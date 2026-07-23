Войти
Lenta.ru

В России призвали защитить объекты беспилотными «Панцирями»

583
0
+1
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

В России призвали создать беспилотные ЗРПК «Панцирь» для защиты тыла от БПЛА

Использование беспилотных версий зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» повысит эффективность противовоздушной обороны (ПВО) против дронов. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Автор призвал использовать наземные робототехнические комплексы для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, для эффективного применения беспилотных зенитных систем нужна высокая автономность хода роботизированной платформы и возможность интеграции серийных боевых модулей. Также роботизированные комплексы следует объединить в сеть под управлением общего командного центра.

Канал напомнил, что ранее КамАЗ представил беспилотный самосвал КамАЗ-65119. В публикации допустили, что такую платформу можно использовать для создания беспилотного ЗРПК «Панцирь». Машину можно использовать для защиты тыловых объектов.

Комплексы смогут патрулировать территорию, двигаясь по заранее определенным маршрутам. «С учетом современных средств автоматизации, один оператор в едином информцентре способен наблюдать сектор из 5–10 таких робототехнических установок», — говорится в сообщении.

В марте стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны России партию ЗРПК «Панцирь-С» в рамках гособоронзаказа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 14:06
  • 16328
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 12:09
  • 1
В зоне СВО появился модернизированный «Штурмовик»
  • 23.07 11:56
  • 1
ТОС из рукава: в войсках создан тяжелый огнеметный спецназ
  • 23.07 04:45
  • 0
Комментарий к "Математика и Бог: почему точные науки ведут к вере, а не от неё"
  • 22.07 20:42
  • 0
Комментарий к "Почему я не коммунист"
  • 22.07 18:54
  • 1
Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп
  • 22.07 18:43
  • 0
Комментарий к "Модель капитализма у Карла Маркса"
  • 22.07 15:37
  • 1
Комментарий к "США создали дешевый Patriot"
  • 22.07 15:22
  • 2
Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
  • 22.07 06:07
  • 0
Комментарий к "Вот почему в танках СССР ставили автомат заряжания в корпус"
  • 22.07 03:34
  • 0
Комментарий к "Ту-4: советская копия B-29"
  • 22.07 03:33
  • 1
Обмани летя: как дроны «Молния» научились сбивать с толку перехватчики ВСУ
  • 22.07 01:20
  • 1
Комментарий к "Какой танк лучше: M1 Abrams или Т-90. Сравнительный обзор"
  • 22.07 00:02
  • 0
Комментарий к "Станут ли европейцы воевать, если до этого дойдет? (The Economist, Великобритания)"
  • 21.07 20:17
  • 5
Комментарий к "Жуткий схематизм в теории прибавочной стоимости Маркса и ее научная несостоятельность."