В Баку довольны уровнем ВТС с Россией - замминистра обороны Азербайджана
|
|
Вертолет Ми-17 вооруженных сил Азербайджана, оснащенный израильским противотанковым ракетным комплексом IAI LAHAT (SkyBow)
Источник: www.anstv.ws
Баку. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Баку и Москвой развивается успешно, заявил замминистра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев.
"Мы находимся в постоянном контакте с российскими коллегами. В частности, хорошо и успешно развивается военно-техническое взаимодействие", - заявил К.Велиев агентству "Интерфакс-Азербайджан", комментируя поставки российского вооружения и техники в республику.
Накануне пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила о доставке из РФ новой партии российских боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения в рамках соглашения о ВТС.
Как заявили в ведомстве, в кратчайшие сроки будет обеспечено принятие закупленных боеприпасов и техники на вооружение подразделений Вооруженных сил Азербайджана, а также их полная готовность к боевому применению.
Обучение личного состава, который будет применять новое вооружение и военную технику, проводится российскими инструкторами, утверждают в Минобороны Азербайджана.
К.Велиев принимает участие в проходящей 26-27 апреля в Москве VI Конференции по международной безопасности.
|
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.04.2017 Диверсификация: развитие кластерных механизмов в оборонно-промышленном комплексе
28.04.2017 "Россия послала ясный сигнал США"
28.04.2017 Проекту большого военного беспилотника не хватило денег Минобороны
28.04.2017 Минобороны модернизирует все стратегические бомбардировщики Ту-160
28.04.2017 Выступление министра обороны Ирана на Шестой Московской конференции по международной безопасности
28.04.2017 Разведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» затонул после столкновения с торговым судном
28.04.2017 Латвия потратится на подержанные гаубицы
28.04.2017 Филиппины указали на невозможность размещения российской военной базы