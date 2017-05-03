США провели второй за неделю испытательный пуск межконтинентальной ракеты



Ракета Minuteman III

Источник: en.wikipedia.org Ракета Minuteman IIIИсточник: en.wikipedia.org

В США произведен испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает Командование глобальных ударов ВВС США.

Запуск состоялся в 00:02 по тихоокеанскому времени (10:02 мск) с базы Ванденберг (Калифорния). Пуск обслуживала команда из состава 341-го ракетного крыла с базы Мальмстрем (Монтана). Ракета с боеголовкой в инертном оснащении пролетела около 4,2 тысячи миль и прибыла в район тихоокеанского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).

Испытания проводились для подтверждения технической готовности баллистических ракет, находящихся на боевом дежурстве.

Это второй испытательный запуск за последнюю неделю. 26 апреля, также с базы Ванденберг, производился пуск ракеты по цели в районе полигона у Кваджалейна.

Ракеты Minuteman III стоят на вооружении США с 1970 года и неоднократно проходили модернизацию. Ракета является единственной МБР наземного базирования, состоящей в данный момент на вооружении США. Предполагается, что эта ракета после реализации текущих программ продления ресурса останется в строю до конца 2020-х годов.

По данным из открытых источников, США располагают 450 ракетами такого типа. Minuteman III рассчитана на установку трех боевых блоков средней мощности. В данный момент это W78 с выходом мощности около 350 килотонн и W87 (около 475 килотонн). Однако на боевое дежурство ракеты ставятся только с одним блоком.