по причине естественного устаревания парка самолетов и его низких эксплуатационных и экономических показателей вероятность достройки самолетов Ту-154 стремится к нулю. Потенциал развития данного направления бизнеса отсутствует ввиду того, что разработчик самолета не предполагает дальнейшей модификации проекта Ту-154", — говорится в отчете.

При этом отмечается, что, поскольку ещё около 25 самолетов Ту-154 будут находиться в эксплуатации в государственной авиации не менее 5-10 лет, "предприятие будет обеспечивать эксплуатирующие организации запасными частями, проводить капитальные ремонты в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией". Прогнозируется закрытие данного направления бизнеса к 2019 году. С учетом того, что в будущем Ту-154 будут выведены из эксплуатации, "предполагается заменить данный вид бизнеса на проведение обслуживания и ремонта других типов воздушных судов, в том числе и импортного производства", говорится в отчете.

Кроме того, компенсационным заказом для предприятия является участие в работах по модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (ВП-021), выпускавшихся ранее самарским авиазаводом. Также в планах предприятия освоение выполнения капитального ремонта самолетов Ту-95МС и производство особо востребованных запасных частей для воздушных судов данного типа в интересах Минобороны РФ.

"В целом, динамика производственной деятельности предприятия — тенденция к спаду", — говорится в отчете.
03.05.2017
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-140
Ту-154
Ту-95
Компании
Авиакор
Антонов ГП
Минoбороны РФ

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