Минобороны издаст сборник с предложениями по борьбе с мировым терроризмом
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Национальный центр управления обороной РФ
Источник: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ/ТАСС
ЦАМТО, 2 мая. Минобороны России обобщит предложения по борьбе с мировым терроризмом, прозвучавшие на VI Московской конференции по международной безопасности, и издаст итоговый сборник, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
В работе конференции по международной безопасности приняли участие 22 министра обороны, 14 начальников генеральных штабов и заместителей министров военных ведомств, 35 делегаций различного уровня, а также российские и зарубежные эксперты.
На конференции прозвучало более ста выступлений должностных лиц высокого уровня и авторитетных военных экспертов по вопросам глобальной международной безопасности, борьбы с терроризмом, проблемам безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, проблематики противоракетной обороны и информационной безопасности. Также в ходе пленарных заседаний свою оценку ситуации по вопросам глобальной безопасности озвучили руководители международных организаций.
На полях конференции состоялось свыше 40 двусторонних переговоров между различными странами и международными организациями.
Всего на конференции присутствовало более 800 гостей из 86 стран мира, наиболее представительные делегации были представлены странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы и Латинской Америки. Работу конференции освещало более 400 журналистов из 32 стран, представляющих 139 мировых СМИ.
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02.05.2017
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