Минобороны проведет трансляцию ночной репетиции Парада Победы в "Одноклассниках"



152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»

Источник: rasfokus.ru 152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»Источник: rasfokus.ru

Пользователи соцсети в официальной группе оборонного ведомства получат возможность почувствовать себя членом экипажа самоходного артиллерийского орудия

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Минобороны России впервые проведет стрим-трансляцию ночной репетиции Парада Победы в социальной сети "Одноклассники" с камеры, установленной на самоходной гаубице "Мста-С". Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Сегодня Минобороны России совместно с социальной сетью "Одноклассники" впервые проведет прямую стрим-трансляцию с самоходной гаубицы "Мста-С", которая в составе парадного расчета боевой техники пройдет по Красной площади на ночной репетиции Парада Победы", - сказали в министерстве.

В Минобороны сообщили, что пользователи соцсети в официальной группе оборонного ведомства получат уникальную возможность почувствовать себя членом экипажа самоходного артиллерийского орудия и увидеть изнутри "закулисье" ночной репетиции парада вместе с ее участниками.

Прямая трансляция с помощью приложения OK Live будет вестись в два этапа: первый с 17:30 до 20:00 - во время движения колоны с площадки для стоянки парадной техники на улице Нижние Мневники до улицы Тверская, второй с 22:20 до 23:00 - с момента выдвижения колонны на Красную площадь и до ее остановки после проезда по главной площади страны. 4 мая планируется проведение стрим-трансляции с подготовки авиационной части Парада Победы.

В составе сводной механизированной колонны по брусчатке пройдут самоходные гаубицы "Мста-С" и новейшие "Коалиция- СВ", танки Т-72Б3 и новейшие Т-14, ракетные комплексы "Искандер", представляющие ракетные войска и артиллерию, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, новейшие средства противовоздушной обороны - зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, а также ракетные комплексы "Ярс".