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Чистая прибыль "Ростеха" по МСФО за 2016 год снизилась на 11%

02.05.2017 ИТАР-ТАСС 111 1
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Ростех
Ростех
Источник: news.mail.ru

Консолидированная чистая прибыль входящих в госкорпорацию "Вертолетов России" по МСФО снизилась по сравнению с предыдущим годом на 47,8%

МОСКВА, 28 апреля./ТАСС/. Чистая прибыль госкорпорации "Ростех" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2016 год снизилась по сравнению с предыдущим годом на 11% и составила 88 млрд рублей, говорится в годовом отчете корпорации.

При этом выручка корпорации выросла на 11% и достигла 1,266 трлн рублей.

Показатель EBITDA за отчетный период составил 268 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

Суммарный объем инвестиций по итогам года вырос на 10%, до 142 млрд рублей. При этом объем поставок продукции военного назначения АО "Рособоронэкспорт" увеличился на 3%, до 13,1 млрд долларов, объем производства гражданской продукции вырос на 11%, до 374 млрд рублей.

Средняя ежемесячная зарплата сотрудников корпорации возросла на 7%, до уровня в 44 тыс. рублей.

Среди ключевых событий года - поставки 151 вертолета в Индию, запуск процедуры докапитализации подконтрольного "Ростеху" Новикомбанка, назначение нового генерального директора "Автоваза", запуск пяти новых линий концерна "Калашников", открытие международного аэропорта Жуковский, завершение поставок зенитно-ракетных систем С-300 в Ираню. Кроме того, Россия и Индия подписали соглашение о производстве совместного вертолета Ка-226Т.

Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация рассчитывает увеличить выручку от реализации гражданской продукции за счет телекоммуникационных систем и систем безопасности. 

"Основными источниками роста выручки гражданской продукции станут телекоммуникации и системы безопасности. Общий объем инвестиций оценивается в 1 трлн рублей. При этом использование бюджетных источников финансирования инвестиционной программы будет сведено к минимуму", - отметил он, говоря о развитии радиоэлектронного кластера.

Среднегодовой темп роста выручки холдингов и организаций этого кластера должен составить 22,4% в год. В структуре выручки кластера доля гражданской продукции будет доведена до 60%.

В целом "Ростех" намерен развивать такие направления, как электроника, IT, автоматизация, системы управления, робототехника, новые материалы.

"Вертолеты России"

Консолидированная чистая прибыль холдинга "Вертолеты России" (входит в ГК "Ростех") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2016 года снизилась по сравнению с предыдущим годом на 47,8%, до 15,2 млрд рублей.

В 2015 года чистая прибыль холдинга составила 29,2 млрд рублей.

Консолидированная выручка при этом в 2016 году снизилась на 2,3%, до 193,1 млрд рублей.

"Вертолеты России" - единственный разработчик и производитель вертолетов в России, в его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

ГК "Ростех" снизила чистую прибыль за 2016 год на 11%, до 88 млрд рублей. При этом выручка корпорации напротив, выросла на 11% и достигла 1,266 трлн рублей.
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Индия
Иран
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
С-300
Компании
АвтоВАЗ
Вертолеты России
Концерн Калашников
Ростех
РОЭ
Персоны
Чемезов Сергей

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
hidrogenium66
109
№1
02.05.2017 02:28
Можно поставить в пример другим компаниям ОПК как добиваться зарплаты в 44 тыс. рублей.
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