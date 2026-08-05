Стало известно о работе ЗРПК «Панцирь» по дронам ВСУ из засад

«Военная мысль»: Российские ЗРПК «Панцирь» эффективно уничтожают дроны ВСУ из засад

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» эффективно уничтожают из засад в зоне специальной военной операции (СВО) дальнобойные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в опубликованной журналом «Военная мысль» статье «Особенности совершения маневра формированиями зенитных ракетных войск в условиях военного конфликта с учетом опыта специальной военной операции», написанной в соавторстве с начальником зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майором Александром Романенковым.

«Боевой опыт убедительно показал эффективность ЗРПК "Панцирь", уничтожающих из засад в зоне СВО значительное количество ударных БПЛА на маршрутах пролета к объектам в глубине страны», — говорится в публикации.

В июле Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что использование беспилотных версий ЗРПК «Панцирь-С» повысит эффективность противовоздушной обороны (ПВО) против дронов.

В том же месяце Минобороны России рассказало, что Вооруженные силы России развернули на территории страны единую систему ПВО, в которую входят различные комплексы, включая «Витязь» и «Прометей».