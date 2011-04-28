В Баку довольны уровнем ВТС с Россией - замминистра обороны Азербайджана



Вертолет Ми-17 вооруженных сил Азербайджана, оснащенный израильским противотанковым ракетным комплексом IAI LAHAT (SkyBow)

Источник: www.anstv.ws Вертолет Ми-17 вооруженных сил Азербайджана, оснащенный израильским противотанковым ракетным комплексом IAI LAHAT (SkyBow)Источник: www.anstv.ws

Баку. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Баку и Москвой развивается успешно, заявил замминистра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев.

"Мы находимся в постоянном контакте с российскими коллегами. В частности, хорошо и успешно развивается военно-техническое взаимодействие", - заявил К.Велиев агентству "Интерфакс-Азербайджан", комментируя поставки российского вооружения и техники в республику.

Накануне пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила о доставке из РФ новой партии российских боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения в рамках соглашения о ВТС.

Как заявили в ведомстве, в кратчайшие сроки будет обеспечено принятие закупленных боеприпасов и техники на вооружение подразделений Вооруженных сил Азербайджана, а также их полная готовность к боевому применению.

Обучение личного состава, который будет применять новое вооружение и военную технику, проводится российскими инструкторами, утверждают в Минобороны Азербайджана.

К.Велиев принимает участие в проходящей 26-27 апреля в Москве VI Конференции по международной безопасности.