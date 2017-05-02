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В 2017 году в состав ВМФ после ремонта и восстановления технической готовности войдет ДЭПЛ «Дмитров» проекта 877

03.05.2017 ЦАМТО 138 0
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877 «Варшавянка»
Неатомная ПЛ (НАПЛ) проекта 877 «Варшавянка»
Источник: http://arsenal-otechestva.ru/

ЦАМТО, 2 мая. ДЭПЛ проекта 877 «Дмитров», проходящая ремонт на « Кронштадтском морском заводе», войдет в состав Подводных сил ВМФ в текущем 2017 году. Подводная лодка, на которой будут полностью обновлены и отремонтированы все системы жизнеобеспечения, продолжит выполнение задач в составе Балтийского флота.

В ближнесрочной перспективе на предприятиях ОПК по заказу ВМФ пройдут ремонт еще 2 ДЭПЛ проекта 877 из состава Подводных сил Северного флота.


Ремонт и поддержание технической готовности неатомных подводных лодок проекта 877 осуществляется в рамках планов Главного командования ВМФ по сохранению потенциала неатомной составляющей Подводных сил.


Подводные лодки проекта 877 способны решать задачи противолодочной обороны и борьбы с надводными кораблями на большом удалении от базы как в дальней океанской зоне, так и в ограниченных акваториях. Они обладают большими модернизационными возможностями, что позволяет переоснащать их новым оборудованием, радиоэлектронным вооружением и оружием.


Подводные лодки этого проекта зарекомендовали себя по показателям надежности, эффективности и малошумности. Значительное повышение акустической скрытности ПЛ проекта 877 по сравнению с предыдущим поколением было достигнуто за счет реализации комплекса мероприятий, включая применение малошумного оборудования, шумопоглощающего покрытия корпуса, новейших методов борьбы с возникновением и распространением акустических возмущений по всему кораблю, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
02.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
877 Палтус
БФ
СФ

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