Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США провели второй за неделю испытательный пуск межконтинентальной ракеты

04.05.2017 Lenta.ru 110 0
0
Понравилась новость?
 0
Ракета Minuteman III
Ракета Minuteman III
Источник: en.wikipedia.org

В США произведен испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает Командование глобальных ударов ВВС США.

Запуск состоялся в 00:02 по тихоокеанскому времени (10:02 мск) с базы Ванденберг (Калифорния). Пуск обслуживала команда из состава 341-го ракетного крыла с базы Мальмстрем (Монтана). Ракета с боеголовкой в инертном оснащении пролетела около 4,2 тысячи миль и прибыла в район тихоокеанского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).

Испытания проводились для подтверждения технической готовности баллистических ракет, находящихся на боевом дежурстве.

Это второй испытательный запуск за последнюю неделю. 26 апреля, также с базы Ванденберг, производился пуск ракеты по цели в районе полигона у Кваджалейна.

Ракеты Minuteman III стоят на вооружении США с 1970 года и неоднократно проходили модернизацию. Ракета является единственной МБР наземного базирования, состоящей в данный момент на вооружении США. Предполагается, что эта ракета после реализации текущих программ продления ресурса останется в строю до конца 2020-х годов.

По данным из открытых источников, США располагают 450 ракетами такого типа. Minuteman III рассчитана на установку трех боевых блоков средней мощности. В данный момент это W78 с выходом мощности около 350 килотонн и W87 (около 475 килотонн). Однако на боевое дежурство ракеты ставятся только с одним блоком.
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США

Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 05:38
  • 1
Российский ВМФ получил уникальные системы для связи с подводными лодками на боевом дежурстве
  • 04.05 05:17
  • 1
Минобороны объявило о наборе для подготовки офицеров-информационщиков
  • 04.05 05:00
  • 1
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
  • 04.05 04:54
  • 2
Фонд перспективных исследований: восстание машин откладывается
  • 04.05 04:27
  • 83
Экс-министр обороны Сердюков заявил об амбициозных целях авиационного кластера Ростеха
  • 04.05 03:36
  • 113
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Т" в действии
  • 04.05 03:35
  • 2
Шум отверточной сборки
  • 04.05 02:33
  • 8
"Черные дыры" и красные линии
  • 03.05 22:48
  • 51
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 03.05 20:30
  • 113
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 03.05 20:28
  • 6
Из-за ошибки в переходе к ОКР стоимость работ по самолету A-100 выросла на 50%
  • 03.05 20:11
  • 213
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 03.05 19:54
  • 952
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.05 18:55
  • 10
Сына Рогозина утвердили гендиректором корпорации "Ил"
  • 03.05 17:32
  • 3
Киргизия рассчитывает на российские ОПК и газ
другие обсуждаемые темы