Модернизация АО "Красмаш" в онлайн-режиме контролируется в Национальном центре управления обороной РФ
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Национальный центр управления обороной
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
ЦАМТО, 3 мая. Под контролем Национального центра управления обороной Российской Федерации продолжается технологическая модернизация АО "Красмаш". В настоящее время уже завершена модернизация четырех технологических линий.
Контроль за модернизацией предприятия ведется в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется наблюдению за качеством и своевременностью проведения работ. В настоящее время качество изделий Красмаша остается на высоком уровне, что подтверждается успешными пусками и испытаниями. В 2016 году с первого предъявления было сдано 99,95% продукции (в 2015-м – 99,93%). Повысилась оценка результативности функционирования системы менеджмента качества. Основными приоритетами деятельности компании на 2017 год остается выполнение гособоронзаказа и договорных обязательств, обеспечение устойчивого финансового положения предприятия, выпуск гражданской продукции, соблюдение графика реконструкции и техперевооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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03.05.2017
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