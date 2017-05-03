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Модернизация АО "Красмаш" в онлайн-режиме контролируется в Национальном центре управления обороной РФ

04.05.2017 ЦАМТО 150 0
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Центр управления обороной
Национальный центр управления обороной
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 3 мая. Под контролем Национального центра управления обороной Российской Федерации продолжается технологическая модернизация АО "Красмаш". В настоящее время уже завершена модернизация четырех технологических линий.

Контроль за модернизацией предприятия ведется в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется наблюдению за качеством и своевременностью проведения работ. В настоящее время качество изделий Красмаша остается на высоком уровне, что подтверждается успешными пусками и испытаниями. В 2016 году с первого предъявления было сдано 99,95% продукции (в 2015-м – 99,93%). Повысилась оценка результативности функционирования системы менеджмента качества. Основными приоритетами деятельности компании на 2017 год остается выполнение гособоронзаказа и договорных обязательств, обеспечение устойчивого финансового положения предприятия, выпуск гражданской продукции, соблюдение графика реконструкции и техперевооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
03.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Красмаш
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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