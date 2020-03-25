Прощай, оружие: как вирус бьет по оборонке США

Boeing приостанавливает производство самолетов KC-46 и P-8

Американская компания Boeing на время пандемии коронавируса закрывает свои предприятия в районе Сиэтла, из-за чего будет остановлено производство самолета-заправщика ВВС США Boeing KC-46 и патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon. COVID-19 уже внес существенные коррективы в работу предприятий ОПК по всему миру.

«Boeing планирует начать сокращение производственной активности и предполагает приостановить эти операции в среду, 25 марта, на производственных площадках в районе Пьюджет-Саунд», - говорится в сообщении компании в понедельник.

Сам по себе Сиэтл, в окрестностях которого размещены производственные мощности корпорации Boeing, относительно небольшой - около 680 тыс. жителей, но его окружает множество пригородов. Именно это и называется «зоной Пьюджет-Саунд» - по названию системы заливов, на берегах которых сконцентрированы эти городки.

Представитель компании Boeing подтвердил, что пострадавший от коронавируса район включает в себя предприятия компании в Эверетте и Рентоне (пригородах Сиэтла), где производится сборка самолетов KC-46 и P-8.

«Мы планируем временно приостановить все производственные операции, в том числе связанные с P-8 и KC-46A в регионе Пьюджет-Саунд»,

- цитирует Defense News слова представителя Boeing.

«Мы активно взаимодействуем с нашими клиентами в сфере обороны, чтобы свести к минимуму отрицательное влияние наших действий на выполнении их задач», - добавил он.

Некоторые работы по коммерческим программам для самолетов, не связанные непосредственно с производственными линиями, включая усовершенствования системы дистанционного наблюдения KC-46, будут по-прежнему выполняться сотрудниками, работающими удаленно», - добавил он.

Поясним, что в основе концепции KC-46 лежат сама заправочная штанга и система дистанционного наблюдения и управления, где операторы самолета-заправщика в 3D-очках сидят перед экранами, чтобы контролировать весь процесс заправки.

Компания призывает сотрудников к телеработе, если они в состоянии это сделать, но в то же время отмечает, что работа над секретными проектами не может быть выполнена на ноутбуках, а как раз это и может повлиять на более чувствительные элементы оборонных программ и в конечном счете привести к утечке секретных и совершенно секретных сведений.

Однако сама остановка производства, возможно, станет еще более угрожающим вызовом. Производственные мощности корпорации Boeing в районе Пьюджет-Саунд наиболее известны производством коммерческих авиалайнеров. Однако машины, создаваемые для военных, такие как KC-46 и P-8, создаются на одних и тех же производственных линиях, что и гражданские авиалайнеры. Любая пауза в производстве коммерческих самолетов может привести к срывам в поставках боевых самолетов для ВВС и ВМС США, а также другим странам - инозаказчикам.

Однако оборонный бизнес корпорации Boeing, скорее всего, сможет быстро восстановиться, если приостановка производства не затянется надолго, считает один из ведущих аэрокосмических аналитиков США вице-президент компании Teal Group Ричард Абулафия.

«Масштабы производства P-8, KC-46 и другой продукции для военного ведомства США в районе Пьюджет-Саунд не столь значительны, пока это примерно 1-2 машины в месяц, - сказал Ричард Абулафия.

«Таким образом, они должны восстановиться в течение года, предполагая, что глубокая дезинфекция производственных площадок прошла успешно и угроза пандемии ликвидирована», - добавил он.

Генеральный директор корпорации Boeing Дейв Кэлхун охарактеризовал временное закрытие предприятий как «необходимый шаг» для защиты здоровья сотрудников после введения чрезвычайного положения в штате Вашингтон.

«Мы сожалеем о трудностях, которые вызовут у них предпринимаемые нами меры, а также у наших сотрудников, но жизненно важно поддерживать здоровье и безопасность всех тех, кто создает наши продукты и услуги, и оказывать помощь в национальных усилиях по борьбе с распространением COVID-19», - добавил Дейв Кэлхун.

Компания также продолжит следить за указаниями правительства США в отношении COVID-19 и проводит глубокую очистку затронутых коронавирусом площадей во время образовавшейся двухнедельной паузы, сказал представитель корпорации.

«Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon разработан для ВМС США на базе авиалайнера Boeing 737-800ERX», - рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как сообщил собеседник издания, ВМС США предполагают приобрести 122 самолета этого типа. P-8A Poseidon пользуется устойчивым спросом на мировом рынке вооружений. В частности, самолеты этого типа состоят на вооружении Австралии, Индии, Великобритании. В ближайшем будущем их планируют закупить Новая Зеландия и Норвегия.

Самолет-заправщик Boeing KC-46 Pegasus создан на базе пассажирского лайнера B767-2C, рассказал Макиенко. Самолет сможет развивать скорость до 920 км/ч и совершать полеты на расстояние до 12,2 тыс. км. KC-46A будет перевозить до 92 т топлива. ВВС США намерены закупить 179 таких машин. В перспективе новые самолеты-заправщики КС-46 заменят устаревшие воздушные танкеры KC-135 Stratotanker.

