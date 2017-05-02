Чистая прибыль "Ростеха" по МСФО за 2016 год снизилась на 11%
|
|
Ростех
Источник: news.mail.ru
Консолидированная чистая прибыль входящих в госкорпорацию "Вертолетов России" по МСФО снизилась по сравнению с предыдущим годом на 47,8%
МОСКВА, 28 апреля./ТАСС/. Чистая прибыль госкорпорации "Ростех" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2016 год снизилась по сравнению с предыдущим годом на 11% и составила 88 млрд рублей, говорится в годовом отчете корпорации.
При этом выручка корпорации выросла на 11% и достигла 1,266 трлн рублей.
Показатель EBITDA за отчетный период составил 268 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.
Суммарный объем инвестиций по итогам года вырос на 10%, до 142 млрд рублей. При этом объем поставок продукции военного назначения АО "Рособоронэкспорт" увеличился на 3%, до 13,1 млрд долларов, объем производства гражданской продукции вырос на 11%, до 374 млрд рублей.
Средняя ежемесячная зарплата сотрудников корпорации возросла на 7%, до уровня в 44 тыс. рублей.
Среди ключевых событий года - поставки 151 вертолета в Индию, запуск процедуры докапитализации подконтрольного "Ростеху" Новикомбанка, назначение нового генерального директора "Автоваза", запуск пяти новых линий концерна "Калашников", открытие международного аэропорта Жуковский, завершение поставок зенитно-ракетных систем С-300 в Ираню. Кроме того, Россия и Индия подписали соглашение о производстве совместного вертолета Ка-226Т.
Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация рассчитывает увеличить выручку от реализации гражданской продукции за счет телекоммуникационных систем и систем безопасности.
"Основными источниками роста выручки гражданской продукции станут телекоммуникации и системы безопасности. Общий объем инвестиций оценивается в 1 трлн рублей. При этом использование бюджетных источников финансирования инвестиционной программы будет сведено к минимуму", - отметил он, говоря о развитии радиоэлектронного кластера.
Среднегодовой темп роста выручки холдингов и организаций этого кластера должен составить 22,4% в год. В структуре выручки кластера доля гражданской продукции будет доведена до 60%.
В целом "Ростех" намерен развивать такие направления, как электроника, IT, автоматизация, системы управления, робототехника, новые материалы.
"Вертолеты России"
Консолидированная чистая прибыль холдинга "Вертолеты России" (входит в ГК "Ростех") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2016 года снизилась по сравнению с предыдущим годом на 47,8%, до 15,2 млрд рублей.
В 2015 года чистая прибыль холдинга составила 29,2 млрд рублей.
Консолидированная выручка при этом в 2016 году снизилась на 2,3%, до 193,1 млрд рублей.
"Вертолеты России" - единственный разработчик и производитель вертолетов в России, в его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.
ГК "Ростех" снизила чистую прибыль за 2016 год на 11%, до 88 млрд рублей. При этом выручка корпорации напротив, выросла на 11% и достигла 1,266 трлн рублей.
|
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.02.2017 Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
19.02.2015 Ростех представит на «Аэро Индия-2015» масштабную экспозицию
11.09.2012 «Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
10.04.2017 LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди
05.04.2017 "Рособоронэкспорт": РФ готова к борьбе за заказчика на выставке LAAD-2017 в Бразилии
28.03.2017 Интервью директора по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктора Кладова
18.10.2016 Чемезов: поставки С-400 в Индию могут начаться в 2020 году
03.06.2016 Ключ к Азии: кто основной военный партнер России на постсоветском пространстве