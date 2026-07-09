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Уникальность системы ПВО России объяснили

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Фото: Валентин Капустин / РИА Новости
Фото: Валентин Капустин / РИА Новости.

Минобороны: В России развернули масштабную единую систему ПВО с «Панцирями» и С-500

Вооруженные силы России развернули на территории страны единую систему противовоздушной обороны (ПВО), в которую входят различные комплексы, включая «Витязь» и «Прометей». Уникальность системы объяснило Минобороны.

В сообщении напомнили, что в составе зенитных ракетных войск находятся современные комплексы ПВО С-350 «Витязь», С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей». Также Вооруженные силы используют зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» различных модификаций.

Ведомство подчеркнуло, что единая система ПВО обеспечивает прикрытие гражданских и военных объектов на территории России. «Ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

В марте стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны России партию ЗРПК «Панцирь-С». Базовый комплекс на четырехосном шасси несет две пушки калибра 30 миллиметров и зенитные управляемые ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
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