Однако неприятности, связанные с коронавирусом, не только у корпорации Boeing.

У работника ведущей кораблестроительной верфи США Bath Iron Works выявлен положительный результат на коронавирус. BIW - американская судостроительная верфь, расположенная на реке Кеннебек в городе Бат (штат Мэн). С 1995 года Bath Iron Works является частью корпорации General Dynamics. BIW является основным предприятием, которое строит для ВМС США эсминцы УРО класса «Арли Берк».

Теперь всем, кто имел какие-либо контакты с заразившимся сотрудником, придется отправляться на двухнедельный карантин.

В настоящее время медицинский персонал верфи тесно взаимодействует с Мэнским центром по контролю и профилактике заболеваний, чтобы обеспечить безопасность сотрудников. Тем временем, ведущая верфь для ВМС США 23 марта все же возобновила свою работу.

Следует отметить, что верфь в Бате вместе с военно-морской верфью в Портсмуте, предприятием по ремонту подводных лодок в Киттери, штат Мэн, выполняют важнейшие функции по обеспечению национальной безопасности Соединенных Штатов в соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа.

В целом, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) штата Мэн, около 90 человек в этом регионе дали положительный результат на вирус.

Сегодня многие оборонные компании в США и Европе со значительным влиянием на коммерческие рынки принимают решительные меры по ограничению накладных расходов и сохранению денежных средств. Один из руководителей ОПК США назвал новую пандемию коронавируса «хуже, чем все, что мы видели до этого».

Среди компаний, которые объявили о мерах по сокращению расходов, связанных с потерями или потенциальными потерями в результате кризиса COVID-19, канадская компания CAE Inc объявила о временных увольнениях.

«Сначала будут уволены почти 500 сотрудников, состоящих в профсоюзах. Но будут и более неизбежные последствия», - сказал генеральный директор САЕ Inc Марк Пэрент во время веб-трансляции.

Пэрент и его исполнительная команда САЕ Inc сокращают свою зарплату на 50%, вице-президенты на 30%, менеджеры и директора - на 20%, а все остальные - на 10%. Компания также доводит до минимума капитальные затраты, а также инвестиции в исследования и разработки.

Компания General Electric Aviation, которая уже объявила о замораживании найма, отмене повышения заработной платы и сокращении несущественных расходов, сократит около 10% своего персонала в США. С 1 апреля генеральный директор Дэвид Джойс откажется от половины своей зарплаты. Предприятие также указало на временную нехватку работы, от которой страдают около 50% сотрудников, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом в США в течение 90 дней.

В это же время компания Airbus ищет стимулы для инвесторов, чтобы получить некоторую наличность, отменив одну запланированную выплату дивидендов и еще одну предлагаемую выплату дивидендов за 2019 год в размере €1,80 ($1,90) на акцию, чтобы сэкономить компании €1,4 млрд ($1,5 млрд). Airbus также привлекает €15 млрд в виде нового кредита, чтобы предоставить больше средств на преодоление кризиса.

Все три компании являются крупными игроками в коммерческой авиации. Airbus занял 9-е место в списке 100 оборонных компаний согласно рейтингу Defense News, но только 17% его доходов в 2018 году поступило от бизнеса в сфере обороны и безопасности. GE заняла 29-е место с 13% бизнеса, поступающего от оборонных контрактов, а CAE Inc - 70-е место, 40% доходов этой компании - из оборонной сферы.

Публично торгуемые компании со смешанным коммерческим и оборонным бизнесом понесли более глубокие потери по сравнению с более чистыми игроками оборонных компаний.

Цены на акции Lockheed и Northrop Grumman упали примерно на 34% и 24% в прошлом месяце соответственно, CAE и GE упали на 66% и 48% соответственно. Boeing с 66% доходов, поступающих с коммерческих рынков, пережил колоссальное падение на 67% за этот период.

Корпорация Raytheon, несмотря на то что почти полностью сосредоточилась на оборонных контрактах, в прошлом месяце столкнулась с еще большим падением, чем другие компании, примерно на 47%, вероятно, из-за возросшего воздействия рекламы, которая будет сопровождать слияние с United Technologies.

«Рано или поздно мир вернется к нормальной жизни. Все кризисы неизбежно приходят к концу. У нас есть все возможности, чтобы выдержать этот шторм, но мы не принимаем ничего как должное. Мы должны быть готовы к тому, когда этот период закончится», - сказал Марк Пэрент.

Для большинства людей COVID-19 вызывает только легкие или умеренные симптомы, такие как лихорадка и кашель. По данным Всемирной организации здравоохранения, в случае заражения легкой формой заболевания выздоравливание наступает примерно через две недели, в то время как людям с более тяжелой формой COVID-19 может потребоваться на лечение от трех до шести недель.

Михаил Ходаренок