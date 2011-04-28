На VI конференции MCIS ГУНИД МО РФ организовало презентацию форума «Армия-2017»
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Международный военно-технический форум "Армия-2016"
Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
ЦАМТО, 27 апреля. Третий год подряд Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) МО РФ организует информирование о предстоящем Форуме «Армия-2017» на VI Московской конференции по международной безопасности.
Традиционно высокий интерес к информационно-справочным материалам и самой презентации Форума отмечается как со стороны участников, так и гостей Конференции.
В этом году для иностранных гостей представлены около тысячи рекламно-информационных буклетов о мероприятиях Форума на шести языках: русском, английском, испанском, китайском, португальском и французском.
Кроме того, для вручения руководителям военных ведомств иностранных государств предусмотрен специальный подарок – книга «История российского воинства», которая включена в подарочный набор.
В конференции MCIS-2017 принимают участие представители 85 стран, в том числе более 20 глав оборонных ведомств, свыше 700 гостей, включая около 400 представителей зарубежных военных делегаций, сообщает Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий МО РФ.
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27.04.2017
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