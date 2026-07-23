В России призвали защитить объекты беспилотными «Панцирями»

В России призвали создать беспилотные ЗРПК «Панцирь» для защиты тыла от БПЛА

Использование беспилотных версий зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» повысит эффективность противовоздушной обороны (ПВО) против дронов. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Автор призвал использовать наземные робототехнические комплексы для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, для эффективного применения беспилотных зенитных систем нужна высокая автономность хода роботизированной платформы и возможность интеграции серийных боевых модулей. Также роботизированные комплексы следует объединить в сеть под управлением общего командного центра.

Канал напомнил, что ранее КамАЗ представил беспилотный самосвал КамАЗ-65119. В публикации допустили, что такую платформу можно использовать для создания беспилотного ЗРПК «Панцирь». Машину можно использовать для защиты тыловых объектов.

Комплексы смогут патрулировать территорию, двигаясь по заранее определенным маршрутам. «С учетом современных средств автоматизации, один оператор в едином информцентре способен наблюдать сектор из 5–10 таких робототехнических установок», — говорится в сообщении.

В марте стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны России партию ЗРПК «Панцирь-С» в рамках гособоронзаказа.