Войти
Lenta.ru

Минобороны России передали партию «Панцирей»

Фото: РИА Новости
«Высокоточка»: Партию ЗРПК «Панцирь-С» передали Минобороны России

«Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передали Минобороны России партию зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» в рамках государственного оборонного заказа. Об этом холдинг сообщил в Telegram.

«Боевые машины прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки», — говорится в сообщении.

Комплексы семейства «Панцирь» остаются одним из ключевых элементов системы противовоздушной обороны России. Это оружие демонстрирует высокую эффективность в условиях боевого применения. ЗРПК предназначен для прикрытия административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, дронов, ракет и других средств воздушного нападения.

«Панцирь-С» построен на четырехосном шасси КамАЗ-6560. В арсенал комплекса входит пара двуствольных пушек калибра 30 миллиметров и зенитные управляемые ракеты.

В феврале в ролике Минобороны показали ЗРПК «Панцирь-С1» с новыми ракетами ближнего перехвата ТКБ-1055 «Гвоздь». Изделия с дальностью около семи километров предназначены для поражения малоразмерных беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
КБ-1
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 07:12
  • 758
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 23.03 06:58
  • 25
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 04:13
  • 0
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"
  • 21.03 21:16
  • 0
По поводу "Что было бы, если Российская империя продолжала бы существовать".
  • 21.03 19:40
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать? (литературный ответ)
  • 21.03 19:01
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать?
  • 21.03 18:48
  • 15061
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 18:43
  • 2
Патрушев: наша военная наука не отстает, а во многом опережает зарубежные разработки в области морских дронов
  • 20.03 11:55
  • 2
Прогнозируемая стоимость создания системы ПРО США "Золотой купол" выросла до 185 млрд. долл.