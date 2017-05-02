«Вертолеты России» подвели финансовые итоги работы за 2016 год



Модели вертолетов Ми-38, "Ансат" и Ка-52

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Модели вертолетов Ми-38, "Ансат" и Ка-52Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 2 мая. Холдинг «Вертолеты России» объявил консолидированные аудированные финансовые результаты деятельности за 2016 год по МСФО, сообщила пресс-служба компании.

Основные итоги:

- Выручка снизилась на 2,5% и составила 214,3 млрд. руб.;

- Показатель EBITDA составил 40,9 млрд. руб.;

- Рентабельность по EBITDA составила 19%;

- Прибыль составила 16,2 млрд. руб.;

- В 2016 году поставлено 189 вертолетов;

- Твердый портфель заказов составил 396 вертолетов (по состоянию на 1 января 2017 г.).

«В сравнении с 2015 годом мы наблюдаем некоторое снижение ряда финансовых показателей холдинга за 2016 год, что подтверждается долгосрочным прогнозом экспертов о стагнации глобального рынка вертолетной техники. Речь идет, безусловно, о падении спроса на продукцию как российского, так и зарубежного производства. Учитывая эти тенденции, холдинг уделял особое внимание оптимизации расходов и дальнейшей диверсификации источников прибыли. Управленческие решения, направленные на стабилизацию финансовой ситуации, позволили холдингу завершить год с положительными показателями по прибыли и полностью обеспечить твердый портфель заказов на 2017 год», – заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В 2016 году в компании был сделан упор на повышение качества услуг послепродажного обслуживания машин, что значительно повлияло на улучшение финансовых показателей в данном сегменте. Например, по сравнению с 2015 годом, выручка от продаж услуг и технического обслуживания вертолетной техники выросла более чем на 18%.

«В контексте изменения внешней конъюнктуры и актуализации стратегии холдинга, мы провели глубокий анализ наших перспектив, возможностей и рисков и определили основные направления развития на ближайшие десять лет, обозначив векторы роста показателей компании в условиях современных реалий, – подчеркнул Андрей Богинский. По его словам, «за счет повышения летно-технических характеристик вертолетной техники и совершенствования системы послепродажного обслуживания будем заходить на новые клиентские рынки. А также продолжим работу по повышению внутренней эффективности, обеспечивая загрузку производства и снижая его себестоимость и накладные расходы».

В соответствии со стратегией авиационного кластера холдинг «Вертолеты России» намерен расширять модельный ряд выпускаемой техники, в том числе, активно развивая сегмент гражданской продукции. По словам А.Богинского, в целом, несмотря на негативные прогнозы и непростую экономическую ситуацию в мире, холдинг намерен укреплять свои позиции в качестве одного из ведущих игроков на глобальном вертолетном рынке.

Основные финансовые показатели 2016 года

Консолидированная выручка компании за 2016 год составила 214,3 млрд. руб., продемонстрировав небольшое снижение на 2,5%. Выручка от продаж вертолетов за прошедший год составила 165,7 млрд. руб. Выручка от услуг сервиса и послепродажного обслуживания за 2015 год составила 45,4 млрд. руб., увеличившись на 18,4% по сравнению с 2015 годом.

Себестоимость продукции и услуг компании за 2016 год составила 116,4 млрд. руб., увеличившись на 13,6% по сравнению с 2015 годом. Показатель EBITDA за отчетный период составил 40,9 млрд. руб. При этом показатель EBITDA в сегменте продажи вертолетов составил 22,3 млрд. руб., в сегменте услуг сервиса и послепродажного обслуживания – 16 млрд. руб.

Прибыль холдинга «Вертолеты России» по результатам 2016 года достигла 16,2 млрд. руб., снизившись на 61,1% по сравнению с 2015 годом.

Основные операционные показатели 2016 года

Холдинг «Вертолеты России» в 2016 году поставил 189 вертолетов, что на 23 вертолета или на 10,8% меньше показателей 2015 года. Всего в 2016 году компания поставила вертолеты в 13 стран мира. На конец 2016 года портфель твердых заказов компании составил 396 вертолетов, при этом его стоимость оценивается в 466 млрд. руб. План поставок на 2017 год обеспечен твердыми заказами на 100%.

Примечание

Газета «Коммерсант» в своей статье, посвященной итогам 2016 года, отмечает, что кроме укрепления рубля и глобального снижения спроса на вертолетную технику, на итоговые показатели по 2016 году сказалось прекращение поставок двигателей семейства ТВ3-117 с запорожского завода «Мотор-Сич».

«Коммерсант» приводит данные эксперта портала Aviation Explorer Владимира Карнозова, согласно которому «до конфликта Киева и Москвы «Мотор-Сич» поставлял в РФ около 600 двигателей… Производство в РФ альтернативных двигателей ВК2500 и ТВ7-117В растет, однако оно пока не полностью закрывает провал».

По его мнению, «полное решение проблемы займет два-три года, что должно привести к росту продаж «Вертолетов России», – отмечает «Коммерсант».

По данным «Коммерсанта, «Вертолеты России» поставили в 2016 году пять вертолетов Ка-32А11ВС, два Ми-171Е и один Ми-26ТС в Китай, три Ми-171Е в Бангладеш, два Ми-171Ш и четыре Ми-35М в Казахстан, шесть Ми-17В-5 в Белоруссию. Алжиру передали шесть вертолетов Ми-28НЭ, два Ми-26Т2, а также продолжили модернизацию Ми-171Ш. Ирак получил три вертолета Ми-35М и 10 Ми-28НЭ. С Анголой закрыт контракт на поставку восьми Ми-171Ш (переданы последние четыре машины). Нигерия получила два Ми-35М, а Уганда – один Ми-171Е. В интересах Венесуэлы и Колумбии велись работы по модернизации вертолетов Ми-35М и Ми-17В-1, соответственно. Также два вертолета Ми-17В-5 получило Минобороны Сербии. В 2017 году должны начаться первые поставки ударных вертолетов Ка-52 в Египет, а также должен быть заключен новый контракт на 48 Ми-17В-5 с Индией.