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Основной двигатель для Т-50 практически создан

04.05.2017 ИТАР-ТАСС 197 0
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ПАК ФА
Пятый летный опытный образец ПАК ФА самолет Т-50-5Р (бортовой номер "055"). Снимок, предположительно, сделан во время вылета из Комсомольска-на-Амуре в Новосибирск, ноябрь 2015 года
Источник: Макс Скрябин / russianplanes.net

Как сообщили в ОАК, испытания перспективного истребителя пятого поколения Т-50 с новым двигателем начнутся в ближайшее время

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Основной двигатель для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА/Т-50) уже практически создан, сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

"Сегодня практически уже создан и начнутся в ближайшее время испытания самолета Т-50 с двигателем следующего поколения, который и предназначался для этого самолета. Определенные работы конструкторскими бюро ведутся. Мы непосредственно вместе с ними над этими проектами работаем", - сказал он.

Т-50 - истребитель пятого поколения - впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее сообщалось, что серийное производство Т-50 начнется в 2017 году, и он поступит на вооружение Воздушно-космических сил России. Согласно новым данным, первый этап испытаний планируется завершить в 2018 году.

Сообщалось, что Т-50 с новым двигателем совершит первый полет в IV квартале 2017 года. Сейчас на российском истребителе пятого поколения стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа".

По сравнению с истребителями предыдущих поколений Т-50 обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. Применение композиционных материалов и инновационных технологий, аэродинамическая компоновка самолета, мероприятия по снижению заметности двигателя обеспечивают низкий уровень радиолокационной и инфракрасной заметности. Это позволяет значительно повысить боевую эффективность в работе как по воздушным, так и по наземным целям в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
117С
ПАК ФА
Компании
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения

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