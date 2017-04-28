"Известия": первую подлодку проекта 971 с "Калибром" передадут ВМФ России в 2018 году



Российская многоцелевая атомная подводная лодка МПЛАТРК К-322 "Кашалот" проекта 971 "Щука-Б"

Источник: er.ru Российская многоцелевая атомная подводная лодка МПЛАТРК К-322 "Кашалот" проекта 971 "Щука-Б"Источник: er.ru

По своим техническим и боевым характеристикам модернизированный корабль "Леопард" будет соответствовать требованиям флота к многоцелевым АПЛ 4-го поколения, пишет газета

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Военно-морской флот России в следующем году получит первую многоцелевую атомную субмарину проекта 971 после модернизации с перевооружением на крылатые ракеты комплекса "Калибр". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на официального представителя Центра судоремонта "Звездочка" Евгения Гладышева.

"Первый обновленный корабль проекта 971М "Леопард" ВМФ получит в 2018 году. По своим техническим и боевым характеристикам модернизированные корабли будут соответствовать требованиям флота к многоцелевым АПЛ 4-го поколения", - сказал Гладышев изданию.

По данным газеты, предполагается перевооружить четыре субмарины проекта 971 - "Леопард", "Волк", "Братск" и "Самара". Помимо новых ракет, они получат современное радиоэлектронное оборудование и мощные гидроакустические станции, пишут "Известия". Издание уточняет, что атомные подлодки будут оснащаться адаптированными для запуска из- под воды ракетами комплекса "Калибр", аналогичными тем, которыми оснащаются дизель-электрические субмарины проекта 636.3 (также известны как "Варшавянки").

Ранее сообщалось о планах ВМФ России до 2020 года провести модернизацию и перевооружение около десяти многоцелевых атомных подводных лодок проектов 971 и 949А. Весной 2015 года адмирал Виктор Чирков, занимавший тогда пост главкома ВМФ, говорил, что субмарины получат новое вооружение, новые системы жизнеобеспечения, гидроакустические и навигационные комплексы, системы управления и связи. Срок службы подлодок будет увеличен почти вдвое, отмечал адмирал.

Подлодка "Леопард" находится в Центре судоремонта "Звездочка" с 2011 года. Однотипные "Волк", "Братск" и "Самара" прибыли на модернизацию в 2014 году.