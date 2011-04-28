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Рогозин обсудил с министром обороны Индии перспективы сотрудничества в ВТС

28.04.2017 ИТАР-ТАСС 58 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин встретился с новым министром обороны Индии Аруном Джейтли. Как сообщил источник в аппарате зампреда правительства, обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества.

"В ходе встречи обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества с Индией, в том числе по ранее достигнутым договоренностям лидеров наших стран", - сообщил собеседник агентства. По его словам, Рогозин также пригласил министра обороны Индии и высокую делегацию индийских военных и представителей промышленности принять участие в военно-промышленной конференции на площадке форума "Армия-2017", который пройдет в Москве в августе.

Встреча прошла в Доме правительства, в российскую делегацию вошли представители ФС ВТС, Минпромторга, ОСК, и ряда других ведомств и предприятий ОПК.
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОСК
ФСВТС РФ
Персоны
Рогозин Дмитрий

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