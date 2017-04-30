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Новая Зеландия приобретет базовые патрульные самолеты P-8A Poseidon

02.05.2017 bmpd.livejournal.com 97 0
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Lockheed P-3K2 Orion
Базовый патрульный самолет Lockheed P-3K2 Orion из состава 5-й эскадрильи ВВС Новой Зеландии. Снимок февраля 2017 года. Для замены шести самолетов P-3K2 будут приобретены четыре новых американских базовых патрульных самолета Boeing P-8A Poseidon
Источник: Королевские ВВС Новой Зеландии

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) 27 апреля 2017 года направило Конгрессу США уведомление о "потенциальной" продаже Новой Зеландии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Предполагаемая стоимость поставки 1,46 млрд долл США, вооружение и радиогидроакустические буи в поставку не входят.


Новая Зеландия предполагает закупку новых базовых патрульных самолетов для замены шести базовых патрульных самолетов Lockheed P-3K2 Orion, состоящих на вооружении 5-й эскадрильи новозеландских ВВС. Возраст всех новозеландских самолетов Orion к настоящему времени превысил 50 лет - пять из них были приобретены новыми как Р-3В в 1965-1966 годах, а еще один как Р-3В приобретен из наличия ВВС Австралии в 1985 году. Самолеты неоднократно модернизировались, последний раз - канадским отделением американской корпорации L-3 Communications в 2005 году до варианта, получившего обозначение P-3K2, предельным сроком их службы считается 2025 год.


В качестве теоретической альтернативы закупке самолетов Р-8А Новая Зеландия расматривала возможность приобретения новых японских базовых патрульных самолетов Kawasaki P-1, однако, как и следовало ожидать, Р-8А оказался единственным реальным вариантом. Согласно сообщениям новозеландских СМИ, министерство обороны Новой Зеландии подтвердило, что получило соответствующее официальное предложение от правительства США. В то же время неофициально новозеландские правительственные источники выражают недовольство высокой стоимостью американского предложения.


Новая Зеландия, таким образом, видимо, станет пятым зарубежным заказчиком самолетов Р-8 после Индии (получившей восемь самолетов P-8I с 2012 по 2015 годы и заказавшей еще четыре), Австралии (заказавшей 15 самолетов Р-8А, первый самолет был поставлен в 2016 году), Великобритании (заказавшей девять самолетов Р-8А с поставкой в 2019-2021 годах) и Норвегии (заказавшей пять самолетов Р-8А с поставкой в 2021-2022 годах). ВМС США к настоящему времени заказали 117 самолетов Р-8А, из которых с 2012 года поставлены уже более 50 (50-й самолет был передан 5 января 2017 года).
30.04.2017
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Страны
Австpалия
Великобритания
Индия
Канада
Новая Зеландия
Норвегия
США
Япония
Продукция
P-8A Poseidon
Р-1
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Kawasaki
L-3 Communications
Lockheed-Martin

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